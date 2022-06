Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke poslanec Národnej rady (NR) SR Robert Fico (Smer-SD). Foto: TASR - Jakub Kotian

Na snímke francúzsky prezident Emmanuel Macron vychádza z priestoru na úpravu hlasovacích lístkov vo volebnej miestnosti počas hlasovania v prvom kole parlamentných volieb vo Francúzsku 12. júna 2022 vo francúzskom Le Touquet. Foto: TASR/AP

Bratislava 13. júna (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v pondelok 13. júna 2022 – 5.45 h.– Mimoriadna schôdza Národnej rady SR o návrhu na odvolanie ministra hospodárstva Richarda Sulíka sa má uskutočniť tento štvrtok po Hodine otázok. Poslanci strany Za ľudí podržia Richarda Sulíka vo funkcii ministra hospodárstva. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to avizovala podpredsedníčka strany Viera Leščáková. Postoj OĽANO k opozičnému návrhu na odvolanie ministra bude známy po rokovaní poslaneckého klubu, povedala poslankyňa z klubu OĽANO Anna Záborská.- Opozičný Smer-SD spustil minulý týždeň v piatok petičnú akciu k referendu . Všeľudové hlasovanie by chcel spojiť s jesennými voľbami 29. októbra. Referendum má mať dve otázky. Prvá otázka má znieť:Druhá otázka sa týka zmeny ústavy.. Politickú podporu referendu deklarovali mimoparlamentné strany Hlas-SD, SNS a Republika.- Slovensko minulý týždeň v piatok v New Yorku zvolili za člena Hospodárskej a sociálnej rady OSN . SR bude v tomto medzinárodnom orgáne pôsobiť od 1. januára 2023 na obdobie troch rokov.– Finančníka Martina K. prepustia 19. júna z väzby. V piatok o tom rozhodol senát Najvyššieho súdu SR. Ceny plynu budú veľký problém , ktorý budeme riešiť. Vicepremiér a šéf rezortu financií Igor Matovič to uviedol v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Vyhlásil, že v prípade plynu nebude možné zastropovať ceny pre domácnosti tak, ako pri elektrickej energii.- Svoje vízie o riadení a rozvoji RTVS predstavia kandidáti na post generálneho riaditeľa verejnoprávneho média na dnešnom verejnom vypočutí. Híring sa uskutoční od 10.00 h v Zimnej jazdiarni areálu Bratislavského hradu, bude ho možné sledovať online na webe Národnej rady SR. Najdôveryhodnejším spomedzi politických lídrov je šéf mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Dôveruje mu 44 percent a nedôveruje 53 percent respondentov. Za ním nasleduje prezidentka Zuzana Čaputová so 42-percentnou dôverou. Tretí je líder SaS a minister hospodárstva Richard Sulík s dôverou na úrovni 30 percent. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza.- Ukrajine sa podarilo zriadiť dva koridory na vývoz obilia zo svojho územia vedúce cez Poľsko a Rumunsko, čo by malo pomôcť odvrátiť globálnu potravinovú krízu.– Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že bude viesť nové rozhovory s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Týkať by sa mali koridoru na vývoz obilnín z Ukrajiny.- Ruská armáda sa podľa odhadov ukrajinskej vojenskej rozviedky pripravuje na dlhšiu vojnu na Ukrajine . Plány ruských ozbrojených síl sa predĺžili o ďalších 120 dní – do októbra tohto roka, uviedli vojenskí experti amerického Inštitútu pre výskum vojny.- Čína bude, aby zabránila Taiwanu vo vyhlásení nezávislosti. Uviedol to čínsky minister obrany Wej Feng-che. Stalo sa tak v čase, keď pre tento ostrovný štát stúpa napätie medzi Spojenými štátmi a Čínou.- Spor okolo žiadostí Fínska a Švédska o vstup do NATO sa možno nepodarí vyriešiť do nadchádzajúceho summitu Severoatlantickej aliancie, ktorý sa uskutoční koncom júna v Madride. Počas návštevy Fínska to vyhlásil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.- Centristická koalícia francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona má po včerajšom prvom kole parlamentných volieb šancu udržať si väčšinu v Národnom zhromaždení.– Dnešné stretnutie futbalovej Ligy národov medzi Kazachstanom a Slovenskom v Nur-Sultane môže byť rozhodujúce pre osud 3. skupiny C-divízie. Po troch zápasoch sú jasnými favoritmi práve tieto dve mužstvá.