Správy TASR - 17.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke zľava prezident Policajného zboru Štefan Hamran, prvý viceprezident Policajného zboru Branko Kišš a riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Ľubomír Danko počas tlačovej konferencie na tému – Rozuzlenie 17. augusta 2023 v Bratislave. Foto: TASR – Jakub Kotian

Bratislava 17. augusta (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR vo štvrtok 17. augusta 2023 - 17.45 h. Národná kriminálna agentúra v rámci akcie Rozuzlenie dnes obvinila viacero osôb. Medzi nimi podnikateľa Petra K., bývalého príslušníka Slovenskej informačnej služby Vladimíra P., príslušníka SIS Michala A., bývalého príslušníka NAKA Jána K. a bývalého príslušníka SIS Martina C. Ďalší dvaja policajti boli zadržaní ako podozriví.- Premiér Ľudovít Ódor po vyhodnotení aktuálnej situácie v spojitosti s policajnými zásahmi rozhodol o zvolaní Bezpečnostnej rady na zajtra. Premiér o tomto kroku vopred informoval aj prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá sa na zasadnutí osobne zúčastní.- Opozičný Smer-SD podal návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady v súvislosti s kauzou Rozuzlenie a zásahom NAKA. Strana chce docieliť odvolanie policajného prezidenta Štefana Hamrana.- Mimoriadna schôdza v súvislosti so zásahom NAKA a akciou Rozuzlenie má byť v pondelok o 11.00 h. Informoval o tom predseda parlamentu Boris Kollár.- Riaditeľ SIS Michal Aláč sa o svojom obvinení dozvedel z médií. Prerušil preto svoju plánovanú zahraničnú služobnú cestu a vracia sa späť na Slovensko. Zároveň sa telefonicky spojil s vyšetrovateľom NAKA a dohodol s ním svoju osobnú účasť na príslušných procesných úkonoch zajtra.- Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný je na plánovanej dovolenke v jednej z krajín Európskej únie. O obvinení sa dozvedel z médií.- Národný bezpečnostný úrad nebol oboznámený s procesnými úkonmi Policajného zboru. Úrad zároveň potvrdil, že príslušníci Národnej kriminálnej agentúry boli ráno na podateľni úradu. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť nateraz nemení svoj odhad tohtoročného deficitu verejných financií na úrovni 5,6 % hrubého domáceho produktu. Aktuálny zhoršený odhad ministerstva financií 6,85 % HDP vníma ako horný strop pre deficit pri súčasnej makroekonomickej prognóze. Z celkového záväzku 10 operačných programov predchádzajúceho programového obdobia 2014 až 2020 na úrovni 14,502 miliardy eur boli ku koncu júla tohto roka schválené prostriedky vo výške 10,926 miliardy eur. Čerpanie starých eurofondov tak predstavovalo 75,34 %. Informovalo o tom Ministerstvo financií.- Súčasný vývoj neodôvodňuje priamu cenovú reguláciu konkrétnych druhov potravín. Uviedlo to Ministerstvo financií v Analýze cenového vývoja základných druhov potravín, ktorou by sa v najbližšom období na svojom rokovaní mala zaoberať vláda.- Slováci preferujú bezhotovostné platby. Tri štvrtiny nákupov by platili kartou, ak by ich obchodníci akceptovali všade. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu Mastercard, technologickej spoločnosti s celosvetovou pôsobnosťou v oblasti sprostredkovania platieb. Prebytok obchodnej bilancie eurozóny bol v júni vyšší, než sa očakávalo. Hlavným dôvodom bol pokles importu. Export tovarov z eurozóny do zvyšku sveta v júni 2023 medziročne stúpol o 0,3 % na 252,3 miliardy eur. Uviedol dopoludnia štatistický úrad Európskej únie Eurostat. Európska komisia pripomenula, že od dnes vstúpilo do platnosti nariadenie EÚ o batériách, ktoré zabezpečí, že budú mať nízku uhlíkovú stopu, používať minimum škodlivých látok, vyžadovať si menej surovín a že sa budú zbierať, opätovne používať a recyklovať všade v Európe. Vo Švédsku dnes zvýšili pohotovosť pred teroristickými útokmi na druhý najvyšší stupeň. Ide o reakciu na vyhrážky v súvislosti s demonštráciami spojenými s pálením Koránu v severskej krajine. India nepozvala ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na summit G20. Indický minister zahraničných vecí Subrahmanjam Džajšankar to dnes oznámil vybraným zahraničným novinárom.- Areál Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici bude 29. augusta počas osláv 79. výročia SNP prístupný širokej verejnosti po celý deň, čiže od 10.00 h. Uplynulé oslavy sa tam ľudia dostali len po skončení oficiálnej časti programu. Slovenským volejbalovým reprezentantkám vyšiel vstup do ME 2023. Vo svojom prvom zápase v D-skupine v Tallinne zvíťazili dnes nad Fínskom 3:0 a získali tri body. Zajtra nastúpia proti Holanďankám.