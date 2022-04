Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na archívnej snímke prezident Policajného zboru SR Štefan Hamran. Foto: TASR/AP

Na snímke obvinený exprimátor Žiliny a bývalý šéf SNS Ján S. po prepustení zo zadržania na slobodu v Pezinku 26. marca 2022. Foto: TASR - Ondrej Hercegh

Bratislava 1. apríla (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v piatok 1. apríla 2022 - 5.45 h.- Ruský prezident Vladimir Putin oznámil , že podpísal dekrét , podľa ktorého budú musieť zahraniční odberatelia od 1. apríla platiť za dodávky ruského plynu v rubľoch. V prípade, že sa platby nezrealizujú, kontrakty budú zastavené.- Nemecko a Francúzsko odmietli požiadavku Ruska začať platiť za dodávky ruského plynu v rubľoch.- Ministerstvo hospodárstva SR v reakcii na novú situáciu s platbami uviedlo, že platba za poslednú faktúru za plyn je už uhradená a nie sú preto potrebné nijaké okamžité kroky Slovenska. Slovensko bude postupovať spoločne s ostatnými členskými štátmi EÚ.- Ruský prezident Vladimir Putin si myslí, že na Ukrajine ešte nie sú vytvorené podmienky pre prímerie . Vyhlásil to v telefonáte s talianskym premiérom Mariom Draghim. Jeho stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským by tak bolo "predčasné".- Ukrajina by mohla byť schopná usporiadať referendum o svojej prípadnej neutralite najskôr za rok. Uviedol to Davyd Arachamija, šéf ukrajinskej delegácie na mierových rokovaniach s Ruskom.- Americký prezident Joe Biden nariadil uvoľniť rekordný objem ropy zo strategických zásob. USA budú počas šiestich mesiacov uvoľňovať zo zásob denne milión barelov ropy. Cieľom je dostať pod kontrolu vysoké ceny komodity.- Americký prezident Joe Biden uviedol, že šéf Kremľa Vladimir Putin sa zrejme izoluje od svojho okolia a pravdepodobne prepustil niektorých svojich poradcov alebo ich dal dokonca do domáceho väzenia. Sociálna situácia mnohých ľudí na Slovensku je veľmi vážna. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová po skončení tzv. okrúhleho stola organizovaného v súvislosti so zdražovaním a jeho nepriaznivými dosahmi na sociálne slabšie skupiny. Na Slovensku máme vyše 660.000 ľudí, ktorí čelia chudobe.- Štefan Hamran zostáva na čele polície. Minister vnútra Roman Mikulec ho včera vymenoval k 1. aprílu za policajného prezidenta.- Žiadna konkrétna ponuka náhrady za slovenský systém protivzdušnej obrany S-300 na stole nie je. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva obrany SR v súvislosti s informáciami o tom, že administratíva prezidenta USA Joea Bidena pracuje na tom, aby mohlo Slovensko Ukrajine systém poskytnúť.- Minulý rok na Slovensku zomrelo viac ako 73.000 ľudí, čo je najvyšší absolútny počet od roku 1919.- Zväz ambulantných poskytovateľov, ktorého členovia chceli od apríla vypovedať zmluvy štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni, sa dohodli, že v najbližších dňoch dotiahnu zmluvné podmienky . VšZP garantuje úhradu poskytnutej zdravotnej starostlivosti podľa doterajších zmluvných podmienok aj v ambulanciách členov ZAP počas celej doby prebiehajúcich rokovaní.- Z korupcie obvinený exprimátor Žiliny a bývalý šéf SNS Ján S. zostáva stíhaný na slobode. Včera o tom rozhodol senát Najvyššieho súdu SR.- Severoatlantická aliancia nezaznamenala stiahnutie ruských síl na Ukrajine a očakáva dodatočné útočné akcie, uviedol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.- Ukrajinskí farmári do včera zasiali rôzne jarné plodiny na približne 400.000 hektároch, čo je o desatinu viac ako k rovnakému dátumu minulého roka. A to aj napriek ruskej invázii.- Ruský prezident Vladimir Putin podpísal nariadenie, na základe ktorého ruská armáda prijme do svojich radov 134.500 nových brancov. Ministerstvo obrany uviedlo, že títo vojaci nebudú zapojení do bojov na Ukrajine.- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prvý raz v histórii samostatného Slovenska udeľovalo čestné štátne tituly „Zaslúžilý majster športu“ a „Zaslúžilý odborník v športe“. Laureátmi titulu Zaslúžilý majster športu sa stali ôsmi olympijskí víťazi - Michal Martikán, Peter a Pavol Hochschornerovci, Elena Kaliská, Anastasia Kuzminová, Ladislav a Peter Škantárovci a Matej Tóth.