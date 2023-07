Správy TASR - 17.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na archívnej snímke minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Peter Balík. Foto: TASR Jakub Kotian

Na archívnej snímke je v spálenom lese v Mandre západne od Atén v Grécku poškodený dom. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke kvapky dažďa na strešnom okne domu v mestskej časti Staré Mesto v Bratislave. Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 24. júla (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v pondelok 24. júla 2023 - 17.45 h. O voľbu poštou zo zahraničia v predčasných septembrových parlamentných voľbách požiadalo doteraz 25.459 voličov z viac ako stovky štátov. Informovalo o tom Ministerstvo vnútra. Požiadať je možné do 9. augusta elektronicky alebo listom. Počet výpovedí pediatrov z ambulantných pohotovostných služieb stúpa. K 20. júlu ich evidujú 409. Informovala o tom Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti. Vyzvala preto na prijatie navrhovanej úpravy vo fungovaní ambulantných pohotovostí. Pri využívaní nástrojov umelej inteligencie, ako aj pri zvyšovaní digitálnych zručností je kľúčová spolupráca. Uviedol to minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík v súvislosti so svojou pracovnou cestou v USA.- Eurofondy na programové obdobie 2014 až 2020 sa v Slovenskej republike k 21. júlu čerpali na 74,51 %. Vyplýva z informatívneho materiálu o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov k 30. júnu 2023 a implementácie Plánu obnovy a odolnosti.- Na gréckom území horelo v noci na dnes celkovo 82 lesných požiarov. Až 64 z nich vypuklo počas včerajška, ktorý bol v Grécku doteraz najteplejším dňom tohto leta. S najvážnejším požiarom bojovali hasiči v noci na ostrove Rodos, úrady tam evakuovali cez víkend 19.000 osôb, vrátane slovenských a českých turistov.- Pri hasení požiarov pomáhajú v Grécku aj hasiči z krajín EÚ vrátane Slovenskej republiky. Eurokomisár pre krízový manažment Janez Lenarčič včera uviedol, že v Grécku pomáha 450 hasičov a sedem lietadiel z EÚ.- Český minister vnútra Vít Rakušan predpoludním vyzval individuálnych turistov, aby sa nechodili pozerať na požiar na gréckom ostrove Rhodos. Požiadal tiež cestovné kancelárie, aby na ostrov neposielali ďalších turistov.- Kremeľ dnes poprel, že by ruská armáda cez víkend cielila svoj útok na pravoslávnu katedrálu v juhoukrajinskom prístavnom meste Odesa. Moskva vinu za poškodenie chrámu zvalila na ukrajinskú protivzdušnú obranu, dôkazy však neposkytla. Izraelský parlament dnes schválil kľúčovú časť spornej súdnej reformy, ktorá obmedzuje právomoci Najvyššieho súdu. Najvyšší súd podľa schváleného zákona už nebude môcť zablokovať vládne nariadenia, ktoré vyhodnotí ako neprimerané.- Bývalý riaditeľ úradu zvláštnych policajných činností Jozef R. je vinný zo spolupráce so zločineckou skupinou sýkorovcov a prijímania úplatkov. Rozhodol o tom dnes samosudca Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica. Súd mu vymeral úhrnný trest odňatia slobody na 11 rokov. Bývalého ministra výstavby a regionálneho rozvoja Igora Štefanova, odsúdeného v kauze nástenkového tendra, prepustil dnes Okresný súd Trenčín podmienečne na slobodu. Rozhodnutie súdu je právoplatné.- Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Pamela Záleská nie je vylúčená z rozhodovania v kauze obvineného exsudcu Davida L. Vyplýva to z dnešného rozhodnutia Najvyššieho súdu.- Na západnom a časti stredného Slovenska hrozí výskyt silných búrok. Slovenský hydrometeorologický ústav preto vydal výstrahu druhého stupňa pre viacero okresov. Platiť bude dnes od 17.00 h do polnoci.- Tretí stupeň povodňovej aktivity vyhlásil v obci Zborov popoludní jej starosta Ján Šurkala. Následkom búrky s krúpami došlo k zaplaveniu viacerých lokalít.- Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa v prípade postupu cez Zrinjski Mostar stretnú v 3. predkole Ligy majstrov 2023/2024 s víťazom zápasu Šeriff Tiraspoľ - Maccabi Haifa.