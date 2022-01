Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na archívnej snímke predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO). Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 5. januára (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v piatok 7. januára 2022 - 5.45 h.- Počas nového roka sa prioritami premiéra Eduarda Hegera stane boj s korupciou a presadenie reforiem . Jeho snahou bude tiež priniesť viac jednoty do boja s pandémiou. Heger to skonštatoval na sociálnej sieti.- Predseda parlamentu Boris Kollár chce pre napadnutie 11-ročného dievčaťa v Miloslavove skupinou kamarátov predvolať na najbližšiu koaličnú radu ministra vnútra Romana Mikulca. Chce od neho počuť, akým spôsobom sa v krajine zamedzí šikane detí.uviedol Kollár na sociálnej sieti.- Premiér Eduard Heger odmieta akékoľvek konšpirácie spojené s dohodou o obrannej spolupráci s USA. Ide o štandardnú rámcovú zmluvu, ktorá upravuje podmienky obrannej spolupráce. Líder parlamentnej opozičnej strany Smer-SD Robert Fico naďalej trvá na tom, že Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi SR a USA je nevýhodná a narušuje zvrchovanosť a suverenitu Slovenskej republiky. K návrhu dohody prišlo v rámci medzirezortného pripomienkového konania celkovo 70 pripomienok. Autorom polovice je Generálna prokuratúra SR, návrh ako celok odmieta. Stiahnuť ju žiada aj Konfederácia odborových zväzov SR. Výhrady k uzavretiu dohody vyslovila aj verejnosť.- Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi SR a USA nevytvára žiadne trvalé základne na Slovensku. Ozbrojené sily USA budú môcť byť na Slovensku len s povolením Slovenska. V stanovisku to uviedla veľvyslankyňa USA na Slovensku Bridget Brink. Pripomenula, že schválenie Dohody o spolupráci v oblasti obrany je na SR ako suverénnej a samostatnej krajine.– Stíhať a trestať ľudí za nepravdivé názory by bol koniec slobody prejavu . Myslí si to špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Pre TASR to uviedol v reakcii na návrh nového trestného činu šírenia nepravdivej informácie z dielne rezortu spravodlivosti v rámci novely Trestného zákona.- Slovensko sleduje vývoj aktuálnej situácie v Kazachstane, v ktorom protesty proti vysokým cenám pohonných látok prerástli do násilia, s veľkým znepokojením. Občania Slovenska nachádzajúci sa v Kazachstane však podľa doposiaľ dostupných informácií neutrpeli počas nepokojov nijaké zranenia. Pre TASR to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok.- Počas protestov v Kazachstane, ktoré prerástli do nepokojov, utrpelo zranenia vyše 1000 osôb , z ktorých takmer 400 museli hospitalizovať. Kazašské bezpečnostné zložky tiež informovali o 12 obetiach a 357 zranených vo svojich radoch. Organizácia zmluvy o kolektívnej bezpečnosti už včera vyslala do Kazachstanu prvé jednotky na žiadosť kazašskej vlády, ktorá požiadala alianciu vedenú Ruskom o pomoc pri potlačení narastajúcich nepokojov. Spojené štáty včera varovali ruské jednotky nasadené v Kazachstane pred prevzatím kontroly nad inštitúciami bývalej sovietskej republiky.– Vo svete v poslednom týždni zaznamenali rekordných 9,5 milióna prípadov nákazy koronavírusom, čo je oproti týždňu predtým nárast o 71 percent. Oznámila to včera Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá takého zvýšenie označila za "cunami" v čase šírenia nového variantu omikron. Počet úmrtí však klesol.- Rakúsko včera na mimoriadnom zasadnutí vlády prijalo nové protipandemické opatrenia . Po novom bude v Rakúsku povinné nosiť respirátor typu FFP2 aj vonku, a to vtedy, ak nebude možné dodržať dvojmetrové rozstupy (napríklad v peších zónach). Platnosť zeleného covidpasu sa od 1. februára skracuje na šesť mesiacov.- Talianska vláda oznámila, že od 15. februára bude očkovanie proti koronavírusovému ochoreniu COVID-19 povinné pre všetkých ľudí starších ako 50 rokov.- Päť percent hospitalizovaných pacientov s ochorením Covid-19 vo Francúzsku malo falošné covidpasy a neboli zaočkovaní, uviedol francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran. Spresnil, že používanie falošného preukazu o očkovaní proti koronavírusu by sa malo trestať päťročným väzením a pokutou vo výške 75.000 eur.- Nočný slalom Svetového pohára alpských lyžiarok, ktorý sa mal uskutočniť v utorok 11. januára vo Flachau, presunuli do Schladmingu. Rakúski organizátori museli zmeniť pôvodné dejisko, keďže v regióne je sedemdňová incidencia prípadov ochorenia COVID-19 cez 7600. Lyžiarky sa cez víkend 8. a 9. januára predstavia v obrovskom slalome a slalome v Kranjskej Gore. Takisto slovinskí organizátori museli hľadať náhradné dejisko, v Maribore by sa nemohlo súťažiť pre nepriaznivé snehové podmienky.