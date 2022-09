Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke predseda Národnej rady SR Boris Kollár a predseda strany Sme rodina počas tlačovej konferencie po koaličných rokovaniach vo vládnom hoteli Bôrik v Bratislave 26. augusta 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 13. septembra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v utorok 13. septembra 2022 - 5.45 h.- Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijme dnes o 11.30 h v Prezidentskom paláci demisie ministrov za SaS a zároveň vymenuje nových členov vlády SR. Prezidentka Zuzana Čaputová vypíše referendum týkajúce sa predčasných volieb minimálne s jednou otázkou. Či bude mať referendum dve otázky, bude závisieť od Ústavného súdu Slovenskej republiky, na ktorý sa obráti. Otázka, ktorá v referende určite bude, je o skrátení volebného obdobia Národnej rady.- Slovensko bude na štátnom pohrebe britskej kráľovnej Alžbety II. budúci pondelok 19. septembra zastupovať prezidentka Zuzana Čaputová. Na pozvanie britskej strany sa na ňom zúčastní aj so svojím partnerom Jurajom Rizmanom. Hraničnou situáciou, ktorá preverí schopnosť menšinového kabinetu pokračovať vo vládnutí, bude hlasovanie o štátnom rozpočte na budúci rok. V TASR TV to povedal predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár.povedal.- Nezaradení poslanci Národnej rady okolo Tomáša Tarabu budú k návrhom zákonov v pléne pristupovať individuálne. Tomáš Taraba povedal, že sú ochotní podporiť menšinovej vláde Eduarda Hegera dobré návrhy na boj s infláciou a energetickou krízou.- Minister vnútra Roman Mikulec by mal dnes čeliť ďalšiemu opozičnému pokusu o odvolanie z funkcie. Po skončení mimoriadnej schôdze by malo nasledovať riadne rokovanie parlamentu. Slovensko má zabezpečené dodávky zemného plynu v dostatočnom objeme aj pre prípad, že by ruská spoločnosť Gazprom na 100 percent krátila jeho dodávky pre Slovenský plynárenský priemysel. Uviedol to generálny riaditeľ SPP Richard Prokypčák.- Parlamentný brannobezpečnostný výbor odobril na zasadnutí vstup Fínska a Švédska do NATO a odporučil plénu vysloviť súhlas s protokolmi k severoatlantickej zmluve.- Nemocniciam rastú ceny za zemný plyn a elektrinu, v niektorých prípadoch aj šesťnásobne. Viaceré z nich očakávajú pomoc a rokujú s rezortom zdravotníctva.- Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal na Špecializovaný trestný súd obžalobu na advokáta Mareka P. Komunálni poslanci z 18 mestských častí Moskvy a Petrohradu podpísali verejné vyhlásenie, v ktorom vyzývajú ruského prezidenta Vladimira Putina, aby odstúpil zo svojej funkcie.- Pre občanov Ruskej federácie prestala platiť dohoda o zjednodušenom udeľovaní víz uzavretá s EÚ, ktorá im umožňovala pomerne jednoduchý vstup do európskeho schengenského priestoru.- Európska komisia uvažuje o 20-percentnom znížení finančných prostriedkov vyplácaných Maďarsku zo spoločného rozpočtu EÚ. Dôvodom majú byťv tejto krajine.- Nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová včera opäť odmietla žiadosti Kyjeva o dodávky tzv. hlavných bojových tankov pre ukrajinskú armádu. Nová americká veľvyslankyňa v Nemecku Amy Gutmannová vyzvala nemeckého kancelára Olafa Scholza, aby sa viac angažoval v prospech Ukrajiny, ktorá čelí ruskej vojenskej agresii. Česká vláda určila maximálne ceny za energie pre domácnosti aj firmy. Platiť budú od novembra, uviedol to včera premiér Petr Fiala.uviedol Fiala.- Európska komisia schválila použitie vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech, ktorá sa zameriava aj na subvarianty koronavírusového variantu omikron.- Rusko prijme od Ukrajiny len bezpodmienečnú kapituláciu, ak Kyjev neprijme podmienky Moskvy na začatie rokovaní. Vyhlásil to včera podpredseda Ruskej bezpečnostnej rady a bývalý prezident Dmitrij Medvedev.