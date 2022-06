Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na archívnej snímke predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 15. júna (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v stredu 15. júna 2022 – 5.45 h. Vláda na svojom dnešnom rokovaní má odobriť trojpercentné zvýšenie platov v štátnej službe od 1. júla. Takisto bude rokovať o štátnych stimuloch pre viaceré investície zahraničných firiem na Slovensku.- Ochotu podať výpoveď doteraz deklarovalo okolo 3000 lekárov z nemocníc . Po včerajšom stretnutí s premiérom Eduardom Hegerom o tom informoval šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský s tým, že lekári nedostali jasnú odpoveď na ich požiadavky. Premiér Eduard Heger vníma požiadavky zdravotníkov, ich vyriešenie však podľa neho vyžaduje identifikáciu a schválenie dodatočných opatrení, na ktorých zatiaľ nie je dohoda.– Vláda sociálne ponižuje ľudí na Slovensku, ktorí sú vystavení zdražovaniu energií, pohonných látok, ale aj potravín. Vyhlásil to predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico. Dodal, že sa očakávazdražovanie školského stravovania.- Inflácia v máji medziročne rástla už šestnásty mesiac za sebou. Kým jej hodnota v januári bola na úrovni 8,4 %, v máji sa dostala na nové 22-ročné maximum, a to 12,6 %. Informoval o tom Štatistický úrad.– Obžalovaný Tomáš Sz. pred senátom Špecializovaného trestného súdu potvrdil, že si u neho mal Zoltán A. objednať vraždy troch súčasných prokurátorov . Vykonať ich mal spolu s bratrancom Miroslavom M.- Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku dnes v Bratislave organizuje protestné zhromaždenie, ktoré sa začne o 13.30 h na Námestí SNP. Školskí odborári sú presvedčení, že všetci zamestnanci škôl si zaslúžia dôstojné ohodnotenie.– Iniciatíva Pomôžme Slovalcu – zachráňme výrobu hliníka v SR žiada vládu SR o záchranu hlinikárne v Žiari nad Hronom . Včera spustila i zber podpisov pod petíciu, v ktorej volá po úprave kompenzácií vyplácaných energeticky náročným podnikom z Environmentálneho fondu.- Na oddelenie infektológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove prijali pacientku s podozrením na opičie kiahne s pozitívnou cestovateľskou anamnézou.- Počet obrobených polí na Ukrajine klesol od začiatku ruskej vojenskej invázie o štvrtinu, povedal námestník ukrajinského ministra poľnohospodárstva Taras Vysockyj.- Americký prezident Joe Biden predstavil plán západných spojencov na vybudovanie dočasných skladov v blízkosti hraníc s Ukrajinou na zabezpečenie vývozu obilia, ktorý Rusko znemožňuje blokádou ukrajinských čiernomorských prístavov.- Viac než 14 percent svetovej populácie sa nakazilo lymskou boreliózou , najbežnejším ochorením prenášaným kliešťami. Stredná Európa má najvyššiu mieru infekcie (20 percent prípadov), zatiaľ čo najviac ohrození sú muži vo veku nad 50 rokov žijúci na vidieku.- Európska únia podpíše zmluvu s nezverejneným výrobcom vakcín o dodávke približne 110.000 dávok očkovacej látky proti opičím kiahňam, ktoré sa začnú distribuovať koncom júna.- Vyjednávači Európskeho parlamentu a francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ dosiahli predbežnú politickú dohodu o predĺžení platnosti tzv. covidpasov o jeden rok. Predĺženie umožní ich držiteľom aj naďalej používať tento dokument na cestovanie po celej EÚ po uplynutí platnosti nariadenia, ktorým je 30. jún 2022.- Srí Lanka schválila štvordňový pracovný týždeň pre zamestnancov verejného sektora, ktorý im má pomôcť vyrovnať sa s nedostatkom pohonných hmôt a podporiť ich v pestovaní potravín.- Ceny zemného plynu v Európe včera výrazne vzrástli. Dôvodom bolo zníženie ruských dodávok a meškanie dodávok skvapalneného plynu z USA.- Škótska premiérka Nicola Sturgeonová včera oznámila iniciatívu za nové referendum o nezávislosti Škótska od Británie.- Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg povedal, že Ukrajina by mala dostať ďalšie ťažké zbrane , aby dokázala odolať ruskej agresii na východe krajiny.- Slovenský cyklista Peter Sagan sa stal víťazom 3. etapy pretekov Okolo Švajčiarska. Jazdec tímu TotalEnergies si v prebiehajúcej sezóne pripísal premiérový triumf.