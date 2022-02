Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na archívnej snímke minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO). Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 15. februára (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v utorok 15. februára 2022 - 5.45 h.- Na deeskaláciu napätia medzi Ruskom a Ukrajinou sú potrebné ďalšie rokovania a treba využiť všetky diplomatické kanály. Zároveň sa treba zodpovedne pripraviť na hrozbu invázie . Premiér Eduard Heger to uviedol po videokonferencii so zástupcami Európskej únie, ktorú zvolal predseda Európskej rady Charles Michel.- Minister vnútra Roman Mikulec potvrdil, že za policajného prezidenta chce vymenovať Štefana Hamrana. Hľadá sa podľa neho iba správny termín.- Prijatie súdnej mapy z dielne ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej opäť svieti načerveno v semafore prvej žiadosti o platbu z plánu obnovy. Súdnu mapu majú aktuálne na stole poslanci Národnej rady SR. Reforma počíta so zrušením štyroch okresných súdov.- Opozičný Smer-SD podal včera do podateľne parlamentu návrh na odvolanie Romana Mikulca z funkcie ministra vnútra.– Mimoparlamentný Hlas-SD pripravuje návrh na odvolanie ministra financií SR Igora Matoviča z jeho funkcie.- Od dnes sa dá zaregistrovať na očkovanie novou vakcínou od spoločnosti Novavax cez portál korona.gov.sk. Od dvojdávkovej vakcíny si minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský sľubuje zvýšenie záujmu o očkovanie.- Od dnes budú všetky prevádzky maloobchodu po novom fungovať v režime základ. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.– Bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. neuspel s ústavnou sťažnosťou voči rozhodnutiu o jeho väzobnom stíhaní. Ústavný súd SR odmietol jeho sťažnosť proti uzneseniam Špecializovaného trestného súdu a Najvyššieho súdu SR.– V Bratislave štrajkujú autodopravcovia . Chcú tak poukázať na problémy, ktorým čelí tento sektor. Majú viaceré požiadavky vrátane zníženia cien pohonných látok. Autodopravcovia v súčasnosti blokujú jeden jazdný pruh na Rožňavskej ulici v Bratislave. Blokáda by mala trvať štyri až päť dní. Zástupcovia štrajkujúcich zdôraznili, že ak vláda v súvislosti s ich požiadavkami nič nespraví, dajú pokyn na zablokovanie hraničných priechodov.- Oravský hrad, Spišský hrad, hrad Devín či Nový zámok v Banskej Štiavnici dnes o 19.00 h spolu s viacerými ďalšími kultúrnymi pamiatkami po celom Slovensku pozhasínajú alebo bude na nich visieť čierna vlajka. Stane sa tak na protest proti návrhu na zmenu pamiatkových úradov na špeciálne stavebné úrady.- Medziročné tempo rastu cien potravín bude v najbližších mesiacoch pravdepodobne atakovať úroveň 10 %. Vyplýva to z komentára analytikov z Národnej banky Slovenska. Konflikt na Ukrajine by, samozrejme, prispel k ďalšiemu rastu cien obilnín a energetických komodít, spresnili analytici.- Členské krajiny skupiny G7 vyzvali Rusko na deeskaláciu napätia na hraniciach s Ukrajinou a pohrozili mu rozsiahlymi sankciami, ak na svojho západného suseda podnikne útok.- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpísal včera výnos, na základe ktorého stanovil, že streda 16. februára bude na Ukrajine Dňom jednoty . Zelenskyj takto reagoval na správy, podľa ktorých má ruská invázia na Ukrajinu údajne začať práve túto stredu. Ukrajinský prezident zároveň vyzval všetkých poslancov i štátnych zamestnancov, ktorí opustili Ukrajinu, aby sa do 24 hodín vrátili.- Spojené štáty oznámili, že už presúvajú svoje veľvyslanectvo z Kyjeva do západoukrajinského mesta Ľvov. Dôvodom jev zhromažďovaní ruských vojakov na hranici Ukrajiny. Zároveň dôrazne vyzývajú všetkých občanov Spojených štátov zdržiavajúcich sa na Ukrajine, aby ju okamžite opustili.– Taliansko je pripravené vyslať 2000 vojakov do štátov na juhovýchodnom krídle NATO vrátane Slovenska, ak sa na schôdzke ministrov obrany členských krajín Aliancie zajtra a vo štvrtok rozhodne o vojenskom posilnení tohto regiónu.- Štáty na východe Európy robia prípravy na možný príchod státisícov ľudí utekajúcich z Ukrajiny v prípade, že sa kríza s Ruskom vyostrí. Pri tejto príležitosti uviedol minister vnútra SR Roman Mikulec na sociálnej sieti, že Slovensko je pripravené na prípadný príchod vyššieho počtu štátnych príslušníkov tretích krajín cez vonkajšiu hranicu.- Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval do 2. kola dvojhry na turnaji ATP v katarskej Dauhe. V úvodnom kole zdolal austrálskeho kvalifikanta Christophera O'Connella.