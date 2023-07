Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Hlavy štátov a predsedovia vlád a partneri NATO pózujú počas skupinovej fotografie na spoločenskej večeri na summite NATO v litovskom Vilniuse v utorok 11. júla 2023. Foto: TASR/AP

Bratislava 13. júla (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR vo štvrtok 13. júla 2023 - 5.45 h.- Samit Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse bol pre prezidentku Zuzanu Čaputovú predovšetkým o ochrane slovenských záujmov na východnom krídle tejto organizácie. Vrcholná schôdzka podľa nej priniesla pre Slovensko "takú úroveň ochrany, akú sme doposiaľ pre našich občanov nikdy nemali". Slovensko je súčasťou dohovoru o zákaze kazetovej munície a jeho pozícia k tejto záležitosti je teda jasná. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová po skončení samitu NATO v reakcii na rozhodnutie Spojených štátov poslať Ukrajine tento typ munície.- Rusko obvinilo Severoatlantickú alianciu z realizácie "schém studenej vojny" tým, že vyvoláva napätie dodávkami zbraní na Ukrajinu a snaží sa rozdeliť svet na základe ideologických rozdielov.- Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov obvinil Západ z vytvárania jadrovej hrozby pre Rusko tým, že plánuje dodať Ukrajine moderné stíhacie lietadlá F-16 Fighting Falcon. Ministerstvo obrany SR obstará za financie z fondu USA 160 ľahkých taktických viacúčelových vozidiel 4x4. Cena kontraktu predstavuje takmer 190 miliónov dolárov, približne 172,9 milióna eur. Zámer v stredu schválila vláda.- Ministerstvo životného prostredia SR začína vykupovať súkromné pozemky v národných parkoch do vlastníctva štátu. Premiér Ľudovít Ódor chce zabezpečiť nepolitický, bezproblémový chod polície a vyšetrovanie citlivých káuz bez akýchkoľvek pochybností. O pár dní avizuje výsledky rokovania s ministrom vnútra Ivanom Šimkom a policajným prezidentom Štefanom Hamranom.- Minister vnútra Ivan Šimko by mal podľa strany Smer-SD okamžite odvolať policajného prezidenta Štefana Hamrana z funkcie.- Hnutie OĽANO a priatelia žiada koniec Ivana Šimka vo funkcii ministra vnútra. Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa ešte tento týždeň stretne s ministrom vnútra Ivanom Šimkom v súvislosti s jeho výrokmi a sporom s policajným prezidentom Štefanom Hamranom.- Vládny kabinet odvolal na svojom rokovaní splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Karola Kučeru a splnomocnenca vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia Annu Záborskú, pretože obaja kandidujú v nasledujúcich voľbách.- Poľnohospodári vyzvali Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, aby začali riešiť situáciu s medveďmi hnedými.- Envirorezort posilňuje v súvislosti s výskytmi medveďa spoluprácu so Štátnou ochranou prírody SR, samosprávami, mestskou a obecnou políciou.- Poradný výbor Rady EÚ neodporučil Andreja Steca na funkciu sudcu Všeobecného súdu EÚ.- Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali členské krajiny, aby schválili vstup Rumunska a Bulharska do schengenského priestoru ešte do konca roku 2023. Takmer trištvrte miliardy ľudí na svete trpí hladom alebo podvýživou. Vyplýva to zo súhrnnej správy, ktorú zverejnili viaceré inštitúcie spadajúce pod Organizáciu Spojených národov.- Globálny verejný dlh dosiahol nový rekord 92 biliónov USD (83,47 bilióna eur). Uviedla to Organizácia Spojených národov.- Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že spolupracuje s prezidentmi Ukrajiny a Ruska na predĺžení obilnej dohody, ktorej platnosť sa má skončiť 17. júla.- Francúzsko je pripravené nasadiť do ulíc počas štátneho sviatku Dňa dobytia Bastily, ktorý bude zajtra až 130.000 príslušníkov polície.- Slovenská tenistka Renáta Jamrichová postúpila do štvrťfinále dvojhry junioriek na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.- Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil v 11. etape Tour de France ôsmu priečku.