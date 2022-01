Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na archívnej snímke predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini. Foto: FOTO TASR - Henrich Mišovič

Na snímke spadnutý stavebný žeriav leží na zemi po silnej veternej smršti Malik 29. januára 2022 vo švédskom Malmö. Foto: TASR/AP

Atrapa vojaka sa nachádza na dvore opusteného domu v dedine na frontovej línii v Luhanskej oblasti na východnej Ukrajiny vo štvrtok 27. januára 2022. Foto: TASR/AP

Bratislava 31. januára (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v pondelok 31. januára 2022 - 5.45 h.– O rastúcich cenách potravín je podľa predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára potrebné diskutovať, otázne je, odkiaľ na prípadné opatrenia zobrať peniaze a či obchodníci skutočne ceny vybraných produktov znížia. Ak by sa DPH na vybrané potraviny znížila na päť percent, v štátnom rozpočte by to podľa šéfa parlamentu spravilo "dieru" 100 až 150 miliónov eur.povedal Kollár.– Strana Za ľudí viac nepodporí zavádzanie núdzového stavu ani ďalšie zatváranie. Uviedla to vicepremiérka a ministerka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Spolu s podpredsedom Smeru-SD Ladislavom Kamenickým sa zhodujú, že je potrebné postupne začať uvoľňovať opatrenia a vrátiť sa do normálneho života. Ak odborníci a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský rozhodnú, že povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je potrebné, Za ľudí ich podporia. Kamenický s povinným očkovaním nesúhlasí.- Opozícia sa pri téme obrannej dohody so Spojenými štátmi americkými snaží pre politické body len vystrašiť Slovákov. V diskusnej relácii Na telo v televízii Markíza to vyhlásila poslankyňa Národnej rady SR Jana Bittó Cigániková. Jej oponent, poslanec parlamentu Erik Tomáš, naopak, tvrdí, že kontrakt je neprijateľný a nevýhodný pre Slovensko.- Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v januári, vyhrala by strana Hlas-SD so ziskom 17,8 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončila strana Smer-SD s podporou 16,3 percenta. Tretia by bola strana SaS s 11,1 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza. Do parlamentu by sa dostalo aj Progresívne Slovensko s podporou 8,3 percenta. Nasledovalo by hnutie OĽANO s ôsmimi percentami a strana Republika so ziskom 7,8 percenta hlasov. S podporou 6,1 percenta by sa do parlamentu dostalo aj hnutie Sme rodina a poslednou stranou by bolo KDH s 5,8 percenta.– Predsedovia Lekárskeho odborového združenia pôsobiaci v nemocniciach na Slovensku opätovne vyzývajú premiéra Eduarda Hegera na stretnutie, na ktorom predstavia svoje požiadavky týkajúce sa situácie v zdravotníctve. Predsedovia združenia sa zhodli, že schválená zdravotnícka reforma problémy Slovenska nerieši, ale prehlbuje.– Vzhľadom na pretrvávajúce napätie na Ukrajine by mali občania SR obmedziť vstup do krajiny len na nevyhnutné cesty. Odporúča to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.– Viac ako 477.000 žiakov základných a 209.921 študentov stredných škôl si dnes prevezme hodnotenie za prvý polrok školského roka 2021/2022. Pre 58.766 prvákov základných škôl to bude ich prvé komplexné hodnotenie. Najmenej štyri obete na životoch si vyžiadala silná veterná smršť Malik, ktorá cez víkend postihla sever Európy. Vietor ničil domy a vozidlá, spôsobil uzatvorenie mostov i povodne a viedol k pozastaveniu dopravy. Tisíce domácností zostali bez dodávok elektriny.- Vo viacerých nemeckých mestách sa v sobotu konali zhromaždenia namierené proti pandemickým opatreniam. Zišli sa na nich tisíce ľudí. Demonštrácie proti obmedzeniam v súvislosti s pandémiou koronavírusu sa počas víkendu konali aj v kanadskej Ottawe a v Prahe. V Bruseli žiadali protestujúci odstúpenie belgickej vlády za to, ako rieši pandémiu koronavírusu.– Severoatlantická aliancia neplánuje vyslať bojové jednotky na Ukrajinu v prípade ruského vpádu do tejto krajiny, ktorá nie je členom NATO. Uviedol to generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Kyjev včera vyzval Moskvu , aby stiahla svojich vojakov z hraníc Ukrajiny a pokračovala v dialógu so Západom, ak myslí zmiernenie napätia- Vládnuca Socialistická strana sa so ziskom 41,68 percenta hlasov stala prekvapujúco jasným víťazom predčasných parlamentných volieb v Portugalsku. Oznámila to včera večer ústredná volebná komisia po sčítaní vyše 99 percent odovzdaných hlasov.- Slovenský tenista Lukáš Lacko prehral v 1. kole kvalifikácie dvojhry na turnaji ATP v Montpellieri s domácim Francúzom Antoineom Hoangom.- Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa včera popoludní vydala na cestu do olympijského Pekingu . Spoločne s ňou odcestovali aj členovia jej realizačného tímu vrátane brata Borisa a trénera Maura Piniho.