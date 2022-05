Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Na snímke zľava francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Olaf Scholz stoja po spoločnom stretnutí pred Brandenburskou bránou v Berlíne v pondelok 9. mája 2022. Na počesť Dňa Európy je Brandenburská brána osvetlená vo farbách ukrajinskej vlajky. Foto: TASR/AP

Bratislava 10. mája (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v utorok 10. mája 2022 - 5.45 h.- Maďarsko ohlásilo, že bude vetovať sankcie Európskej únie na ruskú ropu. Na presadenie balíka sankcií je v rámci EÚ potrebný súhlas všetkých členských štátov.- Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová odcestovala včera do Budapešti za maďarským premiérom Viktorom Orbánom, s ktorým diskutovala o otázkach týkajúcich sa bezpečnosti dodávok energie do Európy. Rokovanie označila za užitočné.- Bulharsko nepodporí nový balík sankcií Európskej únie proti Rusku, ak krajina nedostane výnimku z navrhovaného embarga na dovoz ruskej ropy.– Návrh, aby ďalší balík sankcií EÚ voči Rusku zahŕňal aj zákaz dovozu ruskej ropy, je neakceptovateľný . Bola by to. Slovenská vláda by mala hájiť vlastné energetické záujmy štátu tak, ako to robí maďarská. Povedal to líder opozičného Smeru-SD Robert Fico.- Európska únia je po víkendových sporoch pripravená zmierniť svoj balík sankcií na vývoz ruskej ropy. Európsky blok upustí od toho, aby zakázal lodiam z EÚ prepravovať ruskú ropu do tretích krajín.- Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a francúzsky prezident Emmanuel Macron sa vyslovili v prospech revízie základných zmlúv o fungovaní EÚ. Leyenová zároveň chce, aby EÚ rozhodovala o citlivých otázkach kvalifikovanou väčšinou.- Desať členských štátov EÚ vrátane Českej republiky spísalo vyhodnotenie záverov Konferencie o budúcnosti Európy , v rámci ktorého vystríhajú pred unáhlenými zmenami znenia základných zmlúv o fungovaní eurobloku.- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj včera potvrdil, že Ukrajina odovzdala druhú časť dotazníka pre vstup do Európskej únie. Európska komisia plánuje odpovedať na žiadosť Ukrajiny týkajúcu sa prípadného členstva v EÚ v júni.- Francúzsky prezident Emmanuel Macron v prejave na pôde Európskeho parlamentu včera vyhlásil, že bude trvať, kým sa nejaký kandidát ako napríklad Ukrajina stane členom Európskej únie, a naznačil vytvorenie širšieho politického spoločenstva demokratických štátov okolo Únie.- Francúzsky prezident Emmanuel Macron včera počas stretnutia s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom v Berlíne povedal, že ešte nezaznamenal pokrok v úsilí ukončiť vojnu na Ukrajine. Obaja lídri však privítali fakt, že ruský prezident Vladimir Putin počas svojho príhovoru pri príležitosti osláv víťazstva Sovietskeho zväzu v druhej svetovej vojne neoznámil žiadne nové kroky, ktoré by viedli k rozšíreniu vojny na Ukrajine.- Americký prezident Joe Biden podpísal tzv. Zákon o pôžičke a prenájme (Lend-Lease Act) z čias druhej svetovej vojny, ktorý umožní urýchliť dodávky zbraní na Ukrajinu. Biden zároveň požiadal Kongres, aby schválil veľký balík pomoci pre Ukrajinu v hodnote 33 miliárd dolárov, ktorý by zahŕňal vojenskú pomoc vo výške 20 miliárd dolárov.- Európska únia by mala zabaviť ruské devízové rezervy na zaplatenie rekonštrukcie Ukrajiny. Povedal to vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell.- Úlohou súčasnej generácie je vrátiť Európu späť do rovnováhy . Ak ju neobnoví, prísľub spoločnej Európy zostane len ambíciou. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová pri príležitostí včerajšieho Dňa Európy. Zároveň vyjadrila presvedčenie, že táto generácia svoju rolu zvládne.- Slovensko sa pri vojne na Ukrajine postavilo na správnu stranu dejín . Ukrajinu bude podporovať až do úplného víťazstva. Na bratislavskom zhromaždení na podporu Ukrajiny a za očistu štátu od mafie s názvom "Dokončime to" to povedal premiér Eduard Heger.- Systém verejného zdravotného poistenia na Slovensku, do ktorého išlo vlani okolo šesť miliárd eur zo zdravotných odvodov, je podľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou hrdzavé a deravé potrubie. Jeho stav považuje za alarmujúci.- Miroslav Šatan zostáva naďalej na poste prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja.