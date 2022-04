Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Hasiči sa pokúšajú uhasiť požiar pouličných obchodov po ruskom raketovom útoku v Charkove 11. apríla 2022. Foto: TASR/AP

Bratislava - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v utorok 12. apríla 2022 - 5.45 h.- Zaoznačil včera rakúsky spolkový kancelár Karl Nehammer svoje rokovania o vojne na Ukrajine s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Ruská strana podľa jeho slov prejavila veľmi nízky záujem o priame stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.– Fínsko a Švédsko sú zjavne pripravené vstúpiť do Severoatlantickej aliancie už v lete tohto roka. Informovali o tom noviny The Times.- Rusko varuje Švédsko a Fínsko pred ich možným vstupom do NATO a tvrdí, že takýto krok stabilitu do Európy neprinesie. Prioritou Európskej únie by v čase ruského útoku na východe tejto krajiny malo byť poskytnutie ďalšej vojenskej pomoci - nie ďalšie sankcie. Povedal to šéf diplomacie EÚ Josep Borrell po zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné záležitosti v Luxemburgu.- Spojené štáty a ich spojenci naďalej denne dodávajú Ukrajine veľké množstvá zbraní a munície. Uviedol to hovorca Pentagónu John Kirby, podľa ktoréhopristáva denne osem až desať lietadiel s vojenským vybavením. Zásielky sú z lietadiel preložené na nákladné autá, ktoré následne putujú na Ukrajinu. Rusko posilňuje svoje vojenské jednotky okolo Donbasu, predovšetkým blízko ukrajinského mesta Izjum, zatiaľ však nespustilo ofenzívu s cieľom ovládnuť tento sporný región na východe Ukrajiny, uviedli to predstavitelia amerického ministerstva obrany.- Predseda vlády Eduard Heger podporí zo svojej rezervy aktivity zamerané na rozvoj komunitného života po pandémii, najmä spoločenské a športové aktivity. Jesenné voľby do orgánov samosprávnych krajov a orgánov samosprávy obcí by sa mohli konať už v sobotu 22. októbra. Vládny kabinet bude rokovať o tejto zmene dnes na predveľkonočnom zasadnutí. Zákonná úprava má v nich umožniť hlasovanie aj voličom s nariadenou karanténou alebo izoláciou pre ochorenie COVID-19.- Predseda ĽSNS Marian Kotleba si chce ďalej uplatňovať poslanecký mandát v Národnej rade SR. Odvoláva sa na Ústavu SR, kde sa v súvislosti so stratou mandátu hovorí aj o podmienečnom odložení výkonu trestu.- Belgicko by bolo ochotné poslať svojich vojakov na Slovensko v prípade návrhu NATO na ďalšie posilnenie východnej hranice Aliancie. Včera to uviedol predseda vlády Belgicka Alexander De Croo po stretnutí so slovenským premiérom Eduardom Hegerom v Bratislave.- Poslanec Národnej rady SR Ján Benčík (SaS) podal trestné oznámenie na lídra Smeru-SD Roberta Fica. Pre TASR ozrejmil, že ide o reakciu na konkrétny status Fica, v ktorom uverejnil video s presunom systému protivzdušnej obrany S-300 na Ukrajinu. Šéf Smeru-SD hovorí o nezmyselnom obviňovaní opozície.- Štátny ústav pre kontrolu liečiv varuje pred nekontrolovaným a nadmerným užívaním paracetamolu. Medzi deťmi sa šíri tzv. paracetamolová výzva. Neliečená otrava daným liečivom môže viesť až k úmrtiu pacienta.- Rusko nepozastaví svoju vojenskú operáciu na Ukrajine pre ďalšie kolo mierových rokovaní. Vyhlásil to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.- Tri členské krajiny Európskej únie - Nemecko, Holandsko a Švédsko - poskytnú Medzinárodnému trestnému súdu približne 2,5 milióna eur na prešetrenie údajných vojnových zločinov na Ukrajine. Severoatlantická aliancia si chce zaistiť rozsiahlu a trvalú vojenskú prítomnosť na hraniciach svojich členských krajín ležiacich na východnom krídle NATO, aby dokázala v budúcnosti zabrániť prípadnej agresii zo strany Ruska. V rozhovore pre britský denník The Telegraph to povedal generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.- Slovenskí hokejisti vstúpili do domáceho turnaja A-skupiny I. divízie MS do 18 rokov triumfom. Vo včerajšom zápase v Piešťanoch zdolali Japonsko 8:2.