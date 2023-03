Správy TASR - 17.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke uprostred vpravo holandská kráľovná Maxima a uprostred vľavo holandský kráľ Viliam Alexander počas návštevy Základnej školy Miloša Janošku v Liptovskom Mikuláši 9. marca 2023. Foto: TASR - František Iván

Český novozvolený prezident Petr Pavel so svojou manželkou Evou prichádza na Pražský hrad, kde sa pred jeho inauguráciou koná obed s bývalým českým prezidentom Milošom Zemanom a jeho manželkou, na Pražskom hrade v Prahe 9. marca 2023. Foto: TASR/AP

Bratislava 9. marca (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR vo štvrtok 9. marca 2023 - 17.45 h. Návšteva holandského kráľovského páru bola užitočná pre Slovensko, pre našu vzájomnú spoluprácu a priniesla konkrétne výsledky. Prezidentka Zuzana Čaputová to uviedla popoludní na záver jeho trojdňovej návštevy. Zároveň oznámila, že dôjde k spolupráci medzi detskou onkológiou v Bratislave a onkologickou klinikou kráľovnej Maximy v Holandsku. Prezidentka Zuzana Čaputová by mala vymenovať úradnícku vládu, ktorá by viedla krajinu do predčasných parlamentných volieb. Vyhlásil to líder mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini. Zdôraznil, že dočasne poverený premiér Eduard Heger, ako aj väčšina dočasne poverenej vlády je súčasťou novej strany, ktorá neprešla voľbami.- Odchod dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera z OĽANO do novej strany nie je podľa prezidentky Zuzany Čaputovej dôvodom na úradnícku vládu. Čaputová neplánuje vymenovať úradnícku vládu, kým Hegerov kabinet zásadným a závažným spôsobom nezlyhá.- Ministerstvo obrany získalo v rámci eurofondovej výzvy nenávratný finančný príspevok vo výške 1.944.690 eur na nákup prístrojov a laboratórneho vybavenia pre Veliteľstvo vojenského zdravotníctva Ozbrojených síl. Slovensko víta mierovú iniciatívu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Vyhlásil to dočasne poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer po prijatí nového ukrajinského veľvyslanca Myroslava Kastrana. Slovensko by mohlo poslať stíhačky MiG-29 na Ukrajinu spolu s Poľskom. Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď to popoludní potvrdil s tým, že rozhodnutie o poskytnutí lietadiel ešte nebolo urobené, keďže ho musí spraviť vláda alebo parlament.- Prezidentka Zuzana Čaputová je za poskytnutie stíhačiek MiG-29 Ukrajine. Zdôraznila však, že vzhľadom na dočasne poverenú vládu je potrebné nájsť ústavne súladnú cestu. Prípadom postrelenia študentky Akadémie Policajného zboru v Bratislave sa bude zaoberať Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť na mimoriadnom zasadnutí 14. marca. Dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas verí, že návrh novely Trestného zákona, ktorý by priniesol tresty za nezabezpečenie dostatočného počtu zdravotníkov v nemocniciach, neprejde. Deklaroval, že trvá na odmietavom postoji k zavedeniu novej skutkovej podstaty trestného činu ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti.- Slovenská lekárska komora kritizuje zámer zavedenia trestného činu za nezabezpečenie dostatočného počtu zdravotníkov v nemocniciach. Považuje to za nesystémový krok, ktorý vyvolá ďalšie problémy.- Ministri vnútra členských štátov EÚ sa dnes stretli na prvom zasadnutí Rady EÚ pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti v rámci švédskeho predsedníctva v Rade EÚ. Hlavnými témami debát boli vnútorný a vonkajší rozmer azylovej politiky a migrácie, situácia v schengenskom priestore a dialóg o vnútornej bezpečnosti s Ukrajinou. Armádny generál vo výslužbe Petr Pavel zložil na Pražskom hrade prezidentský sľub do rúk predsedu Senátu Parlamentu Miloša Vystrčila a stal sa tak v poradí štvrtým prezidentom samostatnej Českej republiky.- Nový český prezident Petr Pavel chce do najvyššej ústavnej funkcie v krajine priniesť dôstojnosť, rešpekt, slušnosť a ďalšie hodnoty, ktoré podľa neho v posledných rokoch zjavne strácali na dôležitosti.- Európska komisia popoludní oznámila investície vo výške viac ako 116 miliónov eur na strategické projekty nového programu LIFE. Podporí osem veľkých projektov v Belgicku, Estónsku, Španielsku, Taliansku, Poľsku, na Slovensku a vo Fínsku. Ukrajinská Záporožská atómová elektráreň bola popoludní znova pripojená k rozvodnej sieti po tom, čo došlo k výpadku prúdu po vlne ruských raketových útokov. Potvrdila to ukrajinská energetická spoločnosť Ukrenerho.- O výsledkoch rokovaní delegácie maďarského parlamentu v Štokholme a v Helsinkách v súvislosti s ratifikáciou vstupu Švédska a Fínska do NATO bude na budúci týždeň rokovať vláda. Popoludní to oznámil šéf úradu vlády Gergely Gulyás. Obvinený vodič Dušan D. z vlaňajšej tragickej dopravnej nehody v centre Bratislavy zostáva stíhaný vo väzbe. Rozhodol o tom Krajský súd v Bratislave.