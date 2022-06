Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke zľava generálny tajomník OSN António Guterres, portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa a kenský prezident Uhuru Kenyatta počas otvorenia Konferencie Organizácie spojených národov (OSN) o oceánoch v Lisabone 27. júna 2022. Foto: TASR/AP

Bratislava 28. júna (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v utorok 28. júna 2022 - 5.45 h.- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal lídrom skupiny G7, že ešte nenastal čas na otvorenie rokovaní s Ruskom. Ukrajina bude rokovať vtedy, keď obnoví svoju pozíciu sily, uviedol nemenovaný francúzsky predstaviteľ. Zelenskyj si podľa neho želá, aby sa vojna skončila čo najrýchlejšie, a to najneskôr začiatkom zimy.- Ruské rakety včera zasiahli zaplnené nákupné centrum v Kremenčuku v Poltavskej oblasti na Ukrajine. Raketový útok si vyžiadal najmenej 13 mŕtvych a 40 zranených. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ho označil za "bezočivý teroristický čin" . V Kremenčuku sa nachádza najväčšia ropná rafinéria na Ukrajine.- Ukrajina žiada mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN v reakcii na ruské útoky na civilistov.- Prezidentka Zuzana Čaputová dnes odcestuje na samit lídrov NATO v Madride.– Vládny kabinet bude na dnešnom zasadnutí schvaľovať harmonogram jesenných volieb, ktoré majú stáť vyše 18 miliónov eur. Takisto má odsúhlasiť pristúpenie Švédska a Fínska do NATO a prerokovať návrh programu plánu obnovy a odolnosti pre Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Celková výška zdrojov z fondov Európskej únie pre Program Slovensko má byť 12,594 miliardy eur.- Slovenská republika dostane doplatok z prvej platby z plánu obnovy v hodnote necelých 400 miliónov eur koncom leta.- Mnohonárodná bojová skupina NATO na Slovensku je kompletná. Celkovo tu pôsobí okolo 1600 spojeneckých vojakov.– Ceny plynu pre domácnosti od Slovenského plynárenského priemyslu vzrastú postupne počas nasledujúcich štyroch rokov o 76 percent, p ričom najvýraznejšie sa zvýšia na budúci rok, a to o 34 percent.– Rezort hospodárstva končí práce na príprave zmluvy so Slovenskými elektrárňami, ktorá domácnostiam zabezpečí v nasledujúcich dvoch rokoch rovnaké ceny elektriny, aké sú v súčasnosti. Zvýhodnená cena silovej elektriny 61,21 eura za megawatthodinu však bude obmedzená výškou spotreby do štyroch megawatthodín.- Slovensko sa usiluje o diverzifikáciu zdrojov zemného plynu a jednou z možností je aj zvýšenie domácej ťažby. Ťažbu a prieskumné vrty realizuje na Slovensku spoločnosť Nafta, tá zverejnila zámer na overenie ťažiteľných zásob zemného plynu pri Trnave v katastrálnom území Malženice tromi prieskumnými vrtmi.- Opozičný Smer-SD považuje Borisom Kollárom avizovaný návrh ústavného zákona, ktorý by umožnil skrátenie volebného obdobia, za klamstvo. Poukazuje, že koaliční poslanci mali možnosť v minulosti niekoľkokrát zahlasovať za zmenu ústavného zákona s možnosťou skrátiť volebné obdobie.- Prvé inovatívne onkologické lieky preplácané z verejného zdravotného poistenia by mohli mať pacienti k dispozícii približne na jar budúceho roka. Obec Ubľa na slovensko-ukrajinskej hranici budepre poskytovanie pomoci vojnovým utečencom z Ukrajiny do konca júna. Dôvodom je, že štát obci nepreplatil výdavky spojené so zvládnutím prílevu vojnových utečencov. Rezort vnútra uviedol, že obec by sa refundácie nákladov mala dočkať v najbližších dňoch.- Lídri G7 vyjadriliv súvislosti s ruskými plánmi dodať do Bieloruska strely schopné niesť jadrové hlavice.- Ministri energetiky EÚ schválili, že zásobníky plynu v členských krajinách majú byť do začiatku najbližšej zimy naplnené minimálne na 80 percent.

- Spojené štáty plánujú Ukrajine dodať sofistikované protilietadlové systémy na obranu pred ruskými útokmi.- Európska komisia plánuje investovať 140 miliónov eur do rozvoja kybernetickej bezpečnosti v inštitúciách a firmách po celej Európe.- Kvôli znečisťovaniu čelia oceány bezprecedentným hrozbám. V tejto súvislosti sa včera v Lisabone začala konferencia OSN o oceánoch . Na konferencii sa očakáva spoločné vyhlásenie svetových lídrov, ktorí sa usilujú dospieť k dohode, aby do roku 2030 malo aspoň 30 % povrchu svetového oceánu štatút chránenej oblasti.- Slovenské hokejbalistky získali na MS v Kanade bronz. V zápase o tretie miesto zdolali včera Američanky 2:0.