Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Bratislava 30. mája - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v pondelok 30. mája 2022 - 5.45 h.- Predseda Národnej rady SR Boris Kollár zatiaľ oficiálne nevyhlásil termín jesenných spojených volieb. Už skôr avizoval, že komunálne voľby a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa majú konať 29. októbra. Voľby musí predseda parlamentu vyhlásiť najneskôr 110 dní predo dňom ich konania. Vyhlásiť by ich teda mohol do 11. júla.- Slovensko má záujem o lekárov a zdravotné sestry z Ukrajiny. Potvrdil to na sociálnej sieti premiér Eduard Heger. Pripomenul, že Slovensko má nedostatok lekárov a sestier.– Koalícia nemá informácie o tom, že by prezidentka SR Zuzana Čaputová nemala podpísať rodinný balíček z dielne ministra financií Igora Matoviča, ktorý minulý týždeň prešiel parlamentom.– Peniaze na dofinancovanie opatrení na pomoc rodinám v tomto roku sú zabezpečené z lepšieho výberu daní. V budúcom roku sa budú musieť hľadať dodatočné príjmy . V diskusnej relácii RTVS to uviedla ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová.- Pri živelných pohromách alebo katastrofách by mohli obyvatelia zasiahnutej lokality dostávať varovnú SMS . Systém Reverse 112 však nebude fungovať samostatne, ale doplní sirény a informovanie cez médiá. Spustiť by ho mali v júni, predpokladá Ministerstvo vnútra SR.- V roku 2022 by malo v regionálnom školstve chýbať oproti roku 2021 približne 1300 učiteľov. V ďalšom roku 3500 učiteľov a do roku 2025 narastie tento počet na takmer 8600 učiteľov. Vyplýva to z prepočtu Inštitútu vzdelávacej politiky.– V blízkosti obcí Horná Kráľová a Hájske na hranici Nitrianskeho a Trnavského kraja by mohol v priebehu štyroch rokov vzniknúť nový veterný park . Postaviť ho chce spoločnosť Green Energy Holding.- Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck vyjadril obavy , že jednota Európskej únie. Diplomati členských krajín Európskej únie sa včera opäť nezhodli na novom návrhu embarga na ruskú ropu. O dohodu sa pokúsia ešte pred dnešným summitom lídrov EÚ. Európska komisia najnovšie navrhla zakázať len dovoz ruskej ropy na tankeroch, ktorými do Európy prúdi okolo troch štvrtín dovozu z Ruska. Na ropovod Družba sa embargo zatiaľ vzťahovať nemá. Balík obsahuje aj vylúčenie najväčšej ruskej banky, Sberbank, z medzibankového platobného systému SWIFT či vykázanie ruských televíznych staníc z EÚ. Celý šiesty balík sankcií blokuje Maďarsko.- Maďarský rezort diplomacie označil za neprijateľné vyhlásenie ukrajinskej strany, podľa ktorej sa. Poradkyňa ukrajinského ministra energetiky Olena Zerkaľová povedala, že- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil včera frontové pozície v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny. Od začiatku ruskej ofenzívy ide o jeho prvú verejnú cestu mimo Kyjevskej oblasti.- Rusko zintenzívnilo svoj útok na východoukrajinské mesto Severodoneck, ktoré je jednou z posledných častí Luhanskej oblasti ovládaných ešte ukrajinskou armádou.- Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov včera poprel špekulácie , že prezident Vladimir Putin je chorý, a dodal, že šéf Kremľa nemá žiadne príznaky poukazujúce na chorobu. Vyhlásil tiež, že Rusko chce" Donbas.- Grécka vláda plánuje vybudovať na hraniciach s Tureckom na severovýchode Grécka 80-kilometrový plot a tak zabezpečiť svoju pozemnú hranicu pred migrantmi.- Turecko je pripravené odštartovať v Sýrii novú vojenskú ofenzívu aj bez "povolenia" od Spojených štátov, uviedol turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Hokejisti Fínska sa stali majstrami sveta . Vo finále na domácich MS zdolali Kanadu 4:3 po predĺžení. Bronzové medaily získali českí hokejisti, keď zvíťazili nad USA 8:4.