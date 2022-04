Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Vojak stojí pri poškodenej budove počas bojov v Mariupole na Ukrajine 13. apríla 2022. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke Marian Kotleba. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v stredu 20. apríla 2022 - 5.45 h.- Ruské invázne sily spustili v pondelok novú mohutnú ofenzívu na východnej Ukrajine . Podľa západných predstaviteľov chce šéf Kremľa Vladimir Putin dosiahnuť rýchle územné zisky v Donbase, aby sa nimi mohol pochváliť na slávnostnej vojenskej prehliadke, ktorá sa bude konať 9. mája v Moskve.Londýn - Rusko nasadilo v rámci svojej novej ofenzívy vo východoukrajinskom Donbase aj tisíce žoldnierov zo Sýrie, Líbye a iných krajín.- Ruský minister obrany Sergej Šojgu uviedol, že Moskva sa snažívýchodnú Ukrajinu, no Západ robí všetko pre to, aby ruskú vojenskú operáciu predĺžil.- Na Ukrajinu boli od jej spojencov doručené bojové lietadlá , ako aj súčiastky na opravu poškodených lietadiel. Oznámilo to americké ministerstvo obrany.- Británia sa snaží nájsť spôsoby, ako dodať Ukrajine protilodné strely, pričom zvažuje viacero možností, vrátane namontovania svojich rakiet Brimstone typu zem-vzduch na vojenské vozidlá. Holandsko poskytne Ukrajine ťažké zbrane, ako sú obrnené vozidlá. Berlín bude financovať priame dodávky zbraní pre Ukrajinu z nemeckého zbrojného priemyslu.- Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že na dnes ponúkne prímerie v obliehanom meste Mariupol, ktoré má umožniť zvyšným ukrajinským vojakom nachádzajúcim sa v tamojšom komplexe železiarní Azovstaľ vzdať sa a zložiť zbrane. Serhij Volyna, veliteľ 36. námornej brigády ukrajinských ozbrojených síl, ktoré naďalej bojujú proti ruským silám v obliehanom meste Mariupol, dnes skoro ráno v príspevku na Facebooku uviedol, že jeho jednotky- Dosiahnutie humanitárneho prímeria medzi ruskými a ukrajinskými silami na Ukrajine sa v blízkej budúcnosti neočakáva, no mohlo by byť možné o niekoľko týždňov. Uviedol to koordinátor humanitárnej pomoci OSN Martin Griffiths.- Spojené štáty a Európska únia dosiahli konsenzus na potrebe zavedenia ďalších sankcií proti Rusku v súvislosti s jeho vojenskou agresiou na Ukrajine. Čoraz viac svetových lídrov vidí potrebu zavedenia embarga na dovoz ropy a zemného plynu z Ruska.- Je najvyšší čas, aby vláda predstavila svoje riešenie v súvislosti s pokračujúcim rastom cien, zdôraznila prezidentka SR Zuzana Čaputová.- Koaličná rada včera opäť rokovala o balíku opatrení v súvislosti s infláciou. Podľa ministra financií Igora Matoviča má koaličná SaS poslednú šancutých politických strán, ktoré chcú ľuďom pomôcť. SaS podľa Mariána Viskupiča naďalej odmieta zvyšovanie daní ako riešenie situácie.– Opozičná strana Smer-SD navrhuje vyplatiť 1500 eur každej domácnosti ako pomoc na zvládnutie extrémneho zdražovania. Peniaze chce strana nájsť zdanením monopolov a opätovným zavedením bankového odvodu.- Šéf ĽSNS Marian Kotleba prišiel o mandát poslanca Národnej rady SR, a tým zaniká aj poslanecký klub ĽSNS. Informoval o tom na sociálnej sieti podpredseda NR SR Gábor Grendel.- Poľsko oznámilo Európskej komisii a farmaceutickej firme Pfizer, že odmieta prijímať ďalšie vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a platiť za ne.- Španielsko od dnes po takmer dvoch rokoch ruší povinné nosenie rúšok na verejných miestach v uzavretých priestoroch.- Najväčšie americké letecké spoločnosti v pondelok zrušili povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest počas letu.- Hokejisti Slovana Bratislava postúpili do finále Kaufland play off Tipos extraligy, nastúpia v ňom proti HK Nitra. Vo včerajšom zápase Bratislavčania zdolali HC Košice 3:2 po predĺžení a v sérii triumfovali 4:3.- Futbalisti ŠK Slovan Bratislava postúpili do finále Slovnaft Cupu. Po úvodnej bezgólovej remíze zdolali včera v domácej odvete semifinále AS Trenčín 2:1.