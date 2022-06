Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár 22. júna 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke zľava americký prezident Joe Biden a nemecký kancelár Olaf Scholz počas bilaterálneho stretnutia na summite G7 s lídrami kľúčových spojencov USA na zámku Elmau v Bavorských Alpách v nedeľu 26. júna 2022. Foto: TASR / AP

Na snímke hráči Colorado Avalanche pózujú so Stanley Cupom po porážke Tampy Bay Lightning 2:1 v 6. zápase finále hokejového Stanley Cupu NHL v nedeľu 26. júna 2022 v Tampe na Floride. Foto: TASR/AP

Bratislava 27. júna (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v pondelok 27. júna 2022 – 5.45 h.– Prezidentka SR Zuzana Čaputová pripravuje podanie na Ústavný súd SR v súvislosti s tzv. protiinflačným balíčkom. Zároveň v diskusnej relácii TA3 uviedla, že nie je proti referendu . Na Ústavný súd by sa obrátila len s jednou otázkou. Otázka o bezodkladnej demisii vlády podľa nej vykazuje znaky neústavnosti.- Predseda parlamentu a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár podá do 25. augusta návrh ústavného zákona, ktorý by umožnil skrátenie volebného obdobia. Uviedol to v TV Markíza. Ďalej avizoval, že dôchodcovia môžu rátať s podporným finančným príspevkom aj pred Vianocami. Strana SaS o odchode z koalície neuvažuje. Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová to včera uviedla v diskusnej relácii RTVS.– Štát navrhuje vyplatiť v aktuálnom roku zamestnancom v štátnej a verejnej správe jednorazovú pomoc vo výške 500 eur na osobu. Vláda chce takýmto spôsobom do konca roku vyplatiť v rámci pomoci 200 miliónov eur.- Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský nadsluhuje na svojom mieste . V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol expremiér a šéf rezortu financií Igor Matovič.- Strana SaS žiada zvolať mimoriadne rokovanie Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť. Dôvodom je incident, pri ktorom kandidátovi na primátora Michaloviec a poslancovi Košického samosprávneho kraja Milanovi Kaplanovi podpálili auto.- Na Slovensku chcú založiť 15 nových politických strán. Medzi nimi je viacero subjektov, ktoré majú ambíciu byť regionálnymi stranami.– Od piatka vstúpi do platnosti povinnosť zaokrúhľovania konečnej sumy nákupov v hotovosti na najbližších päť centov. Zaokrúhľovanie sa nevzťahuje na bezhotovostné platby platobnou kartou, mobilom či smart hodinkami a taktiež neznamená zrušenie jedno- a dvojcentových mincí, upozornila Národná banka Slovenska.- Nová vlna koronavírusu bude zrejme slabšia , prírastok infikovaných sa očakáva koncom leta a začiatkom jesene. Ministerstvo zdravotníctva SR neočakáva, že bude treba zaviesť rovnaké plošné opatrenia ako pri predchádzajúcich vlnách.- Západ musí zostať jednotný, čo sa týka postoja proti ruskej agresívnej vojne na Ukrajine. Včera to vyhlásil americký prezident Joe Biden, ktorý sa pred začiatkom summitu skupiny G7 na zámku Elmau v bavorských Alpách stretol s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom.- Ukrajinská vláda vyzvala lídrov G7, aby dodali Ukrajine viac zbraní a uvalili na Moskvu ďalšie sankcie. K tejto žiadosti prišlo niekoľko hodín po tom, čo ruské jednotky zasiahli včera ráno v Kyjeve obytné budovy.- Britský premiér Boris Johnson a francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásili, že na Ukrajine, ktorá bojuje proti ruským inváznym silám, vidia príležitosť na zvrátenie vývoja vojny . Londýn však zároveň varoval pred okamžitými pokusmi o urovnanie vojenského konfliktu medzi Moskvou a Kyjevom.- Skupina najvyspelejších krajín sveta G7 zajtra oznámi zákaz dovozu ruského zlata. Toto opatrenia bude súčasťou nového balíka sankcií proti Moskve za jej vojnu proti Ukrajine.- Španielska vláda schválila balík v objeme 9 miliárd eur na zmiernenie rastu životných nákladov v dôsledku vojny na Ukrajine.– Spojené štáty plánujú tento týždeň oznámiť, že zakúpili pre Ukrajinu pokročilý systém protiraketovej obrany zem-vzduch stredného až dlhého doletu. Pre televíziu CNN to povedal zdroj oboznámený so záležitosťou.- V Madride, v ktorom sa tento týždeň uskutoční summit Severoatlantickej aliancie, demonštrovali včera tisíce ľudí. Požadovalia uzavretie amerických vojenských základní v Španielsku.- Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Alexander Slafkovský zvíťazil na podujatí Svetového pohára v slovinskom Tacene v kategórii C1. Peter Sagan získal včera svoj ôsmy titul majstra Slovenska v cestnej cyklistike.- Hokejisti Colorada Avalanche získali tretíkrát v histórii Stanleyho pohár. V šiestom dueli finále play off NHL zvíťazili na ľade Tampy Bay Lightning 2:1 a v celej sérii triumfovali 4:2 na zápasy. Slovenský obranca Erik Černák po dvoch tituloch za sebou tentoraz s "bleskami" na pohár nedosiahol.