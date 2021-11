Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Bratislava 4. novembra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR vo štvrtok 4. novembra 2021 - 5.45 h.Košice – Na Slovensku by mohlo vzniknúť približne 5000 parkovacích miest pre bicykle, predovšetkým v okolí železničných staníc. V súvislosti s prezentovaním Plánu obnovy a odolnosti SR to uviedol predseda vlády Eduard Heger. V rámci neho je na výstavbu či rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry vyčlenených 105,1 milióna eur.Bratislava - Reformný proces zatiaľ ide dopredua koalícia je v súčasnosti vo fáze. Po rokovaní vlády to priznal podpredseda vlády SR a minister financií SR Igor Matovič, ktorý uviedol, že na koaličnej rade vyzval svojich partnerov, aby sa správali zodpovedne a nesnažili sa naháňať percentá blokovaním reforiem.Bratislava - Lídri koalície a predseda vlády by si podľa nezaradeného poslanca Tomáša Valáška mali spraviť poriadok s predsedom Národnej rady SR Boris Kollárom alebo by hnutie Sme rodina malo opustiť koalíciu. Stáva sa totiž brzdou reforiem.Bratislava - Reforma národných parkov pripravená cez poslanecký návrh novely zákona o ochrane prírody a krajiny nie je dobrá. Reforma by mala udržať ľudí na chránenom území, a zároveň rešpektovať vlastníctvo. Vyplynulo to z vyjadrení súkromných vlastníkov lesov, poľnohospodárov, lesníkov, poľovníkov a obyvateľov vidieka k novele, o ktorej rokuje parlament. Tí sa včera zhromaždili pred Národnou radou SR, aby vyjadrili svoj nesúhlas.Bratislava - Sme rodina sa rozhodlo nepodporiť reformu národných parkov. K rozhodnutiu dospelo po rokovaní so zástupcami dotknutých regiónov.Bratislava - Od 1. decembra by mala na Slovensku pribudnúť prírodná rezervácia Pralesy Slovenska. Včera to schválil vládny kabinet na návrh Ministerstva životného prostredia SR. Spolu to bude 76 lokalít v rôznych častiach SR.Bratislava - Minister vnútra Roman Mikulec má ešte v novembri iniciovať rokovanie so zástupcami politických strán o prípadnej zmene volebného systému. Koaličné OĽANO i Sme rodina nevidia potrebu riešiť zmenu volebných obvodov, hovoria o iných dôležitých reformách. Za ľudí systém meniť chce. SaS podporuje, aby veľkosť volebného obvodu kopírovala teritórium, pre ktoré sa schvaľuje legislatíva.Bratislava - Slovensko vlani zaznamenalo deficit verejných financií na úrovni 5,5 % hrubého domáceho produktu alebo 5,062 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 4,17 percentuálneho bodu.Brusel - Svetoví lídri sa na klimatickej konferencii COP26 v Glasgowe zaviazali zastaviť odlesňovanie do roku 2030. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová oznámila, že Európska únia na tento účel vyčlení miliardu eur.Glasgow - Britská vláda vyhlásila, že "koniec uhlia je na dohľad". Stalo sa tak po tom, čo sa počas prebiehajúceho klimatického summitu OSN v škótskom Glasgowe 18 krajín vrátane Poľska, Vietnamu a Čile po prvý raz zaviazalo postupne vyradiť a už neinvestovať do novej uhoľnej energie.Kodaň - Rastúci vplyv Číny narúša mocenské vzťahy po celom svete. Vyhlásil to včera generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg. "Čína sa k nám približuje. Vidíme ju v kyberpriestore, vidíme ju vo vesmíre, vidíme ju v Afrike a vidíme ju v Arktíde. A zároveň vidíme, ako sa Peking snaží kontrolovať kritickú infraštruktúru tu v Európe," povedal s odkazom na čínskych telekomunikačných gigantov, ktorí sa angažujú pri výstavbe mobilných sietí piatej generácie (5G).Banská Bystrica – Najúspešnejší armádni športovci roka 2021 si včera v banskobystrickej Štátnej opere prevzali prestížne ocenenia ministerstva obrany a Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica. Laureátkou v hlavnej kategórii olympijských športov sa stala lyžiarka Petra Vlhová. Na druhom mieste sa umiestnil Jakub Grigar, ktorý získal striebro na olympijských hrách v Tokiu, tretie miesto obsadil majster sveta v zápasení Tajmuraz Salkazanov.Nur-Sultan - Slovenský hokejový reprezentant Tomáš Jurčo podpísal zmluvu s kazašským účastníkom KHL Barys Nur-Sultan. Kontrakt znie do konca prebiehajúcej sezóny 2021/2022. Pre 28-ročného krídelníka pôjde o prvé pôsobisko v KHL. Od roku 2009 pôsobil v Severnej Amerike.Bratislava - Slovenský obranca Milan Škriniar svojím premiérovým gólom vo futbalovej Lige majstrov rozhodol o triumfe Interu Miláno v dueli D-skupiny na ihrisku Šeriffu Tiraspoľ 3:1.