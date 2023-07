Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Hlavy štátov a vlád NATO pózujú počas skupinovej fotografie na summite NATO v litovskom Vilniuse v utorok 11. júla 2023. Foto: TASR/AP

Bratislava 12. júla (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v stredu 12. júla 2023 - 5.45 h.- Severoatlantická aliancia na summite vo Vilniuse potvrdila, že Ukrajina sa v budúcnosti stane jej členom. NATO pripraví pre Ukrajinu cestu reforiem smerom k jej členstvu, presný časový plán jej však neposkytne. Uviedol to poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan.- Španielsko vyšle príslušníkov svojej armády na Slovensko v rámci nového obranného plánu pre východné krídlo NATO. Minister obrany SR Martin Sklenár ocenil toto rozhodnutie. Španielski vojaci budú pôsobiť na Lešti. Česká republika sa bude významne podieľať na rozširovaní útvaru NATO na Slovensku. Česko prispeje jedným zmiešaným práporom priamo na území Slovenska a ďalším práporom, ktorý bude dislokovaný na území Česka. Nové modernizované obranné plány, ktoré včera schválili lídri členských krajín NATO na samite vo Vilniuse, posilnia schopnosť Aliancie brániť sa proti akémukoľvek útoku kdekoľvek na svojom území. Uviedol to minister obrany SR Martin Sklenár.- Opozičný Smer-SD spochybňuje mandát prezidentky Zuzany Čaputovej na zastupovanie Slovenska na prebiehajúcom samite NATO vo Vilniuse. Tvrdí, že sa s nikým neradila a obišla politické strany aj inštitúcie. Podľa hlavy štátu prešlo stanovisko štandardnou procedúrou na vláde. Premiér Ľudovít Ódor prijal včera na Úrade vlády SR v Bratislave vedúcich diplomatických misií členských štátov Európskej únie pôsobiacich na Slovensku. Veľvyslancom ozrejmil postoje Slovenska smerom k európskym témam. Minister vnútra Ivan Šimko očakáva od policajného prezidenta Štefana Hamrana, aby si naďalej plnil svoje povinnosti. Pokiaľ ide o medializované úvahy o jeho možnej rezignácii, rešpektuje, že je slobodným človekom a je na ňom, ako sa rozhodne.- Štatistika Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach ukázala, že na Slovensku bolo v roku 2022 v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia takmer 890.000 ľudí. Problematické kategórie sú najmä rodiny s deťmi.- Slovenskí poľnohospodári sa včera zapojili do protestu európskych poľnohospodárov pred budovou Európskeho parlamentu v Štrasburgu voči pripravovaným radikálnym zmenám v poľnohospodárstve.- Ak Spojené štáty dodajú Ukrajine kazetovú muníciu, Rusko bude podľa vyjadrenia ruského ministra obrany Sergeja Šojgua "nútené" použiť podobné typy zbraní.- Francúzsko dodá Ukrajine riadené strely s dlhým doletom SCALP, aby pomohlo ukrajinským ozbrojeným silám zasahovať ciele hlboko za ruskými líniami. Strely SCALP už poskytol Ukrajine aj Londýn pod názvom "Storm Shadow".- Rusko včera v Bezpečnostnej rade OSN vetovalo návrh na deväťmesačné predlženie cezhraničného mechanizmu dodávok humanitárnej pomoci z Turecka do povstalcami ovládaných oblastí severnej Sýrie.- Medzinárodný menový fond očakáva, že rast svetovej ekonomiky dosiahne v nasledujúcich piatich rokoch ročne v priemere 3 %. To je výrazne pod historickým priemerom na úrovni 3,8 %.- Spojené štáty americké sa vracajú do UNESCO. Bývalý americký prezident Donald Trump v roku 2017 oznámil odchod z organizácie s odôvodnením, že je zaujatá voči Izraelu. Obe krajiny vystúpili z UNESCO k 1. januáru 2018.- Diaľková plavkyňa Soňa Rebrová sa koncom júla pokúsi preplávať kanál La Manche.