Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Ukrajinský vojak stojí v ťažko zničenej budove po ruskom ostreľovaní v meste Stojanka 27. marca 2022. Foto: TASR/AP

Bratislava 28. marca (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v pondelok 28. marca 2022 - 5.45 h.- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj včera povedal, že mierový vyjednávači Kyjeva sa zaoberajú požiadavkou Ruska o neutralite Ukrajiny. Pripustil, že nie je možné úplne vytlačiť Rusko z územia jeho krajiny. Takýto pokus by podľa neho- Kyjev včera oznámil, že ďalšie kolo mierových rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom sa začne dnes v Turecku. Prioritami Ukrajiny budú – Rusko sa snaží rozdeliť Ukrajinu na dve časti s cieľom vytvoriť Moskvou kontrolovaný región po tom, ako sa mu nepodarilo ovládnuť celú krajinu. Uviedol to šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov. Rusko zvažuje pre Ukrajinuscenár, teda vytvorenie deliacej čiary medzi okupovanými a neokupovanými oblasťami krajiny. Spojené štáty nežiadajú zmenu režimu v Rusku , povedal včera americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Americký prezident Joe Biden v sobotu počas návštevy Poľska nazval Putina, ktorý "nemôže zostať pri moci". Bidenove vyjadrenia vyvolali v Moskve pobúrenie a boli interpretované ako výrazný posun v americkej zahraničnej politike. Francúzsky prezident Emmanuel Macron varoval včera pred verbálnousituácie s Moskvou.- Ukrajinu od začiatku ruskej invázie opustilo viac než 3,8 milióna ľudí; tok utečencov sa však prudko spomaľuje. Vyplýva to z údajov Organizácie Spojených národov.– Podpredseda Národnej rady SR Juraj Blanár v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 vyhlásil, že minister vnútra Roman Mikulec. Predseda parlamentu Boris Kollár reagoval, že šéf rezortu vnútra nezvládol krízovú komunikáciu a svoje kroky si musí obhájiť sám. Zároveň avizuje, že hnutie Sme rodina by sa malo počas odvolávania ministra vnútra Romana Mikulca v parlamente zdržať hlasovania.- V prípade, že by minister vnútra Roman Mikulec nevedel zreteľne vysvetliť zverenie manažovania utečeneckej krízy súkromným spoločnostiam, tak by OĽANO urobilo konzekvencie. Vláda je presvedčená, že Mikulec robí, čo vládze. V diskusnej relácii Na telo v televízii Markíza to uviedol šéf envirorezortu Ján Budaj.- Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok absolvoval v Katare sériu bilaterálnych rokovaní aj o možnostiach dodávok skvapalneného plynu z krajín Perzského zálivu.- Na Slovensko už dodali protitankový raketový systém Spike LR2 , ktorý objednalo ešte predošlé vedenie rezortu obrany. Zákazka za 18,3 milióna eur s DPH obsahovala 100 kusov protitankových riadených striel, desať kompletov odpaľovacích zariadení a potrebný logistický materiál.- Nemecko uvažuje nad nákupom izraelského systému protiraketovej obrany, ktorý by mohol poskytovať ochranný štít aj susedným štátom Európskej únie.- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v noci na nedeľu opäť prihovoril svojim krajanom aj svetu. Poďakoval sa tým, ktorí obraňujú mesto Mariupol pred ruskými vojskami a kritizoval Európu aj Spojené štáty za to, že Kyjevu doteraz neposkytli bojové lietadlá či tanky. Spojené kráľovstvo by mohlo zrušiť svoje sankcie voči Rusku, uvalené v súvislosti s jeho inváziou na Ukrajinu, ak sa Moskva zaviaže k úplnému prímeriu a stiahnutiu svojich jednotiek. Uviedla to britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová.- Starosta ukrajinskej metropoly Kyjev Vitalij Kličko včera oznámil, že školy v hlavnom meste začnú dnes znova fungovať a vyučovanie bude prebiehať online.- Vo veku 88 rokov zomrel legendárny slovenský futbalista a bývalý československý reprezentant Titus Buberník . Na prvých ME 1960 získal s Československom bronz. Na MS 1962 v Čile bol člen strieborného tímu, zúčastnil sa aj na MS 1958 vo Švédsku.– Dnes v Budapešti štartujú Majstrovstvá Európy v zápasení. Predstaví sa na nich aj deväť slovenských reprezentantov. Početnejšie zastúpenie bude mať Slovensko medzi voľnoštýliarmi, ktorých vyslalo do maďarskej metropoly sedem.