Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Bratislava 4. februára (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v piatok 4. februára 2022 - 5.45 h.- Slovenská republika a Spojené štáty podpísali v noci na dnes SEČ vo Washingtone dohodu o obrannej spolupráci . Signatárom za Slovensko bol minister obrany Jaroslav Naď, za USA šéf diplomacie Antony Blinken. Pri podpise dohody bol aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok. Zmluvu musí ešte odobriť Národná rada a potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou Zuzanou Čaputovou.- Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok a riaditeľka Agentúry USA pre medzinárodný rozvoj (USAID) Samantha Powerová podpísali včera vo Washingtone Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí a USAID v oblasti medzinárodnej rozvojovej spolupráce.- Poslanci Národnej rady ukončili tretí rokovací deň 55. schôdze diskusiou o návrhu na vyhlásenie referenda o vojenských základniach USA na Slovensku. Návrh uznesenia predložil nezaradený poslanec Ondrej Ďurica. Dnes zákonodarcovia rokovať nebudú, zídu sa až v utorok ráno - 8. februára.- Prezidentka Zuzana Čaputová bude dnes telefonovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Diskutovať budú o napätej situácii na Ukrajine.- Premiér Eduard Heger vyjadril včera predsedovi ukrajinskej vlády Denysovi Šmyhaľovi solidaritu a plnú podporu - Ruský prezident Vladimir Putin a jeho francúzsky náprotivok Emmanuel Macron hovorili včera počas telefonického rozhovoru o otázkach spojených s rokovaniami medzi Ruskom, Spojenými štátmi a Severoatlantickou alianciou, ako aj o bezpečnostných zárukách, ktoré žiada Moskva v súvislosti s napätím okolo Ukrajiny.- Francúzsky prezident Emmanuel Macron diskutoval včera telefonicky aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a dohodli sa na väčšom presadzovaní mierového procesu vo vyostrujúcom sa konflikte Ukrajiny s Ruskom. Čína a Rusko skoordinovali počas včerajšieho stretnutia ministrov zahraničných vecí oboch krajín - Wanga I a Sergeja Larvova v Pekingu svoje pozície týkajúce sa napätia okolo Ukrajiny.- Český prezident Miloš Zeman prijal včera večer na zámku v Lánoch premiéra Petra Fialu. Diskutovali o situácii na Ukrajine, ako aj o podpise dohody o prevádzke poľskej hnedouhoľnej bane Turów.- Predstavitelia amerických tajných služieb sa domnievajú, že Rusko má v pláne vymyslieť si zámienku na napadnutie Ukrajiny . Pravdepodobne pôjde o video zachytávajúce zinscenovaný útok. Podľa agentúry Reuters a AFP to uviedli vysokopostavení predstavitelia Bieleho domu. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že americké tajné služby neinformujú o podobných plánoch Ruska prvýkrát, pričom tieto varovania sa v minulosti nenaplnili.- Stíhacie lietadlá britského Kráľovského letectva včera opäť zachytili a eskortovaliruské bombardéry. Stalo sa tak už druhý deň za sebou.- Premiér Eduard Heger na včerajšom stretnutí s predstaviteľmi Lekárskeho odborového združenia deklaroval, že vláda chce riešiť situáciu v zdravotníctve . Spolu so zástupcami rezortov zdravotníctva a financií sa oboznámil s požiadavkami odborárov.- Vlna omikronu zatiaľ neohrozila chod štátnych nemocníc na Slovensku, lôžkové kapacity nie sú aktuálne zaplnené ani na tretinu. V prípade potreby sú zdravotnícke zariadenia pripravené na viaceré alternatívy. Vyplýva to zo stanoviska Asociácie štátnych nemocníc po rokovaní jej členov.- Horná komora rakúskeho parlamentu schválila včera večer zákon o povinnom očkovaní proti COVID-19 pre ľudí starších ako 18 rokov. Dolná komora zákon podporila už v januári. Dokument vstúpi oficiálne do platnosti po podpise prezidenta Alexandra Van der Bellena.- Len niekoľko hodín pred otváracím ceremoniálom zimných olympijských hier v Pekingu vyzvala skupina medzinárodných vedcov Čínu, aby prestala brániť nezávislému vyšetrovaniu skutočného pôvodu koronavírusu. Dvadsať vedcov z Európy, Spojených štátov, Austrálie, Nového Zélandu, Indie a Japonska zverejnilo otvorený list, ostro kritizujúci Peking za brzdenie úsilia prísť na koreň toho, ako sa pandémia koronavírusu začala.- Prezident Medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach deň pred oficiálnym otvorením ZOH 2022, ktoré sa začínajú dnes v Pekingu vyhlásil, že Čína sa teraz stala. Súčasne vyjadril nádej, že hry, na ktorých sa zúčastní 2900 športovcov, vyšlú do sveta pozitívny odkaz.- Na úvodnom tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na ZOH v Pekingu chýbali obranca Samuel Kňažko a útočníci Tomáš Jurčo a Kristián Pospíšil. Po prílete do dejiska hier im vyšli pozitívne výsledky PCR testov , ale dnešné prvé kontrolné testy už mali negatívne. Vedenie reprezentácie čaká na výsledky druhých kontrolných testov.