Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na archívnej videosnímke zo 4. mája 2022 dym stúpa z oceliarní Azovstaľ v obliehanom prístavnom meste Mariupol na juhovýchode Ukrajiny počas 70. dňa ruskej invázie na Ukrajinu. Foto: TASR/AP

Útok na Odesu, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 6. mája (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v piatok 6. mája 2022 - 5.45 h.- Manželka amerického prezidenta Jill Bidenová sa v rámci svojej návštevy Slovenska stretne aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou , uviedla vo vyhlásení zverejnenom v noci na dnes kancelária prvej dámy USA. TASR informáciu prevzala od stanice CNN. Do Bratislavy plánuje pricestovať zajtra večer po návšteve Rumunska. Premiéra Eduarda Hegera mrzí stredajšie (4. 5.) hlasovanie v parlamente, ktorým poslanci neodsúhlasili žiadosť o vydanie lídra Smeru-SD Roberta Fica do väzby. Koalícia podľa neho musí pracovať ďalej.- Predseda vlády Eduard Heger nevidí dôvod na výmenu ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, pokiaľ bude on a jeho rezort prinášať výsledky. Rusko je pripravené zabezpečiť civilistom ukrývajúcim sa v oceliarňach Azovstaľ v Mariupole bezpečný odchod, pričom Kyjev by mal ukrajinským vojakom v továrni nariadiť, aby zložili zbrane. Včera to uviedol ruský prezident Vladimir Putin v telefonáte s izraelským premiérom Naftalim Bennettom. Putin sa podľa Benneta v telefonáte ospravedlnil za vyjadrenie ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova o tom, že Adolf Hitler mal židovských predkov.- Americký prezident Joe Biden sa včera telefonicky zhováral s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom o ďalšom postupe v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu. Nemecko pomôže Českej republike nahradiť vojenskú techniku, ktorú poskytne Ukrajine. Na spoločnej tlačovej konferencii s českým premiérom Petrom Fialom to včera v Berlíne povedal nemecký kancelár Olaf Scholz.- Britský premiér Boris Johnson včera opäť telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Hovorili o vývoji konfliktu s Ruskom a potrebách ukrajinskej armády. Tá okrem iného žiada zbrane s väčším dosahom, ktoré by zabránili ruskému bombardovaniu civilistov na Ukrajine. Informoval o tom úrad premiéra na Downing Street. Návrh nových sankcií EÚ voči Rusku by spôsobil ďalšie prehĺbenie zaťaženia ekonomicky najslabších vrstiev obyvateľstva bez toho, že by Únia vynaložila úsilie v záujme zmiernenia ich dôsledkov. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán to napísal v liste adresovanom predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej. Ruská armáda môže plánovať vyloďovaciu operáciu na ukrajinskom pobreží Čierneho mora neďaleko mesta Odesa, uviedlo včera vojenské velenie Odeskej oblasti. TASR prevzala informáciu od agentúry DPA.- Britská vláda oznámila, že zmrazila aktíva oceliarskeho a ťažobného gigantu Evraz. Táto spoločnosť má totiž podľa britskej vlády strategický význam pre vojenské ťaženie ruskej armády na Ukrajine a jej hlavným akcionárom je ruský oligarcha Roman Abramovič. TASR prevzala informáciu od agentúry AFP. Európsky súd pre ľudské práva zamietol 20 sťažností podaných proti Slovenskej republike, pričom viaceré z nich sa týkali nariadení vlády a Úradu verejného zdravotníctva o protipandemických opatreniach. Približne 14,9 milióna ľudí zomrelo vo svete v priamej alebo nepriamej súvislosti s pandémiou koronavírusu v rokoch 2020 a 2021. Včera o tom informovala Svetová zdravotnícka organizácia.- Najmenej traja ľudia prišli o život a štyria utrpeli zranenia pri včerajšom večernom útoku v stredoizraelskom meste Elad, informovala izraelská polícia a záchranári.- Funkcie tlačovej tajomníčky Bieleho domu sa po prvý raz v dejinách Spojených štátov ujme žena čiernej pleti - Karine Jean-Pierreová. Včera to oznámil americký prezident Joe Biden s tým, že nová hovorkyňa sa ujme svojej funkcie v priebehu budúceho týždňa.- Slovenskí hokejisti prehrali vo včerajšom otváracom zápase turnaja Kaufland Cup 2022 s Nórskom 4:5 po samostatných nájazdoch. Pre zverencov Craiga Ramsayho to bola druhá prehra v príprave pred MS vo Fínsku.- Juraj Slafkovský vstúpi do tohtoročného draftu NHL ako jednotka preddraftového rebríčka Centrálneho skautského úradu (Central Scouting) medzi hokejistami z európskych súťaží.