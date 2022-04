Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke zo 6. apríla 2022 muži jazdia na bicykloch pri zničenom bytovom dome v Boroďanke na Ukrajine. Foto: TASR/AP

Bratislava - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v piatok 8. apríla 2022 - 5.45 h.- Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov pozastavilo členstvo Ruska v Rade OSN pre ľudské práva. Skaza, akú zanechali ruské sily v ukrajinskom meste Boroďanka severozápadne od Kyjeva jenež situácia v neďalekej Buči. Včera to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Svet vyzval na prijatie prísnejších sankcií voči Rusku a navýšenie dodávok zbraní pre Ukrajinu.- Členské štáty Európskej únie schválili včera v poradí už piaty balík protiruských sankcií, medzi ktoré patrí aj zákaz dovozu uhlia z Ruska.- Návrh Európskej únie na zákaz dovozu uhlia z Ruska nadobudne plnú účinnosť až v auguste, o mesiac neskôr, ako sa očakávalo. Nemecko je jednou z najskeptickejších krajín, pokiaľ ide o blokovanie dodávok energií z Ruska, no nie je jediné. Proti je napríklad aj Rakúsko a Maďarsko.- Šéf európskej diplomacie Josep Borrell navrhol navýšiť vojenskú pomoc pre Ukrajinu o ďalších 500 miliónov eur. Tento krok musí ešte schváliť 27 členských krajín EÚ. Slovenský premiér Eduard Heger , predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a šéf úniovej diplomacie Josep Borrell sa dnes stretnú s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Slovensko podporuje vytvorenie medzinárodného tribunálu na potrestanie vojnových zločincov na Ukrajine. Eduard Heger preto ponúkne ukrajinskému prezidentovi tím odborníkov na vyšetrovanie vojnových zločinov v Buči a ďalších mestách.- Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba zdôraznil, že jeho krajina potrebuje dodávky zbraní od členských štátov NATO do niekoľkých dní, inak bude neskoro.- Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg odmietol novinárom prezradiť podrobnosti o dodávkach vojenskej pomoci Ukrajine, ktoré sú súčasťou nového balíka pomoci. Zároveň opäť zdôraznil, že vojna môže potrvať ešte niekoľko rokov.- Ruské ministerstvo zahraničných vecí obvinilo ukrajinských vyjednávačov , že im nezáleží na ukončení bojov, keďže od mierových rozhovorov v Istanbule zmenili svoje požiadavky. Ukrajinská strana medzičasom vyzvala Kremeľ, aby na znak svojej pripravenosti na dialóg obmedzil svoje útoky.- Poslanci Európskeho parlamentu podporili plán na urýchlené dopĺňanie strategických zásob plynu, ktorého cieľom je zaistiť domácnostiam a podnikom dostatok plynu pred ďalšou vykurovacou sezónou. Inflačná pomoc štátu slovenským občanom v núdzi by mala dosiahnuť asi 133 miliónov eur. Uviedol to minister práce Milan Krajniak. Mala by byť vyplatená do konca júna.- Na Slovensko doteraz prišlo z Ukrajiny 308.454 ľudí. O dočasné útočisko požiadalo 63.185 osôb.- V slovenskom vzdelávacom systéme je zatiaľ umiestnených 6248 ukrajinských žiakov. Uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Úplné zastavenie tranzitu ruského plynu by okrem problémov s náhradou jeho dodávok pre slovenské podniky a domácnosti prinieslo aj ekonomickú stratu pre štát. Ten totiž ročne na dividendách a daniach inkasuje za prepravu plynu približne 300 miliónov eur.- Európsky parlament schválil nariadenie umožňujúce okamžité uvoľnenie 3,4 miliardy eur pre štáty EÚ, ktoré poskytli útočisko ľuďom z Ukrajiny utekajúcim pred ruskou agresiou.- Poslanci nemeckého Spolkového snemu odmietli návrh podporovaný vládou zaviesť povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 pre obyvateľov starších ako 60 rokov. Chorvátsko zruší zajtra takmer všetky pandemické obmedzenia, povinné zostane len nosenie ochranných rúšok v zdravotníckych zariadeniach a opatrovateľských domovoch.- Väčšina kandidátov vo francúzskych prezidentských voľbách vo svojich programoch navrhuje úplný odchod Francúzska zo Severoatlantickej aliancie, alebo aspoň odchod z jej integrovaného velenia.- Slovenský tenista Alex Molčan sa postaral o prekvapenie včerajšieho programu turnaja ATP v marockom Marrákeši, keď v 2. kole dvojhry zdolal po tuhom boji najvyššie nasadeného Kanaďana Felixa Augera-Aliassimea 6:4, 2:6, 7:6.