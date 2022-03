Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na archívnej snímke ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP

Ukrajinskí záchranári vynášajú telo obete z poškodenej budovy radnice po ostreľovaní v Charkove na Ukrajine v utorok 1. marca 2022. Foto: TASR/AP

Bratislava 2. marca (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v stredu 2. marca 2022 - 5.45 h.územia členských krajín NATO pred prípadným ruským útokom. Na samotnej Ukrajine však proti ruským inváznym silám bojovať nebudú. V prejave o stave Únie to vyhlásil americký prezident Joe Biden. Spojené štáty podľa neho poskytnú Kyjevu priamu pomoc prevyšujúcu miliardu dolárov. Joe Biden tiež oznámil, že Spojené štáty uzavrú svoj vzdušný priestor pre ruské lietadlá, rovnako ako to už urobili viaceré európske krajiny a Kanada. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal , že Rusko musí zastaviť bombardovanie ukrajinských miest skôr, ako sa začnú zmysluplné rokovania o prímerí. Druhé kolo rusko-ukrajinských mierových rozhovorov by sa malo uskutočniť už dnes. Ruský prezident Vladimir Putin znovu vyhlásil , že vláda v Kyjeve musí uznať, je to podmienka pre ukončeniena Ukrajine. Kyjev musí takisto uznať suverenitu Ruska nad Krymským polostrovom v Čiernom mori a zaviazať sa, že sa zrieka jadrových zbraní aj v budúcnosti. Okrem toho musí byť prozápadná Ukrajina demilitarizovaná a musí prijať neutrálny štatút, citoval Kremeľ Putina.- Od vypuknutia konfliktu na Ukrajine prešlo cez východnú hranicu na Slovensko 53.136 ľudí. Takmer 90 percent z nich tvoria Ukrajinci. Košická železničná stanica považuje situáciu súvisiacu s utečencami z ukrajinských hraníc za alarmujúcu. Utečencov nielen z Ukrajiny, ale prevažne z afrických krajín a krajín Blízkeho východu na stanicu privážajú niekoľkokrát denne autobusy a vlaky.- Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie . Vyhlásil to premiér Eduard Heger. Ukrajinský ľud podľa neho práve dnes potrebuje jasnú európsku perspektívu. Aj Maďarsko súhlasí, aby bol Ukrajine udelený štatút kandidáta na vstup do Európskej únie.- Európska únia musí vážne zvážiť, že ponúkne Ukrajine štatút kandidátskej krajiny. Vyhlásil to v Bruseli predseda Európskej rady Charles Michel. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová však v tejto súvislosti zdôraznila, že cesta Kyjeva do EÚ môže byť dlhá.- Minister obrany Jaroslav Naď by chcel predložiť návrh na prítomnosť vojakov NATO na Slovensku v rámci tzv. predsunutej prítomnosti na rokovanie vlády budúci týždeň. S dodaním systému Patriot na posilnenie protivzdušnej obrany sa podľa Naďa ráta najneskôr do 15. apríla.- Minister obrany Jaroslav Naď poprel informácie, že Slovensko daruje stíhačky MiG-29 Ukrajine.- Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken včera spochybnil, či si Rusko zaslúži byť naďalej členom Rady OSN pre ľudské práv a v súvislosti so svojou vojenskou inváziou na Ukrajinu.- Ukrajinská armáda oznámila, že na druhé najväčšie mesto Charkov v noci zaútočili ruskí výsadkári . V meste podľa nich po výsadku Rusov vypukli ťažké boje.- Pri leteckom útoku, ktorý zrejme uskutočnila ruská armáda, bola včera zasiahnutá hlavná televízna veža v Kyjeve , čím sa prerušilo vysielanie niektorých ukrajinských štátnych médií. Pri incidente zahynuli piati ľudia a ďalších päť utrpelo zranenia. Rusko sa rozhodlo zablokovať nezávislú ruskú televíznu stanicu Dožď a liberálnu rozhlasovú stanicu Echo Moskvy, pretože poskytujúo ruskej invázii na Ukrajine.- Európska únia rozhodla o zákaze vysielania ruských štátnych médií RT (Russia Today) a Sputnik v EÚ. Takisto rozhodla o vylúčeníruských bánk zo systému SWIFT. Svetová banka pripravuje balík pomoci pre Ruskom napadnutú Ukrajinu vo výške troch miliárd dolárov. Balík bude zahŕňať aj minimálne 350 miliónov dolárov určených na okamžitú pomoc Kyjevu.- Americká spoločnosť Apple oznámila, že úplne pozastavuje predaj svojich produktov v Rusku v reakcii na ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine. K podobnému kroku z rovnakých dôvodov pristúpila aj nadnárodná spoločnosť ExxonMobil. Ďalšia veľká americká spoločnosť Boeing krátko nato oznámila, že pozastavuje technickú podporu pre ruské letecké spoločnosti, ako aj fungovanie svojej pobočky v Moskve. Tento krok môže tvrdo postihnúť ruské aerolínie Aeroflot, ktoré prevádzkujú Boeingy 737 a 777.- Slovenský tenisový tréner Marián Vajda už nie je súčasťou realizačného tímu svetovej dvojky Novaka Djokoviča. Podľa srbského portálu Sportklub sa dvojica dohodla na prerušení spolupráce po minuloročnom finále ATP v Turíne.