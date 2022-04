Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke sprava predseda vlády SR Eduard Heger a minister financií SR Igor Matovič (obaja OĽaNO) počas tlačovej konferencie koaličných strán, na ktorej predstavili pomoc ľuďom so zdražovaním v Bratislave v piatok 21. apríla 2022. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v piatok 22. apríla 2022 - 5.45 h.- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v súčasnej situácii vylúčil návštevu Moskvy na priame rokovania s ruskými predstaviteľmi. Moskva čaká na odpoveď Kyjeva k písomnému návrhu dohody na ukončenie vojny na Ukrajine a pýta sa, prečo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že o dokumente nevie. Zelenskyj v stredu vyhlásil, že Ukrajina takýto dokument nedostala.- Šéf ruského rezortu obrany Sergej Šojgu uviedol, že ruská armáda má pod kontrolou celý Mariupol a jedinou baštou odporu je metalurgický komplex Azovstaľ, ktorý je však. Vladimir Putin včera nariadil ruskej armáde, aby zastavila svoje plány útoku na Azovstaľ a nariadil blokádu tejto priemyselnej oblasti.- Obyvatelia ukrajinského Mariupola, ktorí prišli pri obliehaní mesta o život, sú pochovaní v masových hroboch v blízkej obci Manhuš. Podľa mariupolskej radnice by takto mohlo byť pochovaných až 9000 civilistov.- Lotyšský parlament včera jednohlasne prijal rezolúciu, ktorá Rusko obviňuje z genocídy proti občanom Ukrajiny.- Ukrajinský prezident Volodymyr vyhlásil, že Rusko odmietlo návrh na prímerie počas nadchádzajúcich pravoslávnych veľkonočných sviatkov.- Česko, Slovensko a ďalších sedem štátov strednej a východnej Európy požiada Európsku komisiu o finančný príspevok na zvládanie ukrajinskej utečeneckej krízy.- Medzinárodná agentúra pre energetiku a Európska komisia včera navrhli niekoľko odporúčaní pre občanov EÚ zameraných na úsporu energetických zdrojov, ktoré majú znížiť závislosť od ruských palív a pomôcť tak Ukrajine. Medzi takýmito opatreniami figuruje napríklad práca z domu, cestovanie verejnou dopravou, stlmenie kúrenia či obmedzenie využívania klimatizácie.- Prezidentka Zuzana Čaputová udelila v priestoroch slovenskej ambasády v Ríme štátne vyznamenanie Rad bieleho dvojkríža bývalému talianskemu premiérovi a predsedovi Európskej komisie Romanovi Prodimu.- Vláda chce na pomoc ľuďom so zdražovaním minúť tento rok 260 miliónov eur, budúci rok to má byť vyše miliardy eur. Zvýšené výdavky štátu by malo z podstatnej časti zaplatiť zvýšenie daní pre 100 mimoriadne bohatých firiem. Zvyšovanie by sa nemalo dotknúť dane z pridanej hodnoty, ani dane z príjmu zamestnancov či živnostníkov.- Slovenský diplomatický tím, kriminalisti a znalci včera večer dorazili do Kyjeva . Majú tam vyhodnocovať bezpečnostnú situáciu a pomáhať pri vyšetrovaní vojnových zločinov. Hneď, ako to bude bezpečné, Slovensko plánuje obnoviť aj činnosť svojho veľvyslanectva v Kyjeve.- Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal včera na Špecializovaný trestný súd v Pezinku návrh na vzatie exministra vnútra Roberta Kaliňáka do väzby. Zároveň podal generálnemu prokurátorovi SR Marošovi Žilinkovi podnet na podanie žiadosti o vydanie súhlasu na vzatie expremiéra a poslanca Národnej rady SR Roberta Fica do väzby.- Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali začiatkom apríla, vyhrala by strana Hlas-SD so ziskom 18,9 percent hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer-SD s podporou 14,5 percenta. Tretia by bola strana SaS so ziskom 14 percent hlasov. Hnutie OĽANO by skončilo štvrté so ziskom 8,9 percent hlasov, Progresívne Slovensko by podporilo 8,7 percenta opýtaných. Sme rodina by získala 6,6 percent hlasov a hnutie KDH 6,5 percenta. Nasleduje Republika so ziskom 6,2 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre TV Joj.- Zväz ambulantných poskytovateľov sa dohodol na pokračovaní zmluvného vzťahu so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou.- Americký prezident Joe Biden oznámil nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 800 miliónov dolárov.- Rusi si v marci vybrali z bánk peniaze v zahraničných menách v celkovej hodnote takmer 10 miliárd USD. Reagovali tak na sankcie západných štátov voči Ruskej federácii za vojnu na Ukrajine.- Slovenskí hokejisti zvíťazili v úvodnom zápase prípravy na MS 2022 nad Českom 3:1.