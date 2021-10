Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na archívnej snímke predseda NR SR Boris Kollár. Foto: TASR - Jakub Kotian

Archívna snímka z poľsko-bieloruskej hranice. Foto: TASR/AP

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 26. októbra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v utorok 26. októbra 2021 – 5.45 h.- Prezidentka Zuzana Čaputová vetovala novelu zákona o štátnej službe , ktorá podľa nej otvára priestor na odvolanie zamestnanca z riadiacej pozície bez uvedenia dôvodu, a teda iba z politických dôvodov. Hlava štátu zároveň vetovala aj novelu zákona o štátnej službe policajtov, ktorá bola k prerokúvanému zákonu o štátnej službe vložená prílepkom. Takýto postup je v rozpore s legislatívnymi pravidlami, keďže sa v jednom zákone mení iný, nesúvisiaci zákon.- Predseda Národnej rady Boris Kollár po včerajšej návšteve Hornooravskej nemocnice s poliklinikou v Trstenej vyhlásil, že je proti tomu, aby sa táto nemocnica zrušila. Podľa jeho slov je neprípustné, aby sa reformy robili proti ľuďom.- Na zimnú sezónu má Slovensko dostatočné plynové rezervy . Ukázal to stress test, do ktorého sa zapojili všetci dodávatelia. Množstvo plynu sa posudzovalo na obdobie od 1. novembra až do 31. marca. Ak bude zima teplotne priemerná, tak je plynu dostatok a už teraz má Slovensko rezervu, tvrdí rezort hospodárstva.– Sociálni partneri po včerajšom zasadnutí tripartity vyjadrili nespokojnosť s tým, ako vláda rieši zdražovanie energií. Združenie miest a obcí Slovenska kritizuje, že vláda nemyslí na to, že aj obciam sa tak zvýšia výdavky. Odborárom sa nepáči, že opatrenia nepredstavuje štát, ale na stôl ich položili sociálni partneri. Zamestnávateľom zase prekážajú nízke kompenzácie z Envirofondu.- Okresný súd Trenčín sa bude 15. novembra na verejnom zasadnutí zaoberať návrhom na podmienečné prepustenie odsúdeného Ladislava Bašternáka z väzenia . Navrhol ho riaditeľ Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Dubnici nad Váhom, kde si Bašternák odpykáva trest.- Poľsko navýši na desať tisíc počet vojakov na hraniciach s Bieloruskom s cieľom zabrániť prílevu nelegálnych migrantov na svoje územie. Oznámil to včera poľský minister obrany Mariusz Blaszczak. Vyše 130.000 ľudí a viac ako 33.000 áut dochádza denne do Bratislavy . Informuje o tom hlavné mesto v koncepcii k výstavbe parkovacích domov, záchytných parkovísk či k nadstavbám parkovísk typu P+R (zaparkuj a jazdi ďalej verejnou dopravou). Priznáva, že tieto čísla môžu byť oveľa vyššie, keďže v štatistike nie sú zarátaní zahraniční turisti.– Najvyšší kontrolný úrad nezistil pri audite zmluvných vzťahov a hospodárenia RTVS žiadne zásadné nedostatky. Kontrolná akcia Zmluvné vzťahy v RTVS sa uskutočnila z podnetu Národnej rady SR v mesiacoch február až august 2021.- Európska komisia zostavila portfólio 10 potenciálnych liekov proti ochoreniu COVID-19. Zoznam je založený na nezávislých vedeckých odporúčaniach a zameriava sa na potenciálne lieky proti ochoreniu, ktoré budú pravdepodobne schválené. Tým pádom by čoskoro mohli byť k dispozícii na európskom trhu.- Európska agentúra pre lieky oznámila, že začala posudzovať perorálne antivirotikum molnupiravir, určené na liečbu nového typu koronavírusu , ktoré vyvinula americká farmaceutická firma Merck. Predbežné výsledky naznačujú, že tento liek dokáže znížiť schopnosť koronavírusu množiť sa v tele, čím zamedzuje hospitalizáciám a úmrtiam pacientov s covidom.- Každý cudzinec plne zaočkovaný medzinárodne uznanou vakcínou proti koronavírusu bude môcť od 8. novembra pricestovať do USA. Akceptované budú pritom len očkovacie látky schválené americkým Úradom pre kontrolu liečiv alebo Svetovou zdravotníckou organizáciou, uviedol Biely dom. Uvoľnenie prichádza po viac než roku a pol trvajúcom zákaze vstupu do USA pre pasažierov z viacerých krajín vrátane EÚ a Británie.- Slovenské futbalistky do 19 rokov nezískali na turnaji 6. skupiny kvalifikácie ME 2022 ani jeden bod. Po prehrách 0:3 so Španielskom a 1:2 s Českom nestačili zverenky trénera Jozefa Jelšica ani na domáce Portugalsko, ktorému v záverečnom pondelkovom súboji podľahli 2:4 a v tabuľke skončili na poslednom 4. mieste.