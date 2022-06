Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Bratislava 20. júna (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v pondelok 20. júna 2022 – 5.45 h.- Prezidentka SR Zuzana Čaputová dnes v Prezidentskom paláci vymenuje nových sudcov všeobecných súdov.- Ministerstvo obrany SR chce otvoriť aktívne zálohy aj občanom bez predchádzajúcich vojenských skúseností. Pripravovanú novelu zákona o brannej povinnosti plánuje predložiť na rokovanie vlády najneskôr v novembri.– Minister financií Igor Matovič urobí všetko pre to, aby bol prorodinný balíček v Národnej rade SR prijatý a veto prezidentky Zuzany Čaputovej prelomené. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza. Potvrdil, že premiér Eduard Heger s týmto postojom súhlasí. Sme rodina zahlasuje za prelomenie veta prezidentky. Nezaradení poslanci okolo bývalého premiéra Petra Pellegriniho by balíček opatrení podporili iba v prípade, že by bol doplnený o pomoc dôchodcom a nízkopríjmovým bezdetným rodinám.– Pri Bratislave sa v súvislosti s projektom výstavby štátnych nájomných bytov plánuje výstavba satelitného mestečka s 20.000 bytmi. Ďalší investor je blízko k vydaniu stavebného povolenia na výstavbu bytov pri Nitre. V TASR TV to povedal predseda parlamentu a líder Sme rodina Boris Kollár.- Ministerstvo vnútra SR navrhne predĺžiť lehotu na doručenie občianskych preukazov bez podoby tváre pre deti a seniorov, ktoré majú slúžiť pre projekt eZdravie. Doklady mali občania dostať do konca roka.- Na Slovensku je v rámci posilnenej predsunutej prítomnosti NATO aktuálne 1089 spojeneckých vojakov. Schválený mandát umožňuje pôsobenie spolu najviac 3000 vojakov Aliancie.- Slovensko bude rokovať s Českom o podmienkach ochrany svojho vzdušného priestoru. Naša krajina má vážne problémy s prevádzkou súčasných stíhačiek MiG-29. Zároveň dodanie nových stíhacích lietadiel F-16 bude meškať 12 až 14 mesiacov. Prvých sedem kusov by malo podľa rezortu obrany prísť v roku 2024.- O preplatení výdavkov za poskytnutú vojenskú pomoc Ukrajine z Európskeho mierového nástroja sa naďalej rokuje. Slovensko poskytlo Ukrajine vojenskú pomoc už vo výške približne 154 miliónov eur.- Poľsko vyzýva Európsku úniu, aby zaviedla ďalšie sankcie voči Moskve za prebiehajúcu ruskú vojenskú inváziu na Ukrajine. Navrhuje úplne zastaviť vývoz európskych technológií do Ruska.– Ukrajina plánuje obnoviť mierové rozhovory s Ruskom až koncom augusta po tom, ako vykoná protiútoky. V tom čase už bude v lepšej pozícii pre rokovania, uviedol hlavný vyjednávač Kyjeva Davyd Arachamija.- Rusko tvrdí, že raketovým útokom zničilo veliteľské stanovište ukrajinských ozbrojených síl a zabilo tak viac ako 50 vysokopostavených armádnych predstaviteľov.- Západ sa musí pripraviť na dlhý boj, keďže ruský prezident Vladimir Putin sa na Ukrajine uchyľuje k opotrebovávacej vojne. Uviedol to britský premiér Boris Johnson.- Ukrajinský parlament schválil zákony zavádzajúce tvrdé reštrikcie na knihy a hudbu z Ruska, ktoré už takmer štyri mesiace vedie vedie vojnu proti Ukrajine.- Oficiálne výsledky včerajšieho druhého kola volieb potvrdili, že francúzsky prezident Emmanuel Macron prišiel o doterajšiu väčšinu kresiel v parlamente. V 577-člennom Národnom zhromaždení bude mať jeho blok iba 245 kresiel.- Rakúska vláda oznámila, že opäť uvedie do prevádzky odstavenú uhoľnú elektráreň v meste Mellach na juhu krajiny. Urobí tak pre obavy z možného nedostatku elektrickej energie, ktoré súvisia s obmedzením dodávok plynu z Ruska.- Slovenskí karatisti Nina Kvasnicová a Tomáš Kósa sa stali majstrami Európy na mládežníckom šampionáte v Prahe. Ďalší traja slovenskí reprezentanti vybojovali striebro.- Slovenský vzpierač Vladimír Macura sa stal trojnásobným majstrom sveta do 17 rokov v kategórii nad 102 kg na MS mládeže v Mexiku. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do druhého kola na turnaji ATP na Malorke. V úvodnom kole zdolal siedmeho nasadeného Miomira Kecmanoviča zo Srbska v dvoch setoch 7:5 a 6:4.