Správy TASR - 17.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke odchádzajúci minister vnútra SR Ivan Šimko počas tlačovej konferencie na ministerstve vnútra SR 19. júla 2023 v Bratislave. Foto: TASR Pavol Zachar

Na archívnej snímke šéf britskej tajnej služby MI6 Richard Moore. Foto: TASR/AP

Bratislava 19. júla (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v stredu 19. júla 2023 - 17.45 h. Prezidentka Zuzana Čaputová označila políciu za dôležitú inštitúciu a najmä v čase pred blížiacimi sa voľbami nevidí žiaden dobrý dôvod na ohrozenie jej fungovania personálnou nestabilitou. Aj preto sa rozhodla prijať návrh premiéra Ľudovíta Ódora a odobrala Ivanovi Šimkovi poverenie viesť rezort vnútra. Dočasným riadením rezortu poverila predsedu vlády Ľudovíta Ódora.- Do práce orgánov činných v trestnom konaní som nikdy nezasahoval a nikdy som to nechcel, deklaroval na popoludňajšej tlačovej konferencii odchádzajúci minister vnútra Ivan Šimko.- Hnutie OĽANO a priatelia vyzvalo prezidentku Zuzanu Čaputovú a premiéra Ľudovíta Ódora, aby vysvetlili skutočné dôvody odchodu Ivana Šimka z funkcie ministra vnútra.- Líder strany Smer-SD Robert Fico vyhlásil, že prezidentka Zuzana Čaputová odvolala Ivana Šimka z funkcie ministra vnútra, pretože začal vidieť zverstvá, ktoré pácha Národná kriminálna agentúra, a hovoriť o nich.- Strana SaS rešpektuje rozhodnutie premiéra Ľudovíta Ódora ukončiť pôsobenie Ivana Šimka na poste ministra vnútra.- Strana Za ľudí víta koniec Ivana Šimka vo vedení ministerstva vnútra.- Ozbrojená zložka štátu si vynútila odvolanie vlastného ministra. Povedal to expremiér a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini v reakcii na odvolanie ministra vnútra Ivana Šimka.- Mimoparlamentná strana Demokrati očakáva od premiéra Ľudovíta Ódora plán na zabezpečenie policajného vyšetrovania korupcie bez zásahov politikov. Samosprávy sa zatiaľ s premiérom Ľudovítom Ódorom nedohodli na kompenzáciách cien energií vo výške 108 miliónov eur. Vláda sa zaviazala, že keď bude mať k dispozícii hotovú polročnú správu o stave verejných financií, nájde riešenie, ktoré by samosprávam pomohlo. Na popoludňajšej tlačovej konferencii po rokovaní so zástupcami samospráv o tom informoval premiér. Pätica krajín susediacich s Ukrajinou podpísala spoločné stanovisko, ktorým žiadajú predĺženie zákazu dovozu štyroch druhov obilnín z Ukrajiny do konca roka 2023. Po rokovaní s rezortnými partnermi z Bulharska, Maďarska, Rumunska a Slovenska to oznámil poľský minister poľnohospodárstva Robert Telus. Slovenský hydrometeorologický ústav informoval, že na Slovensku sa už popoludní začínajú formovať búrky, niektoré aj supercelárne. Prvá supercela bola na Kysuciach/Orave. Viacero ďalších vzniklo na východnom Slovensku, kde sú podmienky pre ne najvhodnejšie. Ruské ozbrojené sily počas nočných útokov zasiahli vojenské objekty v blízkosti ukrajinského prístavného mesta Odesa. Na brífingu to oznámil hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov. Kyjev však obvinil Moskvu, že najnovšie ruské údery boli zámerne cielené na miesta vývozu ukrajinského obilia cez Čierne more a v prístave Čornomorsk (pri Odese) bolo zničených 60.000 ton obilia. Ruský prezident Vladimir Putin sa po vzájomnej dohode s prezidentom Juhoafrickej republiky Cyrilom Ramaphosom nezúčastní na augustovom summite skupiny rozvíjajúcich sa ekonomík BRICS v Johannesburgu. K summitu sa plánuje pripojiť prostredníctvom videokonferencie. Ruskú federáciu bude zastupovať minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Šéf britskej tajnej služby MI6 Richard Moore počas prejavu na britskom veľvyslanectve v Prahe vyzval Rusov zdesených hrôzami vojny na Ukrajine, aby sa "pridali" k Londýnu a vykonávali špionáž v prospech Británie v záujme ukončenia krviprelievania. Európska únia nasadzuje štyri hasičské lietadlá Canadair z Francúzska a Talianska spolu s tromi hasičskými tímami z Poľska, Rumunska a Slovenska do Grécka, kde sa naďalej šíria desiatky lesných požiarov.- Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová si zaistila postup do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA v Budapešti. Ôsma nasadená hráčka zdolala v 2. kole Nemku Tamaru Korpatschovú v troch setoch 4:6, 6:2 a 6:3.- Dánsky cyklista Jonas Vingegaard je veľmi blízko k obhajobe víťazstva na Tour de France. Pretekár tímu Jumbo-Visma prišiel v kráľovskej 17. etape do cieľa na štvrtom mieste s obrovským náskokom na svojho jediného konkurenta Tadeja Pogačara. Dnešnú horskú etapu vyhral Rakúšan Felix Gall z tímu AG2R Citroën.