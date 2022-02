Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Štrajk dopravcov na hraničnom priechode Kúty – Brodské, v Kútoch 16. februára 2022. Foto: TASR - Vladimír Miček

Na videosnímke vydanej 10. februára 2022 raketový systém S-400 rozmiestnený v bieloruskej Brestskej oblasti počas rusko-bieloruských manévrov s názvom Spojenecké odhodlanie 2022. V Bielorusku sa vo štvrtok začali rusko-bieloruské vojenské cvičenia Spojenecké odhodlanie 2022, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Foto: TASR/AP

Bratislava 18. februára (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v piatok 18. februára 2022 - 5.45 h.- Slovensko odsudzuje akékoľvek útoky na civilné obyvateľstvo na Ukrajine a podporuje výzvy na jednotu európskych krajín EÚ vo vzťahu k napätiu medzi Moskvou a Kyjevom a solidaritu s Ukrajinou. Uviedol to premiér Eduard Heger po príchode do Bruselu na summit EÚ – Africká únia. Predseda vlády svojím vyhlásením reagoval na správy, že proruskí separatisti včera ráno pri ostreľovaní mesta Stanycia Luhanska zasiahli aj budovu materskej školy, pričom zranenia utrpeli dve učiteľky. Hnutie Sme rodina je v koalícii zbytočné asi ako nejaký. Vyhlásil to vicepremiér a predseda SaS Richard Sulík. Reagoval tak na to, že Sme rodina nepodporuje reformy tejto vlády. Poslanci za Sme rodina boli vo včerajšom hlasovaní proti väčšine návrhov súdnej mapy. Do druhého čítania tak ide zo štyroch návrhov len jeden týkajúci sa nových sídel a obvodov okresných súdov. Neschválenie časti zákonov reformy súdnej mapy v parlamente je veľmi zlou správou pre Slovensko, keďže to ohrozuje vyplatenie peňazí z plánu obnovy. Na sociálnej sieti to vyhlásil premiér Eduard Heger.- Zdravotnícki pracovníci z cudziny sa budú môcť ľahšie a rýchlejšie uplatniť v slovenskom zdravotníctve. Zdravotnícki asistenti sa premenujú na praktickú sestru – asistent. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve, ktorú schválili poslanci Národnej rady SR.– Dnes o 9.00 h sa v Národnej rade SR uskutoční plánovaná mimoriadna schôdza na odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca.- Únia dopravcov Slovenska, Iniciatíva poľnohospodárov Slovenska a Asociácia Žltý anjel assistance 24 sa dohodli, že dočasne prerušujú svoj štrajk do polnoci budúcej stredy (23. 2.). Vládu a kompetentné rezorty vyzývajú na okamžité rokovania a zdôrazňujú, že v štrajkovej pohotovosti ostávajú aj naďalej.- Štát nemá financie na zvýšenie platov zamestnancov v školstve. Vyplýva to z rokovania medzi predstaviteľmi vlády a Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Vzhľadom na to, že k dohode nedošlo, školskí odborári nevylučujú protest ani štrajk.- Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali vo februári, vyhrala by strana Hlas-SD so ziskom 17,5 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončila strana Smer-SD s podporou 14,5 percenta. Tretia by bola strana SaS so 14,2 percenta hlasov. Progresívne Slovensko by podporilo 8,7 percenta opýtaných. Hnutie OĽANO by získalo osem percent hlasov a hnutie KDH 7,2 percenta. Nasleduje Sme rodina a Republika, ktoré majú zhodne po 6,9 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu Na hrane TV Joj.- Najvyšší súd potvrdil rozhodnutie o odmietnutí obžaloby na konkurzného právnika Zoroslava K. a podnikateľa Tomáša R. Zamietol sťažnosť prokurátora voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu.- Moskva trvá na stiahnutí všetkých amerických ozbrojených síl a zbraní rozmiestnených v stredovýchodnej a juhovýchodnej Európe a Pobaltí, uvádza sa v písomnej odpovedi Ruska na reakciu USA o zárukách bezpečnosti, ktorú včera zverejnilo ruské ministerstvo zahraničných vecí.- Americký prezident Joe Biden včera povedal, že hrozba ruskej invázie na Ukrajinu je "veľmi vysoká", avšak dvere k diplomatickému riešeniu stále- Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken na pôde Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov varoval, že ruské sily sa pripravujú na začatie útoku proti Ukrajine už v najbližších dňoch. Zároveň vymenoval niekoľko scenárov, ktoré by Rusi údajne mohli použiť ako zámienku pre inváziu.- Satelitné zábery, ktoré včera zverejnila súkromná americká spoločnosť Maxar Technologies, zachytávajú rozmiestnenie nových ruských jednotiek na rôznych miestach v blízkosti Ukrajiny. V Bielorusku, kde Rusko organizuje vojenské cvičenia, pribudol nový vojenský pontónový most cez rieku Pripiať, len necelých šesť kilometrov od hraníc s Ukrajinou. Postavená bola aj veľká poľná nemocnica a na armádnom letisku umiestnili novú jednotka s takmer dvadsiatimi útočnými vrtuľníkmi.- Slovenské vodnopólové reprezentantky úspešne vstúpili do kvalifikácie o účasť na ME v chorvátskom Splite. V otváracom stretnutí A-skupiny v Bukurešti zdolali Ukrajinu presvedčivo 17:5.