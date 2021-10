Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke premiér SR Eduard Heger (OĽaNO) počas rokovania 38. schôdze vlády SR 27. októbra 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 28. októbra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR vo štvrtok 28. októbra 2021 - 5.45 h.- Po dvoch dňoch diskusií Národná rada vyjadrila nesúhlas s návrhom na vyslovenie nedôvery vicepremiérovi a ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi , ktorý inicioval opozičný Smer. Za jeho odvolanie hlasovalo 50 zo 136 prítomných poslancov. Minister financií Igor Matovič nepríde so znížením DPH na energie. V Národnej rade vyhlásil, že žiadny politik by nemal podľa neho odvahu daň následne zvýšiť, a preto to považuje za trvalé opatrenie.– Parlament včera začal diskusiu k návrhu reformy nemocníc. Nemocnice sa podľa nej majú rozdeliť do piatich úrovní – komunitná, regionálna, komplexná, koncová a národná. Premiér Eduard Heger si stojí za reformou nemocníc. Za najdôležitejšie považuje to, aby boli v nemocničných izbách maximálne dve lôžka.– Združenie miest a obcí Slovenska chystá veľkú petíciu, aby sa na Slovensku nahradil jeden volebný obvod pre parlamentné voľby viacerými volebnými obvodmi. Zámerom je, aby si občania mohli do Národnej rady zvoliť poslancov z regiónov, ktorých poznajú a ktorí dokážu riešiť potreby konkrétnej časti Slovenska.– Nemecká strojárenská spoločnosť Vaillant Group Heat Pump Production vybuduje v Senici prevádzku na výrobu tepelných čerpadiel kombinovanú s technologickým centrom za 120 miliónov eur. Na túto investíciu firma dostane štátny investičný stimul vo výške 18 miliónov eur vo forme úľavy na dani z príjmov. Na včerajšom rokovaní to schválila vláda.– Zástupcovia odborov ani včera neuspeli s požiadavkami na zvýšenie platov štátnych zamestnancov , ani na zachovanie ich súčasných benefitov. Po druhom kole kolektívneho vyjednávania o tom informovala viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová. Druhé kolo rokovaní sprevádzalo protestné zhromaždenie odborárov.- Štátna akciová spoločnosť Letecké opravovne Trenčín a firma Lockheed Martin by mohli spolupracovať na spoločných projektoch v súvislosti s výrobou stíhacích lietadiel F-16 pre Ozbrojené sily SR. Informoval o tom minister obrany Jaroslav Naď po rokovaní s predstaviteľmi Lockheedu v americkom Greenville, kde sa stíhačky vyrábajú. Oznámil tiež prvý sponzorský dar spoločnosti Lockheed vo výške 150.000 dolárov pre Ústrednú vojenskú nemocnicu SNP v Ružomberku.- Ruský prezident Vladimir Putin nariadil štátnemu koncernu Gazprom, aby zvýšil dodávky plynu do Európy hneď, ako Rusko naplní svoje podzemné zásobníky . Šéf Gazpromu Alexej Miller uviedol, že koncern môže zvýšiť dodávky smerujúce do európskych zásobníkov od 8. novembra.- Súdny dvor Európskej únie so sídlom v Luxemburgu včera rozhodol, že Poľsko musí platiť denne penále vo výške jeden milión eur v súvislosti so spornými súdnymi reformami. Pokuta pre Varšavu je podľa verdiktu európskeho súdu nevyhnutná.- V Spojených štátoch vystavili vôbec prvý cestovný pas s označením pohlavia "X" pre osoby, ktoré sa neidentifikujú ani ako muži, ani ako ženy. S odvolaním sa na americké ministerstvo zahraničných vecí o tom informovala agentúra AP. Európska komisia preskúma vysoké tresty , ktoré slovenské zákony udeľujú za držanie marihuany a jej lekárske využívanie. Europoslanec Michal Šimečka (PS) z liberálnej frakcie Obnovme Európu v tejto súvislosti pripomenul, že v septembri 2021 inicioval žiadosť adresovanú eurokomisii o zásah proti drakonickým slovenským trestom za držanie marihuany a jej lekárske využívanie.– Neznámi páchatelia ukradli počítačové kódy, ktoré sa používajú na udeľovanie covidpasov platných v Európskej únii. V dôsledku toho sa na internet dostali počítačové programy, pomocou ktorých je možné vytvoriť falošné covidpasy.- Slovenský tenista Filip Polášek s Austrálčanom Johnom Peersom sa prebojovali do štvrťfinále štvorhry na turnaji ATP vo Viedni. Vo včerajšom stretnutí osemfinálového 1. kola zdolali v pozícii tretieho nasadeného páru Rakúšana Jürgena Melzera a Nemca Alexandra Zvereva 7:6 (3), 7:5.- Slovenský boxer Matúš Strnisko sa na MS v Belehrade prebojoval do osemfinále hmotnostnej kategórie do 86 kilogramov. V zápase 1. kola zdolal Mexičana Rogelia Romera, ktorý na OH v Tokiu skončil na piatom mieste, na body 3:2. Uspel aj Viliam Tankó, ktorý vo váhe do 60 kg vyradil Jeana Agathea z Mauríciusu na body jednoznačne 5:0.