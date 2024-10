Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) prichádza na 49. rokovanie vlády SR v Bratislave v stredu 18. septembra 2024. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 21. októbra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v pondelok 21. októbra 2024 - 5.45 h.Bratislava - Na budúci rok očakáva premiér Robert Fico od Združenia miest a obcí Slovenska návrh reformy, ktorá by vyriešila "večný" problém malých obcí. Nechce však vziať obciam právo na vlastnú reprezentáciu. Povedal to v diskusnej relácii TA3. Zároveň zdôraznil, že nechce škrtať rozpočet pre zdravotníctvo, no očakáva od ministra zdravotníctva Kamila Šaška opatrenia. Za dôležité považuje ustrážiť stredný zdravotný personál.- Ponuka platových podmienok voči sestrám a pôrodným asistentkám je maximálne korektná a férová. Zdôraznil to minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) vo videu na sociálnej sieti. Zopakoval, že rast ich miezd nebude spomalený.Bratislava – Premiér Robert Fico sa má tento týždeň stretnúť so splnomocnencom vlády pre prešetrenie pandémie Petrom Kotlárom. Premiér požiada Kotlára, aby zistil od Najvyššieho kontrolného úradu SR a ďalších inštitúcií informácie o tom, kto prevádzkoval mobilné odberné miesta, alebo kto nakupoval množstvo vakcín v roku 2022, keď vtedy podľa premiéra neboli potrebné.Bratislava - Podpredseda parlamentu a líder koaličnej SNS Andrej Danko aj poslanec Národnej rady SR a predseda opozičného KDH Milan Majerský sa zhodujú na potrebe väčšej decentralizácie krajiny. Samosprávy by podľa ich slov mali mať viac kompetencií. Vyplýva to z ich vyjadrení v diskusnej relácii STVR.Bratislava - Spor medzi vládnymi stranami SNS a Hlas-SD o podobu rodičovského dôchodku ohrozil stabilitu vlády a národniari preto tlaku koaličného partnera ustúpili. Problém však nepovažujú za uzatvorený a chcú s ministrom práce Erikom Tomášom o podobe rodičovského a tiež 13. dôchodku v budúcnosti ešte rokovať. V diskusnej relácii STVR to povedal predseda SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko. Pri úprave spôsobu vyplácania rodičovského dôchodku nedošlo v koalícii k žiadnemu sporu a už vôbec na tejto téme nepadala vláda. Uviedol to v reakcii na vyjadrenia predsedu SNS Andreja Danka minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.Bratislava - Po smrteľnom útoku medveďa v okolí Hybe a po opätovnom vyhlásení mimoriadnej situácie v okrese Liptovský Mikuláš už bolo eliminovaných na severe za deväť dní 12 problémových medveďov. Včera to uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba.Liptovský Mikuláš - Sociálna úloha štátu je pre stranu Hlas-SD hlavnou prioritou. Po programovej konferencii strany, ktorá sa konala cez víkend v Liptovskom Mikuláši, to uviedol líder Hlasu Matúš Šutaj Eštok. Strana Hlas-SD chce na budúci rok predstaviť návrh zmeny volebného systému.Bratislava - Do aktívnych záloh sa tento rok v určenom termíne prihlásilo 60 vojakov v zálohe.Bratislava - Poslanci Národnej rady SR sa zajtra zídu na 22. schôdzi. Parlament má definitívne rozhodnúť o financovaní materských škôl zo štátneho rozpočtu. Poslanci majú tiež schváliť zavedenie dočasných príspevkov pre policajtov vo výške 5000 eur. V piatok 25. októbra majú prísť na rad opozičné návrhy na odvolanie ministra spravodlivosti Borisa Suska a ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej.Bratislava - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok by mal členov Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť informovať o vyhodnotení policajných razií v zábavných podnikoch v Bratislave počas leta. Výbor má k tejto téme zasadnúť zajtra.Berlín - Pripravovaná reforma siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v Nemecku si vyžiada rušenie nemocníc. Pôjde najmä o kliniky vo veľkých mestách na západe krajiny.Belehrad - Srbský prezident Aleksandar Vučič včera prvýkrát od mája 2022 telefonoval so svojím ruským kolegom Vladimirom Putinom. Poďakoval mu za to, že zabezpečil, aby Rusko túto zimu dodalo Srbsku dostatočné množstvo plynu.Kyjev - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj včera vyhlásil , že vojenská spolupráca medzi Ruskom a Severnou Kóreou predstavuje novú eskaláciu agresívnej vojny Moskvy proti Ukrajine.Bejrút – Buldozér izraelskej armády zničil pozorovaciu vežu a plot okolo perimetra pozície OSN v meste Marwahin na juhu Libanonu.Linz - Slovenská stolná tenistka Barbora Balážová získala zlatú medailu vo štvorhre na majstrovstvách Európy v Linzi.