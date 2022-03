Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke hore tretia sprava slovenská prezidentka Zuzana Čaputová pózuje spolu s vedúcimi predstaviteľmi členských štátov Severoatlantickej aliancie pre spoločnú fotografiu pred summitom NATO, na ktorom sa bude diskutovať o ruskej invázii na Ukrajinu v sídle NATO v Bruseli 24. marca 2022. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 10. mája 2019 čečenský prokremeľský vodca Ramzan Kadyrov. Foto: TASR/AP

Bratislava 25. marca (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v piatok 25. marca 2022 - 5.45 h.- Použitie chemických zbraní ruskými vojskami na Ukrajine vyvolázo strany NATO, povedal včera v Bruseli po skončení summitu skupiny G7 americký prezident Joe Biden. Severoatlantická aliancia posilní na svojom východnom krídle obranu pred chemickými, biologickými a jadrovými hrozbami. Členské krajiny vytvoria štyri bojové skupiny a to v Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku. Rozhodnutie vytvoriť bojovú skupinu NATO na Slovensku je vítané. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová.- Valné zhromaždenie OSN včera prijalo rezolúciu, ktorá Rusko obviňuje z humanitárnej krízy na Ukrajine a žiada okamžité nastolenie prímeria.- Spojené štáty a Európska únia sa zhodli na tom, že budú ďalej poskytovať humanitárnu pomoc ľuďom na Ukrajine, aj tým, ktorí z nej boli nútení utiecť v dôsledku ruskej invázie. USA na humanitárnu pomoc prispejú vyše miliardou dolárov, zatiaľ čo EÚ sa zaviazala k poskytnutiu 550 miliónov eur.- Kyjev a Moskva našli v mierových rokovaniach zhodu v technických záležitostiach, avšak nezhodnú sa v územných otázkach , medzi ktoré patrí aj Krym. Uviedol to po summite NATO turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Väčšina Slovenska sa po ruskej invázii na Ukrajinu podľa prezidentky Zuzany Čaputovej zjednotila. Považuje to za nesmierne dôležitú správu, ktorú tragická situácia priniesla. Je tiež hrdá, že Slovensko stojí na správnej strane dejín. Uviedla to v príhovore k mesiac trvajúcej vojne na Ukrajine.- Minister vnútra Roman Mikulec by mal opäť čeliť odvolávaniu v pléne Národnej rady SR. Podľa opozície nezvláda riadenie utečeneckej krízy vyvolanej vojnou na Ukrajine.- Poslanec Národnej rady SR Ľuboš Blaha sa má neodkladne zdržať zverejňovania a šírenia nepravdivých informácií o prezidentke SR Zuzane Čaputovej, ktorú označoval za vlastizradkyňu či agentku cudzích mocností. Vyplýva to z rozhodnutia Okresného súdu Bratislava I.– Senát Najvyššieho súdu SR zamietol dovolania právoplatne odsúdených exministrov za SNS Mariana Janušeka a Igora Štefanova v kauze nástenkového tendra. Medzi najlepšie hodnotené zdravotnícke zariadenia na Slovensku za rok 2021 z pohľadu pacientov patrí Ústredná vojenská nemocnica SNP v Ružomberku, Národný onkologický ústav v Bratislave, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb či Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Košiciach. Rebríček hodnotenia zverejnila štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa.- Čečenský vodca Ramzan Kadyrov tvrdí, že jeho bojovníci ovládli radnicu ukrajinského mesta Mariupol a vztýčili nad ňou ruskú vlajku.- Európsky parlament vyzval na okamžité poskytnutie robustnej potravinovej pomoci pre Ukrajinu a prijatie opatrení na zvýšenie nezávislosti poľnohospodárskej produkcie v EÚ.- Poslanci Európskeho parlamentu schválili presmerovanie prostriedkov z azylového a kohézneho fondu do krajín EÚ, ktoré prichýlili utečencov pred ruskou inváziou na Ukrajinu. Tieto štáty tak budú mať do polovice roka 2024 prístup k 420 miliónom eur.- Nemecko uvažuje o tom, že predĺži životnosť svojich uhoľných elektrární. Spolková vláda by týmto spôsobom chcela zabezpečiť energetickú bezpečnosť, keďže ruský útok na Ukrajinu vyvolal obavy z nedostatku elektriny. Pápež František včera ostro skritizoval štáty za zvyšovanie armádnych výdavkov v čase ruskej invázie na Ukrajinu. Tento krok označil za- Poliaci už od budúceho pondelka na verejných miestach nebudú musieť mať nasadené rúška, oznámilo poľské ministerstvo zdravotníctva.- Kanada oznámila, že zvýši svoj vývoz ropy o približne päť percent. Chce tak pomôcť európskym krajinám, ktoré by v súvislosti s ruskou vojenskou agresiou voči Ukrajine mohli trpieť nedostatkom energetických surovín.- Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara obsadil vo včerajšom krátkom programe sólistov na majstrovstvách sveta v Montpellieri konečné 26. miesto. Unikol mu tak postup do sobotných voľných jázd.