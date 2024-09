Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na archívnej snímke Erik Tomáš. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 30. septembra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v pondelok 30. septembra 2024 - 5.45 h.Bratislava - Strana Hlas-SD bude v pléne Národnej rady SR hlasovať len za legislatívne návrhy schválené vládou alebo koaličnou radou. V diskusnej relácii TA3 to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR a podpredseda strany Hlas-SD Erik Tomáš. Ak sa stane, že niekto príde s poslaneckou iniciatívou, ktorá neprešla koaličnou radou alebo dohodou s príslušným ministrom, strana Hlas-SD sa postaví a nebude pokračovať v parlamentnej schôdzi, kým sa tento problém nevyrieši.Bratislava - Koaličná strana Hlas-SD nepodporí konsolidačný balík, pokiaľ zákon o minimálnej mzde nebude spätne zaradený na aktuálnu parlamentnú schôdzu. Taktiež žiada dofinancovanie samospráv ešte v tomto roku. Uviedol to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš.- Predseda SNS Andrej Danko v internej komunikácii uviedol, že ak nedostane funkciu predsedu Národnej rady SR, neprestane útočiť na stranu Hlas-SD aj za cenu, že by padla vláda. V diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR a podpredseda Hlasu-SD Erik Tomáš. S alternatívou, že by situácia mohla dospieť k predčasným voľbám, podľa neho však Hlas-SD neráta.- Predmetom kritiky Slovenskej národnej strany je zlá legislatíva, ktorú so svojím tímom pripravil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Vyhlásili to národniari v reakcii na Tomášove vyjadrenia v diskusii STVR Sobotné dialógy. SNS popierajú ministrove slová o tom, že ataky SNS sú dôsledkom neuspokojených ambícií Andreja Danka získať post predsedu Národnej rady SR.Bratislava - Na adresnú pomoc nízkopríjmovým domácnostiam s vysokými cenami energií by mal byť vyčlenený zo štátneho rozpočtu balík vo výške minimálne 100 miliónov eur. V diskusnej relácii televízie TA3 to povedal minister práce sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. V tomto roku bolo na plošné dotovanie energií určených viac ako 800 miliónov eur.Bratislava - Situáciu v koalícii je potrebné upokojiť. Uviedol to poslanec Národnej rady SR Rudolf Huliak v diskusnej relácii STVR. Zaviazal sa, že urobí všetko pre to, aby bola naplnená koaličná zmluva a občan pocítil jednotnosť vlády. Opozičný poslanec NR SR Jozef Hajko (KDH) označil konsolidáciu za problém eskalácie napätia vo vládnej koalícii.Bratislava – Mimoparlamentná strana Demokrati začína zbierať podpisy na vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia súčasnej vlády Roberta Fica.Žilina - Policajný vyšetrovateľ obvinil 23-ročného muža z okresu Martin zo zločinu šírenia poplašnej správy. Obvinený muž v utorok 24. septembra zaslal do podniku Kia Slovakia výhražný e-mail o tom, že v jeho areáli sa nachádza bomba. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody dva až osem rokov.Viedeň — Včerajšie parlamentné voľby v Rakúsku prvýkrát od svojho vzniku vyhrala v súčasnosti opozičná krajne pravicová Slobodná strana Rakúska pred Rakúskou ľudovou stranou kancelára Karla Nehammera a sociálnymi demokratmi. Líder FPÖ Herbert Kickl prisľúbil, že v prípade víťazstva a vytvorenia novej vlády tvrdo zasiahne a urýchli deportácie migrantov do ich domovských krajín.Praha — Hnutie ANO českého expremiéra Andreja Babiša prvýkrát od svojho vzniku vyhralo voľby do Senátu. Väčšinu v Senáte si však naďalej udržali koaličné strany.Praha - Aktuálna roztržka v českej vládnej koalícii vyústi do odchodu Pirátov z vlády. Nasledovať bude demisia oboch ministrov strany - ministra zahraničia Jana Lipavského a ministra pre legislatívu Michala Šalomouna.Kyjev - Rusko zaútočilo dnes nadránom dronmi na ciele v Kyjeve, nálety odrážala ukrajinská protivzdušná obrana.Helsinki - Nórsko by mohlo postaviť plot pozdĺž časti alebo celej 198-kilometrovej hranice s Ruskom, vyhlásila ministerka spravodlivosti Emilie Engerová Mehlová.Jeruzalem - Izraelská armáda oznámila, že pri útoku v Libanone zabila ďalšieho vysokopostaveného predstaviteľa hnutia Hizballáh. V piatok zabila pri útoku v Bejrúte dlhoročného vodcu hnutia Hasana Nasralláha.Peking - Slovenská tenistka Rebecca Šramková neuspela v 3. kole dvojhry na turnaji WTA 1000 v Pekingu. V boji o osemfinále podľahla Paule Badosovej zo Španielska dvakrát 5:7.