Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Bratislava 22. decembra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v stredu 22. decembra 2021 - 5.45 h.- Po tom, ako niektorí predstavitelia vlády oznámili úmysel finančne motivovať starších ľudí vo veku 60 a viac rokov k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19, očkovanosť prvou dávkou v tejto skupine výrazne vzrástla. Oznámil to minister financií Igor Matovič. Vyčíslil to na 395-percentný nárast záujmu. - Ministerstvo zdravotníctva SR vyzýva všetkých, ktorí sa vracajú zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Dánska a Nórska, vrátane plne zaočkovaných, aby sa prihlásili na bezplatné PCR testovanie. Dôvodom je omikron variant nového koronavírusu, ktorý sa vo Veľkej Británii stal dominantným a výrazne zhoršuje situáciu v Dánsku aj v Nórsku.- Na Slovensku potvrdili ďalšie tri prípady omikron variantu nového koronavírusu. Celkovo je ich sedem. - Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou SR a USA by umožnila americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Slovensko ich má poskytovať bez nájomného. Dohoda, ktorá má rešpektovať suverenitu SR, by mala platiť desať rokov. Potom zostáva platná, alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou. Vyplýva to z jej návrhu, ktorý Ministerstvo obrany SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.– Dnes bude zasadať vláda. Okrem iného sa bude zaoberať obnovením pandemickej pomoci 3B pre podniky s maximálne 49 zamestnancami a s poklesom tržieb aspoň 40 %. Rozhodovať bude aj o ďalšom odklade odvedenia poistného pre samostatne zárobkovo činnú osobu a poistného, ktoré platí zamestnávateľ, a to za obdobie december 2021 - 31. december 2024. Ceny plynu v Európe vzrástli včera na nové historické maximum, keď prvýkrát dosiahli hranicu 175 eur za megawatthodinu. Ceny nahor tlačí vysoký dopyt po energiách, ku ktorým sa pridáva zvyšujúce sa napätie medzi Ruskom ako dodávateľom a krajinami, ktoré sú najväčšími odberateľmi plynu z tejto krajiny.- Európe hrozia blackouty alebo sériové odstávky dodávok elektriny. Upozornil na to hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda po tom, čo Rusko prerušilo dodávku plynu do Nemecka cez severný plynovod Jamal. Na Slovensko priteká ruský plyn cez Ukrajinu zatiaľ v štandardných dodávkach okolo 80 – 90 miliónov metrov kubických denne. Slovensko tak má v súčasnosti plynu dostatok a ministerstvo hospodárstva situáciu stále sleduje, aby sa mohlo rozhodovať podľa aktuálnych informácií. Po druhom stress teste plynárenskej sústavy o tom informoval minister hospodárstva Richard Sulík. - Úrad pre verejné obstarávanie sa rozhodol zrušiť súťaž na rýchlostnú cestu R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany. Informoval minister dopravy Andrej Doležal. Rozhodnutie ÚVO ešte nie je právoplatné. Mesto Bratislava a bratislavské mestské časti nie sú spokojné s prvými zverejnenými údajmi z tohtoročného sčítania obyvateľov. Tvrdia, že im Štatistický úrad SR priznal o zhruba 20.000 obyvateľov menej, ako evidujú. Znamenalo by to výpadok miliónov eur.- V Rakúsku predĺžili lockdown pre nezaočkovaných o ďalších desať dní až do konca roka.- Európska komisia schválila nariadenie, ktorým sa skracuje platnosť tzv. covidpasov na deväť mesiacov od podania druhej dávky vakcíny. Opatrenie, ktoré má podporiť očkovanie treťou podpornou dávkou, by malo vstúpiť do platnosti od 1. februára 2022. - Spojené štáty očakávajú začiatkom januára začatie rozhovorov s Ruskom o napätí na hraniciach s Ukrajinou a o európskej bezpečnosti.- Ruský prezident Vladimir Putin označil rozširovanie NATO na východ za. Vyhlásil tiež, že Rusko je pripravené prijať vojensko-technické opatrenia, ak sa NATO priblíži k jeho hraniciam. Putin dodal, že nerozumie rozširovaniu NATO na východ po studenej vojne, keďže vzťahy medzi Moskvou a Západom boli v tom čase takmer spojenecké.- Ľadovce v Himalájach sa v dôsledku globálneho otepľovania roztápajú va rýchlejšie než kdekoľvek inde na svete. Roztápanie týchto ľadovcov podľa vedcov ohrozuje dodávky vody pre takmer dve miliardy ľudí. Ľadovce v Himalájach stratili už 40 percent svojej plochy – z toho veľkú časť od 70. rokov minulého storočia.- Petra Vlhová skončila vo včerajšom obrovskom slalome Svetového pohára na štvrtej priečke. Vo francúzskom Courcheveli zaostala za víťaznou Američankou Mikaelou Shiffrinovou o 1,44 sekundy.