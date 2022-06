Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke minister financií SR Igor Matovič (OĽaNO). Foto: TASR – Martin Baumann

Na archívnej snímke interiér stredovekého kostolíka v Kyjaticiach v okrese Rimavská Sobota. Foto: TASR/Branislav Caban

Andrej Babiš, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 14. júna (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v utorok 14. júna 2022 – 5.45 h.- Prezidentka SR Zuzana Čaputová diskutovala prostredníctvom videohovoru s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským a s prezidentom Poľska Andrzejom Dudom o podpore udelenia kandidátskeho štatútu Ukrajine na jej vstup do Európskej Únie.- Slovensko by mohlo poskytnúť Ukrajine ďalšiu vojenskú techniku . Nemecko jej chce dodať moderný systém protivzdušnej obrany a zároveň chce posilniť svoju vojenskú rotu na Slovensku. Po bilaterálnom rokovaní v Berlíne o tom informovali slovenský premiér Eduard Heger a nemecký kancelár Olaf Scholz.– Minister financií Igor Matovič verí, že sa Národnej rade podarí prelomiť veto prezidentky Zuzany Čaputovej a parlament rodinný balíček opätovne schváli.- Minister financií Igor Matovič verí, že učitelia pri proteste vyvinú tlak na ministra školstva Branislava Gröhlinga a ten prestane blokovať zvýšenie niektorých daní, z ktorých zisk by sa mohol využiť na lepšie platy v školstve. Gröhling namieta navrhované opatrenia v Matovičovom protiinflačnom balíku. Trvá na tom, že najprv treba riešiť platy učiteľov, až potom napríklad krúžkovné.- Ministerstvo zdravotníctva SR chce krátkodobo zvýšiť mzdy sestier na rýchlu stabilizáciu personálu.- S účinnosťou od 1. júla sa zvýši suma životného minima na 234,42 eura.- Navrhované referendové otázky nemôžu byť protiústavné , tvrdí predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico v súvislosti s prebiehajúcou petičnou akciou k referendu. Pripustil, že úspešné referendum nemusí viesť k predčasným voľbám, pri odsúhlasení prvej otázky ľuďmi však musí spôsobiť demisiu vlády.- Slovenská rektorská konferencia žiada premiéra Eduarda Hegera pre nedôstojnú ekonomickú situáciu vysokých škôl o bezodkladné stretnutie.– Slovensko včera získalo značku Európske dedičstvo za stredovekú sakrálnu architektúru znázornenú v 12 gotických kostoloch v regióne Gemer a Malohont.- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval nemeckého kancelára Olafa Scholza, aby Kyjevu prejavil viac podpory v boji proti ruskej invázii, a vyčítal mu, že sa priveľmi obáva možných reakcií Moskvy.- Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu zahynulo už viac ako 12.000 civilistov . Oznámil to šéf ukrajinskej polície Ihor Klymenko.- Poľský prezident Andrzej Duda podpísal zákon, ktorý ruší sporný disciplinárny senát Najvyššieho súdu, vnímaný kritikmi ako nástroj vládnucej strany na trestanie neposlušných sudcov. Bola to jedna z podmienok Bruselu pre uvoľnenie zablokovaných peňazí z európskeho plánu obnovy vo výške 35,4 miliardy eur.- Rusko zarobilo 93 miliárd eur na vývoze fosílnych palív počas prvých 100 dní vojny na Ukrajine. Väčšinu z nich pritom exportovalo do Európskej únie.- Britská vláda predložila parlamentu návrh na zmenu pobrexitovej obchodnej dohody s EÚ v otázke postavenia Severného Írska. Hrozí tak obchodná vojna medzi Britániou a EÚ.- Európska komisia minulý piatok v tichosti zverejnila dokument, v ktorom vystavila Česku "pokutu" presahujúcu 85 miliónov korún za chyby v poľnohospodárskych dotáciách. Pokuta obsahuje aj sankciu za konflikt záujmov bývalého premiéra Andreja Babiša.- Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku včera uviedol do prevádzky svoj najnovší superpočítač s označením LUMI . Je umiestnený vo Fínsku a je to najrýchlejší a energeticky najefektívnejší superpočítač v Európe a zároveň tretí najrýchlejší na svete.- Poľsko žiada svojich spojencov, aby mu pomohli s nahradením vojenskej techniky, ktorú poskytlo Ukrajine ako pomoc v boji proti ruskej invázii. Poľsko je hlavným dodávateľom ťažkých zbraní Ukrajine.- Slovenský tenista Filip Polášek s Austrálčanom Johnom Peersom postúpili do 2. kola štvorhry na turnaji ATP na tráve v londýnskom Queen´s Clube.- Slovenskí futbaloví reprezentanti prehrali vo štvrtom zápase 3. skupiny C-divízie Ligy národov na pôde Kazachstanu 1:2. V tabuľke im patrí druhé miesto a na lídra skupiny Kazachstan strácajú už štyri body.