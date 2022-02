Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na archívnej snímke generálny prokurátor SR Maroš Žilinka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 2. februára (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v stredu 2. februára 2022 - 5.45 h.- Proces výkonu administratívnej finančnej kontroly sa zefektívni. Počíta s tým novela zákona o finančnej kontrole, ktorú včera schválilo plénum Národnej rady. Poslanci odobrili aj novelu zákona o registri adries a novelu zákona o obecnom zriadení, podľa ktorých sa do registra adries budú povinné zapisovať čísla bytov.- Posilnenie obrany východnej hranice Slovenskej republiky, ako aj celého tzv. východného krídla NATO spojeneckými silami je podľa prezidentky Zuzany Čaputovej v slovenskom záujme . Vyhlásila to v súvislosti s napätím na Ukrajine. Prezidentka tiež uviedla, že americká a slovenská interpretačná doložka k dohode o obrannej spolupráci sú obsahovo plne v súlade.– O ďalšom nákupe antigénových testov či stimule pre firmu Invictum Holdings v Lučenci bude dnes rokovať vládny kabinet. Vláda Slovenskej republiky sa bude zaoberať aj refundáciou výdavkov pre mestá a obce v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou v celkovej výške 2.498.340 eur.- Poslankyňa Národnej rady Katarína Hatráková z OĽANO nemá pri kandidatúre na komisárku pre deti podporu poslaneckého klubu SaS . Voľba komisárky sa má konať 17. februára. Okrem Hatrákovej kandiduje aj Mária Vargová.- Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa v otvorenom liste adresovanom predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi ohradil voči tvrdeniam , že je štítom v rukách opozície.- Od včera už nie je v Dánsku povinné nosenie rúšok na verejnosti. Opäť sa môžu otvoriť nočné kluby či reštaurácie a pri vstupe už nebude potrebné predkladať tzv. covidpasy ani negatívny výsledok testu. Bez obmedzení budú môcť prebiehať aj hromadné podujatia. V platnosti zostávajú opatrenia pre osoby prichádzajúce do Dánska.– Aj Nórsko sa rozhodlo zrušiť väčšinu protipandemických opatrení. Reštaurácie budú môcť opäť podávať alkohol po jedenástej hodine večer, práca z domu nebude povinná a ruší sa aj limit desiatich osôb pri návšteve jednej domácnosti. Vláda však bude vyžadovať, aby ľudia v preplnených priestoroch dodržiavali najmenej metrové rozstupy a nosili rúška.- Ruský prezident Vladimir Putin rokoval včera v Moskve päť hodín s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom. Hovorili o vzťahoch Európskej únie s Ruskom, o ľudských právach, o základných právach národnostných menšín, ale aj o reakciách Spojených štátov a NATO.- Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vyzval Rusko počas včerajšieho telefonického rozhovoru so svojim ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom na okamžitú deeskaláciu napätia a stiahnutie ruských vojsk z blízkosti ukrajinských hraníc.- Britský premiér Boris Johnson varoval, že prípadná ruská invázia na Ukrajinu by viedla k pohrome a v prípade vojenskej agresie začnú sankcie voči Rusku platiť okamžite. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po rokovaní s britským premiérom uviedol, že vojenský konflikt s Ruskom by sa týkal nielen Ukrajiny, ale viedol by k rozsiahlej vojne v Európe.- Nórsky súd včera zamietol žiadosť masového vraha Andersa Behringa Breivika o podmienečné prepustenie.- Generálny tajomník Organizácie Spojených národov António Guterres vyzval všetky strany konfliktu v Etiópii, aby počas zimných olympijských hier v Pekingu dodržiavali prímerie.- Konzorcium Pfizer/BioNTech oznámilo, že americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv požiadalo o schválenie na núdzové použitie vakcíny proti koronavírusu určenej pre deti vo veku od šiestich mesiacov do piatich rokov. V prípade schválenia to bude prvá očkovacia látka v Spojených štátoch prístupná pre túto vekovú skupinu obyvateľstva.- Spojené štáty žiadajú na zajtra mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, ktoré sa má zaoberať raketovým testom Severnej Kórey z nedele 30. januára. Slovenskí futsalisti nestačili vo včerajšom štvrťfinále majstrovstiev Európy v Holandsku na Španielsko a so šampionátom sa rozlúčili prehrou s veľkým favoritom 1:5. Hokejisti HK Poprad zdolali vo včerajšej dohrávke 13. kola Tipos extraligy Banskú Bystricu 2:1. Dvojgólovým hrdinom bol kanadský útočník James Livingston.- Hokejisti Třinca zvíťazili v zápase 48. kola českej extraligy na ľade Litvínova 6:2. Víťazný gól lídra súťaže strelil slovenský útočník Patrik Hrehorčák, ktorý prekonal krajana Denisa Godlu.