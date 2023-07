Správy TASR - 17.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke minister životného prostredia SR Milan Chrenko počas prvej tlačovej konferencie vlády odborníkov SR 15. mája 2023 v Bratislave. Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 6. júla (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR vo štvrtok 6. júla 2023 - 17.45 h. Z celkovej alokácie 14,5 miliardy eur je k 30. júnu vyčerpaných zo starých eurofondov (na obdobie rokov 2014 až 2020) celkom 10,67 miliardy eur. Ostáva ešte vyčerpať 3,83 miliardy eur. Uviedla dnes po rokovaní vlády podpredsedníčka vlády pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Lívia Vašáková.- Pre Slovensko budú na nadchádzajúcom samite NATO vo Vilniuse 11. a 12. júla najdôležitejšími témami posilňovanie schopnosti Aliancie reagovať na prípadný ozbrojený útok voči niektorému z jej členov, ustanovenie dvoch percent HDP na obranu ako minima a vzťah Ukrajiny a NATO. Uviedol to minister obrany Martin Sklenár.- Ministerstvo obrany už poslalo vláde USA žiadosť na spracovanie konkrétnej cenovej ponuky na bojové vrtuľníky Viper a ich vybavenie, výcvik a logistické zabezpečenie. Informoval minister obrany Sklenár. Potvrdil, že Slovensko by za techniku mala zaplatiť približne 340 miliónov dolárov, pričom ich hodnota je vyše jednej miliardy eur.- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predĺži projekt financovania aktivačných prác do 31. marca 2024. Pôvodne boli financie vyčlenené do konca októbra. Ministerstvo zároveň na aktivačné práce zvýši rozpočet o 2,4 milióna eur.- Ministerstvo životného prostredia podpísalo dodatok k zmluve o sanácii vrakunskej skládky v Bratislave. Na sanáciu je potrebných okolo 40 miliónov eur. Po rokovaní vlády to uviedol šéf envirorezortu Milan Chrenko. Prezidentka Zuzana Čaputová popoludní podpísala novelu zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií. Novela reaguje na žalobu Európskej komisie proti Slovensku z 20. decembra 2022.- Na výjazdy k pacientom v ohrození života bude po novom chodiť aj špeciálne vybavené osobné auto s lekárom. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorú dnes podpísala prezidentka Čaputová.- Ministerstvo financií bude musieť vykonať analýzu cenového vývoja na trhu so základnými potravinami a v prípade potreby navrhnúť vláde dočasné opatrenia. Vyplýva to z novely zákona o cenách, ktorú popoludní podpísala prezidentka Čaputová.- Tarifné a prepravné podmienky medzi železničnou dopravou, prímestskou autobusovou dopravou a mestskou hromadnou dopravou na Slovensku sa v budúcnosti zjednotia. Cestovať by sa malo na jeden prepravný lístok všetkými prostriedkami. Vyplýva to z nového zákona o verejnej osobnej doprave, ktorý podpísala prezidentka Čaputová.- Štát od augusta odpustí potravinárom a niektorým poľnohospodárom poistné odvody za ich pracovníkov za polročné obdobie od augusta do januára. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú podpísala prezidentka Čaputová.- Príloha upravujúca percentuálnu mieru poklesu zárobkovej činnosti podľa druhu zdravotného postihnutia ako jednej z podmienok nároku na invalidný dôchodok a pre stanovenie výšky invalidného dôchodku sa aktualizuje. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú podpísala prezidentka Čaputová. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry v korupčnom prípade bývalého zamestnanca Univerzity Komenského v Bratislave Milana T. uzatvoril dohodu o vine a treste. Návrh podal dnes na Špecializovaný trestný súd. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zajtra pricestuje do Istanbulu, kde sa stretne s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Diskutovať budú o predĺžení čiernomorskej obilnej dohody a o nachádzajúcom summite NATO v litovskej metropole Vilnius. Najmenej šesť ľudí prišlo o život a ďalších 38 utrpelo zranenia pri nehode autobusu v Sýrii. Autobus plný cestujúcich na linke z Damasku do mesta Aleppo sa prevrátil severne od mesta Hama. Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar podpísal s Parížom St. Germain päťročný kontrakt do 30. júna 2028. Obranca prestúpil do Paríža po vypršaní zmluvy s Interom Miláno.