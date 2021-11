Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Britský princ Charles a slovenská prezidentka Zuzana Čaputová sa zdravia pred stretnutím na klimatickom summite COP26 v škótskom Glasgowe v pondelok 1. novembra 2021. V Glasgowe sa v nedeľu oficiálne začal klimatický summit OSN COP26, ktorý potrvá do 12. novembra. Foto: TASR/AP

Bratislava 2. novembra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v utorok 2. novembra 2021 - 5.45 h.- V škótskom Glasgowe tretí deň pokračuje klimatický summit OSN COP26, ktorý potrvá do 12. novembra. Generálny tajomník OSN António Guterres v prejave, ktorý predniesol v úvode zasadnutia povedal, že svetoví lídri musia konať tak, abya ochránili planétu. Zároveň varoval, že v súčasnosti si spaľovaním fosílnych palív a ničením životného prostredia Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa v rámci klimatickej konferencie v škótskom Glasgowe stretla s britským princom Charlesom , s ktorým diskutovala o opatreniach na ochranu klímy. Dnes vystúpi s prejavom. V Glasgowe chce byť hlasom mladých ľudí, pretože od súčasných rozhodnutí závisí kvalita ich života v budúcnosti.- Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali v októbri, vyhrala by strana Hlas-SD so ziskom 19,3 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončila strana Smer-SD s podporou 15,5 percenta. Tretia by bola strana SaS s 12,2 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza na vzorke 1009 respondentov.- Slovensko sa na základe COVID automatu od včera výrazne zafarbilo do bordovo-čierna. V aktuálnej epidemiologickej situácii je v treťom stupni ohrozenia, teda čiernych, 24 okresov . V bordovej fáze, ktorá zodpovedá druhému stupňu ohrozenia, je 39 okresov. Osem okresov je v prvom stupni ohrozenia (červené) a rovnako osem je aj oranžových okresov (stupeň ostražitosti).- Americké Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb včera oznámilo, že vydalo najvyššiu výstrahu pred cestovaním na Slovensko, do Ruska a Belgicka vzhľadom na veľmi nepriaznivú epidemiologickú situáciu v týchto troch európskych krajinách.- Viacero rodičov včera večer protestovalo pred Ministerstvom spravodlivosti SR. Chceli upozorniť na to, že odbory sociálnoprávnej ochrany detí, mnohí advokáti a súdy svojvoľne zasahujú do života detí a za konflikty rodičov trestajú deti segregáciou od jedného z rodičov.- Slovenskí hasiči pomáhali v Rakúsku hasiť dosiaľ najväčší lesný požiar. Ten vypukol ešte v utorok 26. októbra pri obci Reichenau an der Rax v lokalite Dolné Rakúsko, približne 130 kilometrov od slovenských hraníc. Zo Slovenska letel na pomoc vrtuľník MV s posádkou šiestich zamestnancov Leteckého útvaru MV SR a šesť príslušníkov Hasičského a záchranného zboru z Modulu leteckého hasenia požiarov v prírodnom prostredí. Hasiči sa po úspešnom zásahu včera popoludní vrátili domov.- Letisko Košice spustilo tri nové letecké spojenia do Dublinu, Viedne a Varšavy. Prevádzkuje ich spoločnosť Ryanair.- Vo Vysokých Tatrách sa včera začala zimná uzávera turistických chodníkov . Potrvá do 14. júna.- Český prezident Miloš Zeman sa už cíti lepšie a "rozdáva príkazy a úlohy". Zemanovi spolupracovníci preto dúfajú, že Senát napokon nebude rokovať o prípadnom odobratí prezidentových právomocí. Pražská Ústredná vojenská nemocnica odmietla zlepšenie stavu prezidenta potvrdiť, priblížila však, že zvažuje jeho presun z jednotky intenzívnej starostlivosti na bežnú nemocničnú izbu.- Thajsko včera po roku a pol znovu otvorilo svoje hranice pre turistov. Plne zaočkovaní cestujúci zo 63 krajín môžu vstúpiť do kráľovstva v juhovýchodnej Ázii s negatívnym testom, bez nutnosti podstúpiť izoláciu. Medzi "nízkorizikové" krajiny patrí aj Slovensko.- Nemecká polícia oznámila, že len počas októbra zaevidovala takmer 5300 nelegálnych prechodov cez hranice. Išlo o migrantov, ktorí do Nemecka prišli z Bieloruska, a to prechodom cez Poľsko.- Holandskí colníci zhabali v prístave v Rotterdame viac než štyri tony kokaínu, ktorý bol ukrytý vo vreciach so sójou. Išlo o najväčší kontraband tejto drogy objavený v Holandsku od začiatku tohto roka.- Slovenské tenistky prehrali v úvodnom vystúpení v C-skupine na finálovom turnaji Pohára Billie-Jean Kingovej v Prahe so Španielskom 1:2. O všetkom rozhodla záverečná štvorhra, v ktorej pár Viktória Kužmová, Tereza Mihalíková podľahol dvojici Carla Suarezová Navarrová, Sara Sorribesová Tormová 6:4, 2:6, 7:10.