Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovorí z ukrajinského Kyjeva v utorok večer 29. marca 2022. Foto: TASR/AP

Na snímke zľava radca na veľvyslanectve Ukrajiny v Slovenskej republike Stanislav Feskov, starosta ukrajinského mesta Melitopol Ivan Fedorov, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ukrajiny v Slovenskej republike Jurij Muška, poslankyňa Verchovnej Rady Ukrajiny Maria Mezentseva, predseda NR SR Boris Kollár, poslankyňa Verchovnej Rady Ukrajiny Olena Khomenko, poslankyňa NR SR Anna Záborská (OĽaNO) a poslanec NR SR Peter Pčolinský (Sme rodina) počas prijatia na Bratislavskom hrade 29. marca 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 30. marca (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v stredu 30. marca 2022 - 5.45 h. Ukrajina chce s Ruskom rokovať o možnosti svojho vstupu do Európskej únie. Kyjev ponúkol výmenou perspektívu, že sa vzdá svojich nádejí na vstup do Severoatlantickej aliancie. Tento návrh sa však netýka Krymského polostrova a Luhanskej alebo Doneckej oblasti. Rusko totiž požaduje, aby boli uznané ako nezávislé krajiny.- Rusko po ukončení včerajších rokovaní v Turecku uviedlo, že zníži svoju vojenskú aktivitu v blízkosti Kyjeva a Černihiva. Neznamená to však prímerie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že najnovšie kolo mierových rokovaní medzi Kyjevom a Moskvou prinieslo istésignály, ktoré však neznamenajú ukončenie ruskej vojenskej agresie.- Americký prezident Joe Biden včera telefonoval o situácii na Ukrajine s kľúčovými západoeurópskymi spojencami. Lídri diskutovali o potrebe spolupracovať na pretvorení medzinárodnej energetickej architektúry a znížení závislosti od ruských nerastných surovín. USA vyčlenia miliardy dolárov na pomoc Ukrajine, zdania bohatých a znížia svoj deficit. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na rok 2023, ktorý predstavil prezident Joe Biden.- Od začiatku ruskej invázie sa na Ukrajinu vrátilo okolo 510.000 Ukrajincov. Vyplýva to z bilancie zverejnenej ukrajinskou pohraničnou službou. Vstup do Severoatlantickej aliancie bol jeden z najdôležitejších momentov v moderných dejinách Slovenska. Pri príležitosti 18. výročia vstupu SR do NATO to vyhlásila prezidentka SR Zuzana Čaputová.- Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, tzv. lex Ukrajina. Zmeny upravujú príspevok za ubytovanie odídencov, oslobodenie od úhrady mýta či diaľničnej známky pre Ukrajincov, ako aj oblasť azylu. Bezpečnostná rada SR má mať stály pracovný výbor pre hybridné hrozby. Vyplýva to z návrhu Akčného plánu koordinácie boja proti hybridným hrozbám na roky 2022 až 2024, o ktorom bude dnes rokovať vláda. Vojenský konflikt na Ukrajine je nielen vojnou medzi naším východným susedom a Ruskom, ale bojom o ďalší civilizovaný svet. Vyhlásil to predseda Národnej rady SR Boris Kollár po stretnutí s ukrajinským veľvyslancom na Slovensku Jurijom Muškom.- Poslanci Sme rodina ani SaS nebudú v Národnej rade SR hlasovať za odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca. Mikulec by mal čeliť odvolávaniu v parlamente po skončení 60. schôdze, ktorá má pokračovať dnes ráno. Riaditeľ sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR Marián Dritomský predloží v krátkom čase svoju rezignáciu. Cíti sa zodpovedný sa to, že sa mu nepodarilo vybudovať odolný systém krízového riadenia.- Na modernizáciu Ozbrojených síl SR smerovalo v uplynulom roku vyše 564 miliónov eur, čo je 32,6 percenta obranného rozpočtu. Informoval o tom minister obrany Jaroslav Naď.- Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa a Asociácia štátnych nemocníc sa dohodli na podmienkach financovania zdravotnej starostlivosti od 1. apríla. Dohoda je podmienkou pre plánované zvýšenie základného imania poisťovne.- Nemecko bude potrebovať približne tri roky na zabezpečenie alternatívnych dodávok, ktoré mu umožnia získať nezávislosť od ruského zemného plynu. Uviedol to šéf nemeckej energetickej spoločnosti E.ON. Ruský minister Sergej Šojgu vyhlásil, že bojový potenciál ukrajinských ozbrojených síl sa výrazne znížil, čo ruským jednotkám umožňuje sústrediť sa na dosiahnutie hlavného cieľa, za ktorý označilna východe Ukrajiny.- EÚ zabezpečila pre Ukrajinu 200.000 vakcín proti záškrtu a tetanu. Ďalších 70.000 vakcín pôjde pre ukrajinských utečencov na Slovensku, v Česku a Moldavsku.- Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv schválil podanie štvrtej dávky vakcíny proti koronavírusu ľuďom vo veku 50 a viac rokov.- Slovenský zápasník Batyrbek Cakulov získal na majstrovstvách Európy v Budapešti vo voľnoštýliarskej kategórii do 97 kg bronz.