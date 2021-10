Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na archívnej snímke eskorta privádza obvineného bývalého prezidenta Policajného zboru SR Tibora G. Foto: TASR - Ján Krošlák

Snímka z diaľnice M30 od Miškovca po maďarsko-slovenský hraničný priechod v Tornyosnémeti. Foto: TASR – František Iván

Bratislava 27. októbra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v stredu 27. októbra 2021 - 5.45 h.- Poslanci Národnej rady SR celý piaty rokovací deň 48. schôdze venovali diskusii o návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi . Líder Smeru-SD Robert Fico požiadal Sulíka, aby predložil maturitné vysvedčenie, pričom naznačil, že bolo sfalšované. Minister ho následne priniesol. Zdôraznil, že žije čestný život, nie "fejkový". Viacerí opoziční poslanci sa zároveň pýtali na ranč v Austrálii. Sulík ozrejmil, že ho kúpil v roku 2019 spolu s ďalšími dvoma fyzickými osobami nepriamo cez spoločnosť a zobral si naň úver.- Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh na zvyšovanie pomoci v hmotnej núdzi. Ide o viaceré dávky, ktoré majú byť od Nového roka vyššie, pretože rástlo aj životné minimum, od ktorého sa tieto sumy odvíjajú. Rektori nesúhlasia s novelou zákona o vysokých školách , nezodpovedá podľa nich obsahu ani výsledkom rokovaní kontaktnej skupiny. Uviedli to v komuniké zo včerajšieho zasadnutia rozšíreného prezídia Slovenskej rektorskej konferencie. Rada vysokých škôl Slovenskej republiky žiada o stiahnutie návrhu novely z medzirezortného pripomienkového konania. Ministra Branislava Gröhlinga a štátneho tajomníka Ľudovíta Paulisa vyzvali na odstúpenie z funkcií.- Bývalý policajný prezident Tibor G., exšéf Národnej kriminálnej agentúry Peter H., niekdajší riaditeľ protikorupčnej jednotky Róbert K. aj ďalší bývalí policajní funkcionári Marián Z. a Milan M., obvinení v rámci policajnej akcie Očistec, majú zostať vo väzbe do 5. novembra. Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu včera zamietol návrh na jej predĺženie. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal voči rozhodnutiu sťažnosť. Za zlyhanie pri reakcii na prejavy výtržníctva na futbalovom derby medzi Trnavou a bratislavským Slovanom nesie zodpovednosť organizátor , ktorý včas nevydal pokyn polícii k zásahu proti narušovateľom verejného poriadku. Na včerajšom rokovaní Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport to uviedol prezident Policajného zboru Štefan Hamran. Prezident futbalového klubu FC Spartak Trnava Peter Macho uviedol, že pre futbalových funkcionárov by bolo možno lepšie, ak by na istý čas aspoň v rámci niektorých klubov platil na zápasoch zákaz návštevy hosťujúcich fanúšikov.- Na východe Maďarska včera otvorili úsek diaľnice M30, spájajúci Miškovec s maďarsko-slovenským hraničným priechodom v Tornyosnémeti. Diaľnica cez maďarské územie je i diaľničným prepojením Košíc s Bratislavou. Podľa primátora Košíc toto prepojenie výrazne skráti mnohým východniarom cestu do hlavného mesta Slovenska.- Líder poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť Jaroslaw Kaczynski včera predstavil zákon, ktorého cieľom je "ochrana domoviny". Cieľom novej legislatívy je "radikálne" posilniť armádu aj v kontexte migračnej krízy na bieloruských hraniciach. Počet vojakov by sa zo súčasných 110.000 mal zdvojnásobiť až na 250.000.- Podľa talianskych meteorológov Sicíliu a Kalábriu zasiahol medikán, teda výrazná tlaková níž vznikajúca nad Stredomorím podobná hurikánu. Podľa miestnych záchranárov prišli od pondelka o život najmenej dvaja ľudia.- Poľské národné aerolínie podali žalobu na americký koncern Boeing . Dôvodom sú konštrukčné chyby lietadiel 737 MAX, ktoré spôsobili ich globálne uzemnenie v roku 2019. Aerolínie požadujú odškodné vo výške minimálne 1 miliardy PLN (217,3 milióna eur).- Slovenský hokejový brankár Patrik Rybár priviedol Dinamo Minsk k víťazstvu vo včerajšom zápase KHL na ľade Admiralu Vladivostok 3:2, keď kryl 23 striel súpera a mal 92% úspešnosť zákrokov.- Slovenskí juniorskí reprezentanti v pretláčaní rukou vybojovali v prvom súťažnom dni na ME v litovskom Vilniuse osem medailí. V kategórii do 21 rokov získali najcennejší kov v súťaži ľavou rukou Martina Sojková a Barbora Bajčiová.- Slovenské futbalové reprezentantky si v treťom vystúpení v kvalifikácii MS 2023 pripísali prvé víťazstvo. Vo včerajšom domácom zápase A-skupiny zvíťazili v Poprade nad Gruzínkami 2:0.- Hádzanári Tatrana Prešov prehrali vo svojom druhom zápase A-skupiny Európskej ligy na palubovke nemeckého Füchse Berlín 23:36. Nenadviazali tak na cenné víťazstvo nad španielskym tímom CD Bidasoa Irun 27:25.