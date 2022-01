Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke vpravo predseda vlády SR Eduard Heger a vľavo predseda Európskej rady Charles Michel počas tlačovej konferencie po ich stretnutí na Úrade vlády SR 26. januára 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg (uprostred) a námestník ruského ministra zahraničných vecí Alexander Gruško (vpravo) počas príchodu na zasadnutie Rady NATO - Rusko v sídle NATO v Bruseli, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 27. januára (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR vo štvrtok 27. januára 2022 - 5.45 h.- Prezidentka SR Zuzana Čaputová dnes otvorí na výstave Expo v Dubaji Národný deň SR. Popoludní vystúpi na podnikateľskom fóre. Slovensko sa bude na ňom prezentovať ako krajina investičných príležitostí. Na čele vlny nenávisti a dezinformácií , ktoré sa šíria v súvislosti s obrannou zmluvou medzi Slovenskom a USA, stoja politici z predchádzajúcej vlády, ktorí túto dohodu kedysi pripravovali. Na tlačovej konferencii s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom v Bratislave to povedal predseda vlády Eduard Heger.– Pred Prezidentským palácom v Bratislave sa zišli včera podvečer tisíce ľudí , aby protestovali proti vláde, obrannej dohode s USA, povinnému očkovaniu či zdražovaniu cien potravín a energií. Predstavitelia viacerých opozičných strán hovorili o predčasných parlamentných voľbách.- Povinné očkovanie je podľa analýzy rezortov spravodlivosti a zdravotníctva na Slovensku možné zaviesť. O zavedení povinného očkovania na ochorenie COVID-19 sa bude uvažovať vtedy, ak sa objaví nový koronavírusový variant, ktorý by dostával ľudí do nemocníc.- Vlna variantu omikron v krajine postupne silnie . Počty nakazených koronavírusom sa už v 14 okresoch strojnásobili. Po rokovaní vlády to uviedol šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík.- Nezaočkovaní zamestnanci by sa mali na pracoviskách testovať aj po 1. februári . Po rokovaní vlády to pripustil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.- Zníženie dane z pridanej hodnoty na potraviny by spôsobilo v štátnom rozpočte výpadok 150 až 200 miliónov eur, uviedol po rokovaní vlády minister financií Igor Matovič. Ministerstvo hospodárstva SR je sklamané , že balíček na podporu podnikateľského prostredia, tzv. "kilečko 2" ešte stále nebolo zaradené do programu rokovania vlády. Opatrenia z tohto balíčka treba podľa vicepremiéra a ministra financií Igora Matoviča rad za radom prekontrolovať, aby nevznikli chyby ako pri prvom "kilečku". Pri prvom balíčku vznikla podľa Matoviča škoda za 15 miliónov eur.- Odsúdený podnikateľ Ladislav Bašternák ide podmienečne na slobodu . Včera o tom rozhodol na neverejnom zasadnutí senát Krajského súdu v Trenčíne. Potvrdil tak uznesenie Okresného súdu Trenčín. Rozhodnutie je právoplatné.- Národná diaľničná spoločnosť spúšťa moderný informačný systém na diaľnici D1 v úseku Trnava - Horná Streda. Západná D1 by tak mala byť od 1. februára plynulejšia.- Včerajšie rozhovory predstaviteľov Francúzska, Nemecka, Ukrajiny a Ruska v tzv. normandskom formáte v Paríži, účastníci sa však dohodli na uskutočnení ďalších rokovaní – o dva týždne v nemeckej metropole Berlín. Napriek všetkým nezhodám v interpretáciách sa zúčastnení dohodli, že prímerie (na východnej Ukrajine) musia dodržiavať všetky strany v súlade s dohodami.- Veľvyslanec USA v Moskve John Sullivan doručil včera ruskému ministerstvu zahraničných vecí písomnú odpoveď Washingtonu na návrh bezpečnostných záruk, ktoré požaduje Rusko v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Spojené štáty neurobili žiadne ústupky voči hlavným ruským požiadavkám týkajúcim sa Ukrajiny a NATO. NATO včera doručilo Rusku návrhy na diplomatické riešenie napätia ohľadne zhromažďovania ruských vojsk na hraniciach s Ukrajinou, avšak spojenci ostávajú. Vyhlásil to generálny tajomník Aliancie Jens Stoltenberg.- Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba povedal, že počet ruských vojakov rozmiestnených popri hranici jeho krajiny nie je na veľký útok dostatočný.- Americká ambasáda v Kyjeve vyzvala včera občanov USA na Ukrajine, aby "zvážili bezodkladný odchod" pre obavy z ruskej invázie. Námestníčka amerického ministra zahraničných vecí Wendy Shermanová včera zopakovala tvrdenie Bieleho domu, že ruský prezident Vladimir Putin je pripravený použiť "do polovice februára" proti Ukrajine vojenskú silu.- Administratíva prezidenta USA Joea Bidena schválila predaj zbraní Egyptu v hodnote 2,5 miliardy dolárov (2,2 miliardy eur). Urobila tak napriek pokračujúcim obavám z porušovania ľudských práv režimom egyptského prezidenta Abdala Fattáha Sísího.- Taliansko uvoľní od februára obmedzenia pre cestujúcich z EÚ. Tým bude odvtedy stačiť preukázať sa pri vstupe do tejto krajiny potvrdením o očkovaní, nedávnom prekonaní covidu či negatívnym výsledkom testu na koronavírus.- Štvorica sánkarov - Jozef Ninis, Tomáš Vaverčák, Matej Zmij a Katarína Šimoňáková, ako aj snoubordistka Klaudia Medlová tvoria prvú skupinu slovenských športovcov, ktorí včera odcestovali do Pekingu.