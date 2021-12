Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke minister financií SR Igor Matovič (OĽaNO) počas tlačovej konferencie k očkovaniu dôchodcov 3. dávkou vakcíny 30. decembra 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Pápež František, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Bratislava 31. decembra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v piatok 31. decembra 2021 - 5.45 h.- Ministerstvo financií posúva termín registrácie seniorov vo veku 60 plus na odmenu za očkovanie. Uviedol to podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič. Všetky tri termíny sa posúvajú približne o dva týždne. Igor Matovič zároveň kritizoval tempo očkovania, čo bol aj hlavný dôvod, prečo sa termíny posúvajú. Ministerstvo zdravotníctva SR robí všetko preto, aby ľudia na Slovensku boli čo najskôr zaočkovaní . Uviedla to pre TASR hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová v reakcii na kritiku tempa očkovania.- Mimoparlamentný Hlas-SD vyzýva predsedu vlády Eduarda Hegera, aby vyvodil politickú zodpovednosť voči ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému. Kritizuje ho pre dovolenku v Ománe a tiež za nezvládanie očkovania. Ministra financií a lídra OĽANO Igora Matoviča situácia s Lengvarského dovolenkou mrzí. Má pocit, že trpí "sociálnym autizmom" ako minister hospodárstva Richard Sulík, ktorého v minulosti kritizoval pre dovolenku v Dubaji. "Ak prehrávame v rýchlosti očkovania, ako minister by som sa hanbil ukazovať niekde na pláži a tváriť sa, že všetko je v poriadku," skonštatoval.- Na včerajšom online rokovaní vládny kabinet rozhodol, že na pracoviskách budú môcť byť naďalej len zamestnanci, ktorí sú zaočkovaní, prekonali COVID–19 alebo sú otestovaní. Platnosť tohto opatrenia sa predlžuje zatiaľ do 31. januára 2022.- Na platy poslancov Národnej rady SR šlo v roku 2021 vyše 8,8 milióna eur. Každý poslanec môže mať jedného až troch asistentov. Ich odmeny stáli celkovo približne 4,8 milióna eur. Ide o údaje k 30. novembru. Platy poslancov Národnej rady SR by sa nemali znižovať ani zvyšovať. Myslí si to predseda NR SR Boris Kollár. Na zmenu nevidí dôvod. Lídrovi OĽANO a vicepremiérovi Igorovi Matovičovi sa pozdáva, aby poslanec zarábal priemernú mzdu a zvyšok mu doplácala jeho strana. Kollár s takýmto návrhom nesúhlasí.- Predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta pripúšťa aj možnosť zbúrania budovy NS SR na bratislavskom Župnom námestí . Rozhodujúce slovo, či budovu zbúrajú alebo zrenovujú, bude mať aj na základe výsledkov pasportizácie Ministerstvo financií SR. Z budovy na Župnom námestí sa postupne vysťahovalo vedenie NS SR, občianskoprávne kolégium a do konca januára 2022 by malo tieto priestory opustiť aj trestnoprávne kolégium.- Stovky ľudí si včera na Národnom cintoríne v Martine pripomenuli prvé výročie smrti bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. - Na očkovanie detí od piatich do 11 rokov nie je potrebné odporúčanie lekára či špecialistu. Pripomína to Národné centrum zdravotníckych informácií, ktoré včera neúmyselne odoslalo 700 SMS správ s nesprávnou informáciou k očkovaniu detí.- Bratislavský samosprávny kraj pripomína, že od zajtra bude regionálna autobusová doprava v Bratislavskom kraji na mesiac zadarmo. Ide o kompenzáciu pre cestujúcich za výpadky spojov dopravcu Arriva. Bezplatnú regionálnu autobusovú dopravu uhradia z pokuty, ktorú spoločnosti vyrubil kraj za to, že od svojho nástupu nedokázala zabezpečiť dostatok spojov.- Ruský prezident Vladimir Putin včera telefonicky hovoril so svojím americkým náprotivkom Joeom Bidenom o diplomatickom riešení napätých vzťahov medzi Moskvou a Západom v súvislosti s Ukrajinou. Telefonát, ktorý si vyžiadala ruská strana, trval 50 minút. Išlo o druhý telefonický rozhovor medzi Kremľom a Bielym domom za uplynulé tri týždne, čo odráža intenzívne snahy o urovnanie eskalujúcej patovej situácie na okraji východnej Európy. Putin bol s rozhovorom celkovo "spokojný", amerického lídra však varoval pred uvalením prísnych sankcií. Pápež František zrušil svoju tradičnú silvestrovskú návštevu betlehema na vatikánskom Námestí svätého Petra pre obavy zo šírenia koronavírusu medzi zhromaždenými veriacimi.- V Rakúsku sa predĺži lockdown pre nezaočkovaných a ľudí , ktorí neprekonali ochorenie COVID-19, predbežne do 10. januára.- Silvestrovské a novoročné oslavy na námestí Times Square v New Yorku sa budú konať podľa plánu - aj napriek rekordným prírastkom osôb nakazených novým koronavírusom. Zatiaľ čo niektoré mestá ako napríklad Atlanta silvestrovské oslavy zrušili, newyorský starosta sa ich rozhodol uskutočniť, čo zdôvodnil vysokou mierou zaočkovanosti miestneho obyvateľstva.Londýn - V dôsledku nárastu prípadov nákazy koronavírusom je Anglicko pripravené na otvorenie dočasných poľných nemocníc.Štokholm - Slovenský útočník Róbert Lantoši bol ústrednou postavou včerajšieho zápasu švédskej hokejovej SHL, v ktorom jedným gólom a tromi asistenciami prispel k víťazstvu Linköpingu nad Djurgardenom 5:2.