Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Záchranári odstraňujú trosky z obchodu s pneumatikami zasiahnutého počas raketového útoku v Ľvove v pondelok 18. apríla 2022. Najmenej sedem ľudí prišlo v pondelok o život pri ruských raketových útokoch na mesto Ľvov na západe Ukrajiny. Dvanásť ďalších osôb vrátane dieťaťa utrpelo zranenia, vyplýva z aktualizovaných informácií, ktoré poskytli miestni predstavitelia. Foto: TASR / AP

Bratislava - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v utorok 19. apríla 2022 - 5.45 h.- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj včera oznámil, že Rusko začalo rozsiahlu ofenzívu na východe Ukrajiny.- Ukrajina dúfa, že sa jej už v priebehu niekoľkých týždňov podarí získať štatút kandidátskej krajiny Európskej únie. Povedal to včera ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na stretnutí so šéfom delegácie EÚ na Ukrajine Mattiom Maasikasom, ktorému zároveň odovzdal vyplnený dotazník potrebný na uchádzanie sa o členstvo v EÚ.- Americký prezident Joe Biden nemá v dohľadnej dobe v pláne návštevu Ukrajiny, hoci ho tam nedávno pozval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj včera uviedol, že očakáva zvýšeniepre Ukrajinu zo strany Európskej únie. Najmenej sedem ľudí prišlo včera o život pri ruských raketových útokoch na mesto Ľvov na západe Ukrajiny. Kremeľ obvinil včera Ukrajinu z toho, že neustále mení svoj postoj v súvislosti s bodmi mierových rokovaní, na ktorých sa obe strany už predtým dohodli.- Džihádistická organizácia Islamský štát prisľúbila "pomstu" za zabitie svojho bývalého vodcu abú Ibráhíma Hášimího Kurajšího a vyzvala svojich stúpencov, aby využili vojnu na Ukrajine na uskutočnenie útokov v Európe.- Envirorezort chce vykupovať pozemky v chránených územiach. V tomto roku má spracovať mapové podklady s vyznačenými katastrami a konkrétnymi územiami na výkup. Zároveň má predstaviť metodiku na stanovenie hodnoty pozemkov. Združenie sudcov Slovenska apeluje na poslancov Národnej rady SR, aby pri rozhodovaní o reforme súdnej mapy týkajúcej sa sídel obvodov okresných súdov zohľadnili výlučne odborné argumenty a nie iné záujmy.– Záujemcovia o bezplatnú právnu pomoc sa budú môcť v stredu 27. apríla obrátiť v rámci Dňa advokácie na Slovenskú advokátsku komoru. Advokáti budú poskytovať bezplatné právne poradenstvo v deviatich slovenských mestách.- Obvineného exšéfa operatívcov Národnej kriminálnej agentúry Jána K. prepustili úrady v Bosne a Hercegovine zo zadržania na slobodu, má však zakázané opustiť krajinu. Zadržaný bol na základe vydaného zatykača. Poľsko bude mať v dôsledku zákazu dovozu ruského čierneho uhlia výpadok 8 miliónov ton komodity, čo bude musieť kompenzovať. Poľsko tak bude musieť predĺžiť prevádzku niektorých uhoľných baní, dokiaľ krajina nebude schopná produkovať dostatok jadrovej energie a energie z obnoviteľných zdrojov.- Čína zvýšila produkciu uhlia a plynu v minulom mesiaci na historické maximum. Reagovala tak na vývoj cien po útoku Ruska na Ukrajinu, ktoré zaznamenali prudký rast.- Grécko zvažuje ďalšie opatrenia na zmiernenie dôsledkov rastúcich cien elektrickej energie na obyvateľstvo. Urobí tak vtedy, ak Európska únia nepríde v dohľadnom čase s adekvátnymi opatreniami. Ruská ekonomika nebude schopná žiť donekonečna zo svojich finančných rezerv a bude sa musieť transformovať, aby dokázala riešiť problémy vyplývajúce z medzinárodných sankcií. Uviedla to guvernérka ruskej centrálnej banky Elvira Nabiullinová, ktorá zároveň naznačila, že banka by mohla pristúpiť k ďalšiemu zníženiu kľúčovej úrokovej sadzby.- Ukrajina žiada skupinu G7 o finančnú pomoc vo výške 50 miliárd USD (45,96 miliardy eur) na pokrytie rozpočtového deficitu. Druhý globálny summit zameraný na koronavírusové ochorenie COVID-19 sa uskutoční 12. mája. Oznámil to včera Biely dom. Na summite sa bude diskutovať o pláne na ukončenie covidovej krízy, ako aj o príprave na ďalšie potenciálne hrozby pre zdravie svetovej populácie.- Hokejisti HK Nitra sa stali prvými finalistami Kaufland play off Tipos extraligy. V šiestom semifinále zdolali včera na domácom ľade obhajcov titulu zo Zvolena 2:1 a celú sériu vyhrali 4:2 na zápasy. V boji o titul sa stretnú s úspešnejším z dvojice Slovan - Košice. O postupujúcom rozhodne dnešný duel na bratislavskom ľade.