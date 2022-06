Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová reční na bezpečnostnej konferencii Globsec Bratislava Forum v Bratislave 2. júna 2022. Foto: TASR - Michal Svítok

Na snímke generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg informuje médiá po stretnutí s americkým prezidentom Joeom Bidenom pred Bielym domom vo Washingtone 2. júna 2022. Foto: TASR/AP

Bratislava 3. júna - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v piatok 3. júna 2022 - 5.45 h. Ruský režim vedie vojnu proti demokratickým hodnotám a pravidlám, ktoré na našom kontinente dekády zabezpečovali mier. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová v otváracom prejave bezpečnostnej konferencie Globsec. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prostredníctvom videospojenia pripomenul dôležitosť jednotného postupu krajín Európy proti Rusku. Takisto apeloval na zvýšenie dodávok zbraní pre Ukrajinu a Európsku úniu vyzval na vypracovanie siedmeho balíka sankcií proti Rusku.- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chce rokovať o mieri a zachovať územnú celistvosť Ukrajiny, no šéf Kremľa Vladimir Putin mu takúto možnosť nedáva. Uviedol to slovenský premiér Eduard Heger na bezpečnostnej konferencii Globsec 2022.- Predseda vlády SR Eduard Heger a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa zhodujú na tom, že Ukrajina by mala dostať možnosť vstúpiť do Európskej únie, ak naplní všetky podmienky integrácie.– Embargo na dovoz ruskej ropy a zákaz dovozu z nej vyrobených ropných produktov znemožní po osemmesačnom prechodnom období zásobovať Česko, Rakúsko a Poľsko. To následne obmedzí nastavené spracovateľské kapacity rafinérie Slovnaft v Bratislave pod technologické minimum. V dôsledku toho nebude garantovaná bezpečnosť dodávok na Slovensku, varovala včera rafinéria.- Embargo Európskej únie na dodávky ropy z Ruska môže vyústiť do nedostatku ropy a ropných produktov na európskom trhu. Povedal včera podpredseda ruskej vlády Alexander Novak.- Štátna akciová spoločnosť Konštrukta Defence, patriaca pod rezort obrany, uzatvorila predvčerom kontrakt na komerčný predaj samohybných húfnic Zuzana 2 pre Ukrajinu. Dodaných jej bude osem kusov.- Európsky súd pre ľudské práva oznámil uzatvorenie zmieru medzi SR a skupinou ôsmich Rómov, ktorí boli obeťami policajnej razie v Moldave nad Bodvou v roku 2013.– Samosprávne kraje chcú rokovať s premiérom aj ministrom financií o tom, akým spôsobom budú vyšším územným celkom vykompenzované výpadky v rozpočtoch v dôsledku prijatia protiinflačnej pomoci. Smer-SD ide do petičnej akcie. Referendum má mať jedinú otázku a ak bude úspešné, má znamenať ukončenie funkčného obdobia súčasnej vlády. Na spoluprácu plánuje strana osloviť aj ďalšie opozičné subjekty.- Poľsko dostane finančné prostriedky z postpandemického ekonomického balíka obnovy vo výške vyše 35 miliárd eur, ktorý mu v stredu schválila Európska komisia, len v prípade, že uskutoční reformy v oblasti právneho štátu. Uviedla to šéfka EK Ursula von der Leyenová. Západné krajiny sa musia pripraviť na dlhúna Ukrajine. Uviedol to vo Washingtone generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg. Zopakoval, že NATO nechce vstúpiť do priamej konfrontácie s Ruskom, no Aliancia má podľa neho záväzok podporovať Ukrajinu.- Rusko napriek tvrdým sankciám Západu za svoju inváziu na Ukrajinu nechce zavrieť "ktoré pred 300 rokmi otvoril ruský cár Peter Veľký. Uviedol to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.- Proruskí predstavitelia v Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny, ktorú čiastočne ovláda Moskva, vydali dekrét o "znárodnení" tamojšieho štátneho majetku. Znárodnenie by sa mohlo týkať aj Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorú ruské jednotky obsadili v marci.- EÚ sa rozhodla ustúpiť tlaku Maďarska a do šiesteho sankčného balíka voči Rusku nezaradila najvyššieho predstaviteľa ruskej pravoslávnej cirkvi patriarchu Kirilla, ktorý je blízkym spojencom šéfa Kremľa Vladimira Putina.- Moskva oznámila, že sa jej za posledný mesiac podarilo zastaviť príchod zahraničných "žoldnierov" na Ukrajinu a že ich zabila. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že ruskí vojaci ovládajú približne jednu pätinu jeho krajiny. Milan Škriniar sa stal novým kapitánom slovenskej futbalovej reprezentácie.- Slovenský tenista Peter Naď postúpil spoločne s Poliakom Martynom Pawelskim do semifinále štvorhry juniorov na grandslamovom turnaji Roland Garros.