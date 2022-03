Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke druhý vľavo americký minister obrany Lloyd Austin a vľavo minister obrany SR Jaroslav Naď počas prijatia na Ministerstve obrany SR 17. marca 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 18. marca (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v piatok 18. marca 2022 - 5.45 h. Kremeľ včera odmietol nariadenie Medzinárodného súdneho dvora o pozastavení vojenských útokov na Ukrajine.- Ministri zahraničných vecí členských krajín skupiny G7 vyzvali Rusko, aby splnilo nariadenie Medzinárodného súdneho dvora o zastavení vojenských útokov na Ukrajine a stiahnutí svojich vojenských síl.- Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken obvinil Rusko z páchania vojnových zločinov tým, že na okupovanej Ukrajine útočí na civilistov.- Slovenská republika i Spojené štáty americké sú naďalej pripravené pomáhať Ukrajine. Minister obrany SR Jaroslav Naď a minister obrany USA Lloyd Austin to deklarovali po včerajšom rokovaní v Bratislave. Obaja potvrdili diskusie o možnom poskytnutí slovenského systému protivzdušnej obrany S-300.- Slovenská vláda je ochotná poskytnúť vojenskú techniku , ale len za podmienok, že neohrozíme bezpečnosť vlastnej krajiny. Uviedol to včera premiér Eduard Heger po stretnutí s ministrom obrany Spojených štátov amerických Lloydom Austinom.- Poskytnutie systémov protivzdušnej obrany Ukrajine by bolo destabilizačným faktorom, ktorý by krajine nepriniesol mier. Uviedlo to ruské ministerstvo zahraničných vecí.- Poslanci Národnej rady SR budú o legislatívnom balíku reagujúcom na situáciu na Ukrajine - tzv. lex Ukrajina rokovať v skrátenom legislatívnom konaní.- Rozhodnutie Slovenska vyhostiť troch ruských diplomatov povedie k degradácii bilaterálnych vzťahov medzi oboma krajinami, uviedla hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.- V rámci posilnenej predsunutej prítomnosti NATO by na Slovensku malo pôsobiť do 200 slovinských vojakov.- Český Senát vo schválil návrh na vyslanie 650 vojakov na Slovensko, kde budú veliť jednotke NATO.- Do roku 2023 sa má zriadiť centrálny register účtov. Poslanci Národnej rady SR včera schválili návrh zákona o tomto registri. Cieľom je zefektívniť vyšetrovanie závažnej trestnej činnosti.– Motorové vozidlá budú môcť v prechodnom období parkovať na chodníku podľa doterajších pravidiel, a to až do 30. septembra 2023. Vyplýva to z návrhu zákona o cestnej premávke, ktorý schválilo plénum Národnej rady SR. Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v marci , vyhrala by strana Hlas-SD so ziskom 18 percent hlasov. Na druhom mieste by skončila strana SaS s podporou 14,7 percenta. Tretia by bola strana Smer-SD so 14 percentami. Nasleduje Hnutie OĽANO s 9,4 percentami, Progresívne Slovensko s 8,9 percentami a KDH s 7,4 percentami hlasov. Nasleduje Sme rodina so 6,2 percentami a Republika s 5,7 percentami. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre TV Joj na vzorke 1000 respondentov.- Tisíc dobrovoľníkov je na ceste na Ukrajinu, kde budú bojovať za Rusko, oznámil včera čečenský vodca Ramzan Kadyrov.- Český premiér Petr Fiala oznámil, že jeho krajina je už na pokraji svojich možností pri poskytovaní pomoci 270.000 utečencom prichádzajúcim z Ukrajiny. Český minister pre miestny rozvoj Ivan Bartoš zároveň v Bruseli vyhlásil, že táto kríza bude trvať dlhšie a bude tak mať vplyv na kvalitu života v Českej republike.- Počet utečencov, ktorí od vypuknutia rusko-ukrajinského konfliktu prišli do Maďarska, včera zrejme prekročil hranicu 450.000, uviedol to predseda maďarskej vlády Viktor Orbán na sociálnej sieti.- Rusi môžu mať vo švajčiarskych bankách uložených až 200 miliárd švajčiarskych frankov (192,58 miliardy eur). Banky podobné informácie neposkytujú, ale sankcie voči Rusku umožnili zriedkavý pohľad do švajčiarskych trezorov.- Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová získala na ME v nórskom Hamare zlato v streľbe v ľahu. Radoslav Malenovský získal vo včerajšej súťaži striebro.- Slovenské reprezentantky v športovej streľbe Danka Barteková, Lucia Kopčanová a Vanesa Hocková získali na podujatí Svetového pohára v brokových zbraniach v Nikózii bronzové medaily v skeete družstiev.