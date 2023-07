Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Na archívnej snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na archívnej snímke pápež František. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke Renáta Jamrichová. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 10. júla (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v pondelok 10. júla 2023 - 5.45 h. Mimoparlamentný Hlas-SD sa chce stať riadnym členom Strany európskych socialistov. Podporu pre vstup mu najbližšom kongrese v Madride deklarovala aj Sociálnodemokratická strana Nemecka. Hlavné mesto posilní spoluprácu s Úradom vysokého komisára ONS pre utečencov. Ide o posilnenie v oblasti ochrany a začleňovania žiadateľov o azyl, utečencov vrátane osôb s dočasným útočiskom a osôb bez štátnej príslušnosti a poskytovania služieb pre nich. Nitriansky samosprávny kraj chce finančne podporiť všetky obce a mestá na svojom území sumou 5 000 eur. Návrh na vydanie všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na podporu všeobecného rozvoja obcí a miest na území kraja budú schvaľovať poslanci na mimoriadnom zasadnutí Zastupiteľstva NSK v stredu 12. júla. Americký prezident Joe Biden v interview pre CNN vyjadril presvedčenie, že Ukrajina ešte nie je pripravená na vstup do NATO. Členstvo Kyjeva v Severoatlantickej aliancii bude podľa Bidena možné zvážiť až po ukončení vojny na Ukrajine. Poľsko nedávno tajne dodalo Ukrajine približne desať bojových vrtuľníkov MI-24 sovietskej výroby. S odvolaním sa na viaceré anonymné zdroje to napísal americký denník The Wall Street Journal.— Ruské systémy protivzdušnej obrany zostrelili včera pri meste Kerč ležiacom na okupovanom ukrajinskom polostrove Krym raketu s plochou dráhou letu.- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas včerajšej návštevy mesta Luck na západe Ukrajiny žiadal posilnenie ochrany hraníc Ukrajiny s Bieloruskom.- Americký prezident Joe Biden včera večer pricestoval do Spojeného kráľovstva, kde dnes absolvuje stretnutia s kráľom Karolom III. a premiérom Rishim Sunakom.— Polovojenská organizácia Légia Sloboda Ruska, ktorá je súčasťou Ozbrojených síl Ukrajiny a tvoria ju prebehlíci z ruských ozbrojených síl a ruskí dobrovoľníci, plánuje v blízkej budúcnosti vykonať ďalšie akcie v ruských oblastiach hraničiacich s Ukrajinou.- Bavorský premiér Markus Söder vyzval na prísnejšie kontroly na nemeckých hraniciach. Chce tak bojovať proti neregulovanému prílevu migrantov do Nemecka. Je to rozlohou najväčšia spolková krajina Nemecka. Má spoločné pozemné hranice s Rakúskom a Českou republikou a cez Bodamské jazero aj so Švajčiarskom.- Slovenská tenistka Renáta Jamrichová postúpila do 2. kola dvojhry junioriek na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V 1. kole si poradila s Rumunkou Marou Gaeovou za 51 minút 6:0, 6:4.– Basketbalisti Slovenska prehrali v úvodnom prípravnom zápase pred treťou fázou predkvalifikácie ME 2025 s Chorvátskom 68:89.- Slovenská reprezentantka Dominika Maniková obsadila 5. miesto v pretekoch junioriek na majstrovstvách Európy v bikrose.- Slovenská triatlonistka Zuzana Michaličková obsadila v pretekoch Svetového pohára v maďarskom Tiszaujvárosi 13. miesto. Medzi mužmi finišoval Slovák Peter Rojtáš na 55. priečke.- Záverečný deň juniorského svetového šampionátu v rýchlostnej kanoistike priniesol Slovensku zisk dvoch cenných kovov. Romana Švecová získala striebornú medailu medzi juniorkami v disciplíne K1 na 5000 metrov. Medzi juniormi si vybojoval bronz Marko Bergendi, ktorý obsadil 3. priečku v rovnakej disciplíne.