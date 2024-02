Správy TASR - 17.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke vpravo prezidentka Zuzana Čaputová počas prijatia verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského (vľavo) v Prezidentskom paláci 13. februára 2024 v Bratislave. Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 13. februára (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v utorok 13. februára 2024 - 17.45 h. Chudoba, najvážnejšie porušenia ľudských práv, situácia v reedukačných centrách či podania týkajúce sa životného prostredia boli témy stretnutia prezidentky Zuzany Čaputovej s verejným ochrancom práv Róbertom Dobrovodským, ktorého hlava štátu prijala v Prezidentskom paláci. Prezidentke Zuzane Čaputove j zatiaľ nedoručili novelu Trestného zákona schválenú minulý týždeň v parlamente. Dnes to potvrdil prezidentkin hovorca Martin Strižinec. Opozícia kritizuje premiéra Roberta Fica za postup pri novele Trestného zákona. Považuje to za politickú hru.- Investície v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo budú zamerané na riešenie hlavných aspektov závislosti od fosílnych palív a na podporu transformácie smerom k cieľom plánu REPowerEU. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o regionálnej investičnej pomoci z dielne Ministerstva hospodárstva, ktorý poslanci Národnej rady popoludní definitívne schválili. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa v Abú Zabí zúčastnila na otvorení medzinárodnej konferencie Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru. Vo svojom príspevku vyzdvihla potrebu zachovania jedinečnosti kultúrnych prejavov ako základu rozmanitosti a významu kultúrneho vzdelávania pri formovaní kultúrnej identity. Viacerí členovia odchádzajú z hnutia Slovensko pre nekritický prístup vedenia, netransparentné skladanie kandidátky či pre politickú izoláciu. O ukončenie členstva požiadali Peter Kremský, Mária Šofranko, Veronika Gmiterko, Vojtech Tóth, Peter Liba a Ján Marosz. Hnutie Slovensko pre TASR reagovalo tým, že jeho protikorupčné pravidlá neumožnili vyjsť v ústrety požiadavkám bývalých členov.- Generálny prokurátor Maroš Žilinka absolvoval spolu so svojím námestníkom Jozefom Sedlákom neohlásenú návštevu Reedukačného centra Trstín. Šéf Generálnej prokuratúry hovorí o katastrofálnych podmienkach, ktoré sú nehodné starostlivosti o maloletých v 21. storočí.- Národná implementačná a koordinačná autorita pre TASR uviedla, že nedisponuje listom od eurokomisára pre spravodlivosť Didiera Reyndersa. Ten mal podľa europoslanca Martina Hojsíka zaslať tento list v deň schvaľovania novely Trestného zákona. Politické strany alebo koalície môžu podávať kandidátne listiny do volieb do Európskeho parlamentu najneskôr 10. marca do polnoci.- Senát amerického Kongresu schválil balík pomoci pre Ukrajinu, Izrael a Taiwan v celkovej hodnote 95,34 miliardy dolárov. Zatiaľ však nie je jasné, kedy bude o balíku rozhodovať Snemovňa reprezentantov. Tú ovládajú republikáni a bez sprísnenia režimu na hraniciach USA s Mexikom uvedený balík odmietajú. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa poďakoval členom Senátu amerického Kongresu, ktorí hlasovali za pomoc Ukrajine v hodnote 60 miliárd dolárov. Estónska premiérka Kaja Kallasová odsúdila "zastrašovacie taktiky" Ruska. Moskva ju spolu s ďalšími európskymi predstaviteľmi zaradila na zoznam hľadaných osôb.- Podľa estónskej zahraničnej spravodajskej služby Rusko sa pripravuje na možnú vojenskú konfrontáciu so štátmi Severoatlantickej aliancie, ku ktorej by mohlo dôjsť v nasledujúcich desiatich rokoch.- Kremeľ tvrdí, že varovania európskych krajín pred "ruskou propagandou" sú len spôsobom, ako "potrestať médiá, ktoré sa im nepáčia". V Moskve to vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, pričom dodal, že Západ označuje za propagandu všetko, čo je v rozpore s naratívom mainstreamových médií.- Asi 20 členských štátov Severoatlantickej aliancie dosiahne v roku 2024 stanovený cieľ a na obranu poskytne dve percentá svojho hrubého domáceho produktu. Uviedla to tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na zdroje z prostredia NATO. Poľský minister poľnohospodárstva Czeslaw Siekierski sa ospravedlnil za incident, ku ktorému došlo v nedeľu na proteste poľnohospodárov na hraniciach s Ukrajinou. Protestujúci vysypali obilie z ukrajinských nákladných áut na cesty, čím vyvolali napätie medzi týmito dvoma štátmi.- Európska komisia vyčlenila ďalších 5,5 milióna eur na humanitárnu pomoc na podporu Arménov vysídlených z oblasti Náhorného Karabachu.