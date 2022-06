Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke vrtuľník ministerstva obrany Mi-17, foto z archívu. Foto: TASR - Michal Svítok

Zľava rumunský prezident Klaus Iohannis, taliansky premiér Mario Draghi, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Olaf Scholz počas spoločnej tlačovej konferencie v Kyjeve vo štvrtok 16. júna 2022. Foto: TASR/AP

Bratislava 17. júna (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v piatok 17. júna 2022 – 5.45 h.- Národná rada SR začala včera popoludní rokovanie o návrhu na odvolanie ministra hospodárstva Richarda Sulíka z funkcie. Žiadosť na zvolanie mimoriadnej schôdze podal opozičný Smer-SD. Diskusia by mala pokračovať aj ďalšie dni, a to vždy po prerokovaní termínovaných bodov z aktuálnej riadnej 66. schôdze.- Rafinéria Slovnaft nebude odstavená. Naopak, rokuje sa o financovaní potrebných úprav. Uviedol to minister hospodárstva Richard Sulík počas rozpravy v Národnej rade SR k návrhu na jeho odvolanie z funkcie.– Ceny zemného plynu od Slovenského plynárenského priemyslu pre domácnosti vzrastú od začiatku budúceho roka o 34 až 59 % . Počas mimoriadnej schôdze Národnej rady SR to oznámil minister hospodárstva Richard Sulík.- Sankcie za výrazné prekročenie rýchlosti či za telefonovanie za volantom sa sprísnia. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú včera schválili poslanci Národnej rady SR.- Za stav s medveďmi nesie priamu politickú zodpovednosť minister životného prostredia Ján Budaj. Vyhlásil to predseda parlamentu Boris Kollár. Minister Budaj sa chce s Borisom Kollárom stretnúť, aby spoločne vyriešili problém medveďov. Kollár podanú ruku šéfa envirorezortu víta.- Komisia odborníkov, ktorú Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá zriadil v súvislosti s výberom nového generálneho riaditeľa RTVS, odporúča na post jedného z dvojice Tibor Búza a Ľuboš Machaj. Slovensko darovalo Ukrajine štyri vrtuľníky Mi-17 a jeden vrtuľník Mi-2, ako aj muníciu do systému Grad. Pomoc schválila vláda. Opičie kiahne sa u pacientky s podozrením, ktorú hospitalizovali vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove, nepotvrdili.- Lekárski odborári nesúhlasia s návrhom zvyšovania platov zdravotníkov, ktorý im predstavilo ministerstvo zdravotníctva. Uviedol to šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský.- Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v polovici júna, vyhrala by strana Hlas-SD so ziskom 20,2 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončila strana Smer-SD, ktorú by volilo 14,8 percenta opýtaných. Tretia by bola strana SaS so ziskom 14,3 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu TV Joj Na hrane. Progresívne Slovensko by skončilo štvrté so ziskom 9,9 percenta hlasov, hnutie OĽANO by podporilo 8,5 percenta opýtaných. KDH by získalo 7,3 percenta hlasov, Sme rodina 5,7 percenta a Republika 5,2 percenta.- Maďarská vláda rozhodla o predĺžení platnosti nariadenia o úradných cenách základných druhov potravín a pohonných látok do 1. októbra.- Ministri financií eurozóny podporili žiadosť Chorvátska o prijatie eura. Chorvátsko sa tak od začiatku budúceho roka zrejme stane 20. členom eurozóny.- Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Rumunsko podporujú, aby bol Ukrajine "okamžite" udelený štatút kandidátskej krajiny EÚ. Po včerajšom stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Kyjeve to vyhlásil šéf Elyzejského paláca Emmanuel Macron. Na rokovaniach v ukrajinskej metropole sa zúčastnili aj nemecký kancelár Olaf Scholz, taliansky premiér Mario Draghi a rumunský prezident Klaus Iohannis. Je v našom záujme pomáhať Ukrajine všetkými dostupnými spôsobmi a prostriedkami a prispieť tak k tomu, aby sa vojenský konflikt nerozšíril a nenaberal na sile. Vyhlásil to minister obrany Jaroslav Naď na pravidelnom rokovaní ministrov obrany členských štátov NATO v Bruseli.- Izrael by mal v budúcnosti dodávať skvapalnený plyn do Európy cez Egypt. Počas návštevy šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej v Káhire podpísali ministri oboch krajín predbežnú dohodu.- Prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik potvrdil, že n ový reprezentačný tréner bude zo zahraničia . S Čechom Ivanom Haškom, ktorého meno sa začalo skloňovať v médiách, však zatiaľ nerokoval.