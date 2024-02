Správy TASR - 17.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke kolóna protestujúcich z Hanisky do Košíc 19. februára 2024. Foto: TASR František Iván

Julija Navaľná, manželka ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného, a šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell prichádzajú na zasadnutie ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ v Bruseli v pondelok 19. februára 2024. Foto: TASR/AP

Bratislava 19. februára (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v pondelok 19. februára 2024 - 17.45 h. Prezidentka Zuzana Čaputová sa dnes v súvislosti so schválenou novelou Trestného zákona obrátila na ústavný súd. Chce, aby preskúmal súlad novely s ústavou. Navrhla pozastavenie účinnosti zákona. Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa začalo pojednávanie s podnikateľom Norbertom B. Obžalobe čelí pre poskytnutie úplatku 50.000 eur. Súd predvolal štyroch svedkov. Norbert B., ktorý figuruje aj v kauze Dobytkár, je obžalovaný z prečinu podplácania, vinu odmieta. Úplatok mal súvisieť s pomocou v konkrétnej trestnej veci v prospech inej osoby. Okamžité vyplatenie priamych platieb, najmä formou zálohových platieb, a úľavy sociálnych odvodov pre všetkých farmárov, to sú niektoré z hlavných požiadaviek farmárov, gazdov, roľníkov a poľnohospodárov, ktorí protestovali na viacerých miestach Slovenska. Uviedol to predseda Združenia vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska Ján Jelen.- V Základnej škole Alexandra Dubčeka v bratislavskej Karlovej Vsi nedošlo k výbuchu. Na dnešnom mimoriadnom tlačovom brífingu to v súvislosti s niektorými medializovanými informáciami zdôraznil vicestarosta mestskej časti Bratislava-Karlova Ves Branislav Záhradník. Informoval tiež, že nikto zo žiakov a pedagógov nebol zranený, rovnako nevznikli ani materiálne škody a vyučovanie pokračuje.skonštatoval Záhradník. V Prahe sa 27. februára uskutoční summit premiérov krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Predsedovia vlád budú rokovať o energetickej bezpečnosti aj predchádzaní nelegálnej migrácii. Slovensko bude zastupovať premiér Robert Fico.informoval český úrad vlády. Vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničnú politiku Josep Borrell dnes uviedol, že voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi bude vyvodená zodpovednosť za smrť opozičného politika a kritika Kremľa Alexeja Navaľného.napísal Borrell. Navaľnyj, jeden z najvýraznejších kritikov Kremľa, zomrel podľa ruských úradov v piatok v trestaneckej kolónii IK-3 za polárnym kruhom. Mal 47 rokov. Ruskí vyšetrovatelia oznámili právnikom a matke zosnulého opozičného politika Alexeja Navaľného, že jeho telo im nateraz nevydajú. Ako na sociálnych sieťach informovala Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová, telo bude ešte 14 dní podrobované akémusi- Donald Trump, bývalý prezident USA, ktorý si počas pôsobenia v Bielom dome vyslúžil kritiku za velebenie ruského prezidenta Vladimira Putina, sa v dnes prvýkrát verejne vyjadril k úmrtiu ruského opozičného politika Alexeja Navaľného., napísal Trump v príspevku na sociálnej sieti. Exprezident zo smrti Navaľného nikoho neobviňoval - na rozdiel od súčasného amerického prezidenta Joea Bidena či Trumpovej hlavnej súperky v rámci Republikánskej strany Nikky Haleyovej. Biden aj Haleyová totiž zodpovednosť za jeho smrť pripísali priamo Putinovi.- Hokejový klub HC Košice uvedie do svojej Siene slávy bratov Imricha, Jozefa a Vincenta Lukáčovcov. Trio útočníkov pôsobilo v košickom A-mužstve v rokoch 1971 - 1985. Slávnostný ceremoniál je naplánovaný na piatok 8. marca pred extraligovým zápasom HC Košice - HK Dukla Trenčín. Najslávnejší z bratského tria Lukáčovcov Vincent vhodil pred nedeľňajším súbojom Košice - Michalovce (2:3) čestné buly a od vedenia klubu prijal gratulácie k nedávnemu životnému jubileu 70 rokov.