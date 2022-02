Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Ruský prezident Vladimir Putin (vľavo) predsedá schôdzi Bezpečnostnej rady Ruska v Kremli v Moskve v pondelok 21. februára 2022. Putin zvolal najvyšších predstaviteľov, aby zvážili uznanie nezávislosti separatistických regiónov na východe Ukrajiny. Foto: TASR/AP

Na snímke zľava Jana Kuciaková a Zlatica Kušnírová počas odhalenia pamätníka Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej na námestí SNP 21. februára 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 22. februára (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v utorok 22. februára 2022 - 5.45 h.- Vodca samozvanej Doneckej ľudovej republiky Denis Pušilin a líder Luhanskej ľudovej republiky Leonid Pasečnik včera vyzvali ruského prezidenta Vladimira Putina, aby uznal nezávislosť oboch týchto proruských subjektov, ktoré Ukrajina považuje za svoje dočasne okupované územia.- Ruský prezident Vladimir Putin včera oznámil, že sa rozhodol okamžite uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku ako nezávislé štáty. Informoval o tom v prejave k národu. Uznanie suverenity a nezávislosti týchto republík označil za. Putin vyhlásil, že vstup Ukrajiny do aliancie NATO je vopred dohodnutý a je len otázkou času. Zdôraznil, že ak k prijatiu Ukrajiny do NATO dôjde, bude to znamenať priame ohrozenie bezpečnosti Ruska.- Ruský prezident Vladimir Putin nariadil vyslanie vojakov na východ Ukrajiny , abyv separatistických oblastiach. Nové zmluvy Moskvy o priateľstve so samozvanou Doneckou ľudovou republikou a Luhanskou ľudovou republikou na východe Ukrajiny umožňujú Rusku zriadiť a prevádzkovať tam vlastné vojenské základne.- Lídri Francúzska, Nemecka a Spojených štátov odsúdili rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina uznať separatistické oblasti na východe Ukrajiny, Luhanskú a Doneckú, za nezávislé štáty a označili to za. Francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Olaf Scholz a americký prezident Joe Biden sa zhodli, že- Lídri Európskej únie odsúdili rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina uznať za nezávislé štáty dve separatistické oblasti ležiace na východe Ukrajiny - Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku. Európska únia ohlásila, že zavedie sankcie voči jednotlivcom zapojeným douznania separatistických oblastí na východe Ukrajiny.- Prezidentka SR Zuzana Čaputová včera večer kritizovala rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina , ktorý sa rozhodol okamžite uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku ako nezávislé štáty.uviedla Čaputová na sociálnej sieti.- Spojené štáty a spojenci vrátane Francúzska požiadali včera večer o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN po tom, čo Rusko uznalo dve separatistické oblasti na východe Ukrajiny za nezávislé štáty. Bezpečná rada OSN začala mimoriadne zasadnutie dnes nadránom.- Ruský vyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia dnes nadránom na mimoriadnom zasadnutí bezpečnostnej rady vyhlásil, že Moskva je stále, ale zdôraznil nutnosť brániť separatistické oblasti na východe Ukrajiny pred- Spojené štáty zvolili vyčkávajúci postoj k nariadeniu ruského prezidenta Vladimira Putina vyslať ruských vojakov do separatistických oblasti na východe Ukrajiny. USA uviedli, že rozhovory s Moskvou sú možné- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požiadal v noci Západ o, pretože Rusko uznalo dve separatistické oblasti na východe Ukrajiny za nezávislé štáty a potom nariadilo svojim vojakom, aby tam. Ukrajinský prezident v prejave obyvateľom povedal, že Ukrajina sa. Krok Kremľa označil zabývalej sovietskej republiky.- Predseda vlády Eduard Heger včera telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským . Ukrajine chcel vyjadriť podporu a zistiť, v ktorých oblastiach môže byť Slovensko nápomocné.- Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí odporúča Slovákom, aby vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu na Ukrajine bezodkladne opustili niektoré oblasti . Ide o Doneckú, Luhanskú, Záporožskú a Chersonskú oblasť.– Včera uplynuli 4 roky od vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Ich odkaz si pripomenula prezidentka Zuzana Čaputová aj ďalší politici. Viacerí skonštatovali, že novinár sa stal obeťou hľadania pravdy , keď zdôraznili potrebu bezpečného a slobodného prostredia pre prácu novinárov.– Včera zasadala koaličná rada. Zaoberala sa neschválenou súdnou mapou či finančnou pomocou pre dôchodcov v súvislosti so zvyšovaním cien energií. Strany riešili aj vymenovanie štátnych tajomníkov na rezorte spravodlivosti či zvolenie podpredsedu parlamentu. Mala sa otvoriť aj koaličná zmluva v súvislosti s prestupom ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej zo strany Za ľudí do SaS.- Dnes sa vrátia na Slovensko zo ZOH 2022 v Pekingu bronzoví hokejoví reprezentanti . Slovenský zväz ľadového hokeja organizuje pri tejto príležitosti oslavy na bratislavskom Námestí SNP, ktoré sa majú začať okolo 16.30 h. Ešte pred tým sa totiž uskutoční ulicami mesta okružná jazda kabriobusom.